El AGF recibe al FC Twente el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Cepheus Park Randers, en Randers.

El AGF Aarhus y el FC Twente apenas se han enfrentado en competición oficial. Sus duelos más destacados se remontan a una eliminatoria a doble partido muy disputada en la UEFA Europa League hace décadas. Ambos equipos vuelven a cruzarse en la fase de liga de la UEFA Conference League 2026/27 y llegan con dinámicas diferentes a esta cita del calendario invernal.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AGF vs FC Twente, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AGF vs FC Twente de la Conference League?

El AGF vs FC Twente se disputa el jueves 10 de diciembre de 2026 en el Cepheus Park Randers, en Randers.

Conference League - Jornada 5 10 dic 2026 - 15:00 Cepheus Park Randers

¿Cómo comprar entradas para el AGF vs FC Twente de la Conference League?

Estas son las opciones disponibles para conseguir entradas para el próximo AGF vs FC Twente de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Portal oficial de entradas del AGF (equipo local): Como el AGF ejerce de anfitrión, las entradas pueden adquirirse directamente a través de su plataforma oficial de venta (billet.agf.dk). Las entradas para la afición local y las zonas neutrales se gestionan mediante sus canales habituales.

Como el AGF ejerce de anfitrión, las entradas pueden adquirirse directamente a través de su plataforma oficial de venta (billet.agf.dk). Las entradas para la afición local y las zonas neutrales se gestionan mediante sus canales habituales. Zona visitante del FC Twente: Para los aficionados que viajen para apoyar al equipo neerlandés, la información oficial sobre las entradas y los cupos asignados se coordina directamente a través de la tienda oficial de entradas y los canales del FC Twente.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si se agotan por completo las entradas en los canales oficiales de los clubes, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para los próximos partidos de la Conference League cuando se agotan los cupos de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AGF vs FC Twente de la Conference League?

Estos son los precios estimados de las entradas para el AGF vs FC Twente de la Conference League:

1. Canales oficiales de los clubes

Zona visitante del FC Twente: Precio de 20 € .

Precio de . Zonas locales del AGF: Los precios suelen oscilar aproximadamente entre 25 € y 60 €.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios que dependen de la demanda:

Entradas más económicas / asientos en la grada superior: 80 € a 95 €

Asientos prémium y en las mejores zonas de las bandas: 160 € a 240 €

Paquetes VIP y de hospitalidad ejecutiva: 250 € a 450 € o más

AGF vs FC Twente de la Conference League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AGF y el FC Twente

El AGF ha ganado dos partidos, empatado uno y perdido otro de sus últimos cinco encuentros en todas las competiciones; falta por contabilizar un resultado de esa serie. Su partido más reciente terminó con una victoria por 2-0 ante el AC Horsens en la Superliga, después de empatar 0-0 con el Braga en la Conference League. Una derrota por 2-0 frente al Broendby IF en un encuentro anterior de esta racha representa su única derrota. El AGF ha marcado cinco goles y ha encajado dos en esos cinco partidos.

El FC Twente ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado uno. Su resultado más reciente fue un empate 2-2 con el Ajax en la Eredivisie, precedido de una victoria por 3-1 ante el Pafos FC en la Conference League. La goleada por 9-0 del Twente al Excelsior destaca como el mejor resultado de esta serie. Ha marcado diecinueve goles y ha encajado cuatro en esos cinco partidos.

AGF vs FC Twente: historial reciente de enfrentamientos directos

No hay datos disponibles sobre los enfrentamientos directos entre el AGF y el FC Twente antes de este partido.