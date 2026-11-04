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Cómo conseguir entradas para el Abha-Al Riyadh: Precios para el partido de la Liga Profesional Saudí, información del encuentro, venta de última hora y más

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1ª División

Abha se enfrenta al Al Riyadh en la liga saudí. Así puedes conseguir tus entradas.

Abha recibe a Al Riyadh el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

Su enfrentamiento más reciente terminó en empate 1-1 en marzo de 2024, con Al Riyadh como local. Antes de ese empate, Al Riyadh logró una ajustada victoria por 1-0 en su visita a Abha en septiembre de 2023.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Abha-Al Riyadh, incluidos dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo se juega el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

El Abha-Al Riyadh se disputa el jueves 26 de noviembre de 2026 en el estadio Príncipe Sultan bin Abdul Aziz de Abha.

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1ª División - Jornada 15
Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

¿Cómo comprar entradas para el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Estas son las principales opciones disponibles para comprar entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al Riyadh:

1. Canales oficiales del club

  • Venta oficial de entradas del club: A menudo se pueden comprar entradas directamente a través de la página web oficial o del portal de venta de entradas del equipo local, Abha Club, o mediante distribuidores regionales autorizados en Arabia Saudí.

2. Plataformas de reventa de entradas

  • Plataformas de reventa de entradas: Si se agotan por completo las entradas disponibles a través de los canales oficiales del club, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como Ticombo. Estas plataformas permiten a los aficionados comprar y vender entradas para próximos partidos de la Saudi Pro League cuando se agotan las asignaciones iniciales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League?

Estas son las opciones de precios de las entradas para el partido de la Saudi Pro League entre Abha y Al Riyadh:

1. Canales oficiales del club

  • Entrada estándar / asientos generales: Su precio suele oscilar entre 10 y 50 SAR.
  • Asientos prémium y junto al terreno de juego: Su precio suele oscilar entre 50 y 150 SAR.
  • Paquetes VIP y de hospitalidad: Su precio oscila entre 500 y más de 1.500 SAR.

2. Plataformas de reventa de entradas

Si se agotan las entradas de la venta oficial del club, las plataformas de reventa como Ticombo ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

  • Asientos estándar y generales de reventa: Sus precios parten de entre 150 y 400 SAR.
  • Asientos laterales y prémium de reventa: Sus precios oscilan entre 600 y más de 1.500 SAR.

Abha-Al Riyadh de la Saudi Pro League: Todo lo que necesitas saber

Estado de forma de Abha y Al Riyadh

Los resultados recientes del Abha son preocupantes. Ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos de liga. La única excepción fue un empate sin goles ante Al Diriyah en septiembre. Su encuentro más reciente terminó en derrota por 2-0 frente a Neom SC y, en esos cinco partidos, solo ha marcado tres goles y ha encajado seis. Hay muy poco en esa racha que sugiera que el equipo sea capaz de darle la vuelta a sus resultados rápidamente.

Al Riyadh ha mostrado más capacidad de reacción: ha ganado dos de sus últimos cinco partidos y ha empatado otros dos. El más reciente de esos triunfos fue el 2-1 ante Al-Taawoun, y también venció por 2-0 a Al Kholood anteriormente en esa misma racha. La derrota por 1-0 frente a Al Diriyah fue su peor resultado en ese periodo, pero el equipo de Dulac ha mostrado en general lo suficiente para pensar que es un conjunto estable de mitad de tabla, capaz de sumar puntos ante rivales que atraviesan dificultades.

ABH

ABH - Formulario

DIR
D0-0
ALQ
L2-1
NEO
L2-0
AFS
L0-1
ITT
D1-1
Gol marcado (encajado)
2/6
Partidos con más de 2,5 goles
1/5
Ambos equipos marcaron
2/5
ALR

ALR - Formulario

ALK
W2-0
ALF
D1-1
DIR
L1-0
ALT
W2-1
ALQ
L0-6
Gol marcado (encajado)
5/9
Partidos con más de 2,5 goles
2/5
Ambos equipos marcaron
2/5

Abha-Al Riyadh: Enfrentamientos recientes

Los dos clubes se han enfrentado dos veces en la historia reciente de la Saudi Pro League. El duelo más reciente terminó 1-1 en marzo de 2024, con Al Riyadh como local. Antes, Al Riyadh ganó 1-0 en Abha en septiembre de 2023. En esos dos enfrentamientos, Al Riyadh lleva una ligera ventaja, con una victoria y un empate, aunque el historial es demasiado breve para sacar conclusiones firmes sobre qué cabe esperar.

Cara a cara

AbhaEmpateAl Riyadh
0
1
1
1ª División
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
Abha badge
Abha
ABH
1
F
1ª División
Abha badge
Abha
ABH
0
Al Riyadh badge
Al Riyadh
ALR
1
F
1Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles0/2
Ambos equipos marcaron1/2

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