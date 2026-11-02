El AFC Bournemouth recibe al Nottingham Forest el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

En su enfrentamiento más reciente, disputado el 24 de mayo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en el City Ground. Morgan Gibbs-White marcó para el Forest y Marcus Tavernier igualó para el Bournemouth. En su anterior duelo de Premier League, en octubre de 2025, el Bournemouth logró una contundente victoria a domicilio por 2-0 ante el Forest.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth-Nottingham Forest, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AFC Bournemouth-Nottingham Forest de la Premier League?

El AFC Bournemouth-Nottingham Forest se disputará en el Vitality Stadium de Bournemouth el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth-Nottingham Forest de la Premier League?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el AFC Bournemouth y el Nottingham Forest F.C.:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas: La vía principal y más fiable es el portal oficial de venta de entradas del AFC Bournemouth, si vas a sentarte en las zonas locales, o el del Nottingham Forest F.C., para las localidades asignadas a la afición visitante. Las entradas suelen ponerse a la venta por fases, con prioridad para los socios y abonados antes de la venta general o por sorteo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Premier League cuando se agotan las localidades de la venta oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth-Nottingham Forest de la Premier League?

Estos son los detalles sobre las opciones y los precios de las entradas para el próximo partido de Premier League entre el AFC Bournemouth y el Nottingham Forest:

1. Canales oficiales de los clubes

Precio oficial de las entradas de acceso general: Las entradas estándar para el partido compradas directamente a través de los portales oficiales de los clubes suelen costar aproximadamente entre 30 y 60 libras , según la zona del estadio, la categoría de edad y la clasificación del partido.

Las entradas estándar para el partido compradas directamente a través de los portales oficiales de los clubes suelen costar aproximadamente entre , según la zona del estadio, la categoría de edad y la clasificación del partido. Paquetes oficiales de hospitality: Las opciones de hospitality ofrecidas directamente por los clubes tienen precios más elevados y, por lo general, parten de unas 150 a 300 libras o más por persona. Incluyen asientos preferentes, acceso a salas exclusivas y ventajas gastronómicas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas con precios que dependen de la demanda:

Asientos detrás de las porterías: Desde unas 170 a 200 libras por entrada.

Desde unas por entrada. Asientos en los laterales: Las localidades estándar a los lados del terreno de juego suelen costar entre 210 y 260 libras por entrada.

Las localidades estándar a los lados del terreno de juego suelen costar entre por entrada. Reventa de paquetes premium y VIP de hospitality: Los paquetes VIP de categoría superior y otras opciones especiales pueden costar desde 590 hasta más de 2.300 libras por entrada, según el vendedor y lo que incluyan.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Nottingham Forest

El Bournemouth llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue un triunfo por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, después de imponerse por 3-0 al Sturm Graz en la Europa League. En esos cinco encuentros, el Bournemouth ha marcado siete goles y ha encajado seis. Sus únicas derrotas fueron ante el Chelsea, por 5-1, y el Liverpool, por 1-0.

El Nottingham Forest ha ganado uno, empatado otro y perdido tres de sus últimos cinco partidos. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Arsenal, tras perder anteriormente en la Premier League contra el Crystal Palace y el Coventry City. La única victoria del Forest llegó a domicilio ante el Aston Villa, al que se impuso por 2-1. En esos cinco partidos ha marcado tres goles y ha encajado seis.

AFC Bournemouth-Nottingham Forest: Enfrentamientos recientes

Los enfrentamientos entre ambos clubes han estado muy igualados en las últimas temporadas. El más reciente terminó 1-1 cuando el Forest recibió al Bournemouth en mayo de 2026 y, en los últimos cinco duelos de Premier League, ninguno de los dos ha logrado imponer un dominio claro. El Bournemouth ha conseguido las victorias más abultadas de la serie, entre ellas un 5-0 en el Vitality Stadium en enero de 2025 y un 2-0 como local en octubre de 2025, mientras que dos de los cinco partidos acabaron en empate.