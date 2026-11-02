El AFC Bournemouth recibe al Nottingham Forest el sábado 21 de noviembre de 2026 en el Vitality Stadium de Bournemouth.

En su enfrentamiento más reciente, el 24 de mayo de 2026, ambos equipos empataron 1-1 en el City Ground, con un gol de Morgan Gibbs-White para el Forest y el empate de Marcus Tavernier para el Bournemouth. En su anterior duelo de Premier League, disputado en octubre de 2025, el Bournemouth logró una contundente victoria a domicilio por 2-0 ante el Forest.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AFC Bournemouth contra el Nottingham Forest, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AFC Bournemouth contra el Nottingham Forest de la Premier League?

El AFC Bournemouth contra el Nottingham Forest se disputa en el Vitality Stadium de Bournemouth el sábado 21 de noviembre de 2026.

Premier League - Jornada 11 21 nov 2026 - 10:00 Vitality Stadium

¿Cómo comprar entradas para el AFC Bournemouth contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Estas son las opciones para comprar entradas para el próximo partido de Premier League entre el AFC Bournemouth y el Nottingham Forest F.C.:

1. Canales oficiales de los clubes

Venta oficial de entradas de los clubes: La vía principal y más fiable es el portal oficial de entradas del AFC Bournemouth (si vas a sentarte en las zonas locales) o el del Nottingham Forest F.C. (para las localidades asignadas a la afición visitante). Estas entradas suelen ponerse a la venta por fases, con prioridad para socios y abonados antes de la venta general o por sorteo.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas de acceso general en plataformas de reventa como StubHub . Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de Premier League cuando se han agotado los cupos oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AFC Bournemouth contra el Nottingham Forest de la Premier League?

Estos son los detalles sobre las opciones de entradas y sus precios para el próximo partido de Premier League entre el AFC Bournemouth y el Nottingham Forest:

1. Canales oficiales de los clubes

Precio oficial de las entradas de acceso general: Las entradas estándar para el partido compradas directamente en los portales oficiales de los clubes suelen costar aproximadamente entre 30 y 60 £ , según la zona del asiento, la categoría de edad y la clasificación del partido..

Las entradas estándar para el partido compradas directamente en los portales oficiales de los clubes suelen costar aproximadamente entre , según la zona del asiento, la categoría de edad y la clasificación del partido.. Paquetes oficiales de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad contratadas directamente con los clubes tienen precios más elevados, generalmente a partir de unos 150 a 300 £ o más por persona, e incluyen asientos preferentes, acceso a zonas de descanso y ventajas gastronómicas.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en la venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos detrás de las porterías: A partir de unos 170 a 200 £ por entrada.

A partir de unos por entrada. Asientos en los laterales: Las localidades estándar de acceso general a los lados del terreno de juego suelen costar entre 210 y 260 £ por entrada.

Las localidades estándar de acceso general a los lados del terreno de juego suelen costar entre por entrada. Reventa de paquetes de hospitalidad prémium o VIP: Los paquetes VIP de categoría superior y las opciones especiales que incluyen varios servicios pueden costar desde 590 hasta 2.300 £ o más por entrada, según el vendedor y los servicios incluidos.

AFC Bournemouth contra Nottingham Forest de la Premier League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AFC Bournemouth y el Nottingham Forest

El Bournemouth llega con tres victorias y dos derrotas en sus últimos cinco partidos entre todas las competiciones. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-0 ante el Sunderland en la Premier League, después de imponerse por 3-0 al Sturm Graz en la Europa League. En esos cinco partidos, el Bournemouth ha marcado siete goles y ha encajado seis. Sus únicas derrotas fueron ante el Chelsea, por 5-1, y el Liverpool, por 1-0.

El Nottingham Forest ha ganado uno y empatado otro de sus últimos cinco partidos, además de sufrir tres derrotas en ese periodo. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Arsenal, tras caer previamente frente al Crystal Palace y el Coventry City en la Premier League. Su única victoria llegó a domicilio ante el Aston Villa, al que se impuso por 2-1. En esos cinco partidos, el Forest ha marcado tres goles y ha encajado seis.

AFC Bournemouth contra Nottingham Forest: Enfrentamientos directos recientes

Los enfrentamientos entre estos clubes han estado muy igualados en las últimas temporadas. El duelo más reciente terminó 1-1 cuando el Forest recibió al Bournemouth en mayo de 2026 y, en los últimos cinco encuentros de Premier League, ninguno de los dos equipos ha logrado imponerse claramente. El Bournemouth ha conseguido las victorias más abultadas de la serie, incluida una por 5-0 en el Vitality Stadium en enero de 2025 y otra por 2-0 en casa en octubre de 2025, mientras que dos de los cinco partidos acabaron en empate.