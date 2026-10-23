Los dos clubes ya se enfrentaron en la fase de grupos de la Champions League 2002-03. Ambos partidos acabaron en empate: 3-3 en Atenas y 2-2 en el Santiago Bernabéu.

El Real Madrid llega al encuentro con una trayectoria más irregular, marcada por las recientes derrotas en competiciones nacionales ante el Real Betis y el Atlético Madrid, pese a su victoria por 2-1 frente al Inter en la Champions League.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el AEK Atenas-Real Madrid, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

El AEK Atenas-Real Madrid se disputa en el Allwyn Arena de Atenas el miércoles 4 de noviembre de 2026.

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 12:45 Allwyn Arena

¿Cómo comprar entradas para el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

Estas son las opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el AEK Atenas y el Real Madrid:

1. Canales oficiales de los clubes

Web oficial del club y Ticketmaster Greece: El AEK Atenas utiliza Ticketmaster Greece como principal distribuidor autorizado de entradas para sus partidos en casa en el Allwyn Arena (OPAP Arena). Las entradas pueden comprarse directamente en la web oficial del AEK FC o en la plataforma oficial de Ticketmaster Hellas.

Centro de atención telefónica oficial: El AEK Atenas y Ticketmaster cuentan con un servicio telefónico específico para comprar entradas para los partidos.

Sector visitante: Los aficionados del Real Madrid que viajen deben adquirir sus entradas exclusivamente a través de los canales oficiales de venta y del sistema de asignación de entradas del Real Madrid.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se agotan por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League?

Los precios de las entradas para el partido de la UEFA Champions League entre el AEK Atenas y el Real Madrid varían considerablemente según se compren a través de los canales oficiales de los clubes o en plataformas de reventa, debido a la enorme demanda.

1. Canales oficiales de los clubes

Entradas estándar o generales: Su precio de venta oficial suele oscilar entre 30 € y 100 € a través del AEK Atenas o Ticketmaster Greece, según la categoría y el sector concreto del Allwyn Arena.

Asientos prémium y VIP: Los paquetes oficiales de hospitalidad o las opciones prémium del club suelen costar desde 150 € hasta 350 € o más , según los servicios del estadio incluidos.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas se agotan en la venta oficial de los clubes, plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda:

Asientos en la grada alta o entradas estándar de reventa: Los precios anunciados parten de unos 290 € a 400 € para las zonas superiores con mucha demanda.

Asientos en la grada baja y entradas prémium de reventa: Los precios medios suelen oscilar entre 600 € y más de 1.300 € , según la proximidad del asiento al terreno de juego y el sobreprecio aplicado en el mercado.

AEK Atenas-Real Madrid de la Champions League: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del AEK Atenas y el Real Madrid

El AEK Atenas llega en un buen momento: ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos en todas las competiciones y ha empatado el otro. En su encuentro más reciente se impuso por 1-2 a domicilio al NFC Volos en la Superliga y también logró una contundente victoria por 8-1 ante el Panserraikos en la Copa. En esos cinco partidos marcó 16 goles y encajó solo 4, con un triunfo por 1-0 sobre el LASK en la Champions League incluido.

La trayectoria reciente del Real Madrid es más irregular. El equipo de Mourinho ha ganado tres de sus últimos cinco partidos, pero las derrotas ante el Real Betis y el Atletico Madrid en LaLiga muestran sus puntos débiles. Su encuentro más reciente terminó con una derrota por 2-1 ante el Atletico, aunque venció al Inter por 2-1 en la Champions League y marcó cuatro goles al Rayo Vallecano. En esos cinco partidos marcó 10 goles y encajó 6.

AEK Atenas-Real Madrid: enfrentamientos recientes

El historial de enfrentamientos entre estos dos clubes es breve, pero memorable. Sus únicos duelos anteriores registrados tuvieron lugar en la fase de grupos de la Champions League 2002-03 y ambos terminaron en empate. El Real Madrid empató 3-3 en Atenas y 2-2 en el Bernabéu, por lo que ninguno de los dos equipos ha derrotado al otro en competición europea. Ambos marcaron el mismo número de goles en esos dos partidos.