La Liga de Naciones de la UEFA regresa con un duelo internacional de mucho en juego: Bosnia y Herzegovina recibe a Rumanía en el estadio Bilino Polje de Zenica. Ambas selecciones europeas se enfrentan en un partido de grupo decisivo para sus opciones de ascenso y su posición en la clasificación.

GOAL ofrece todos los detalles necesarios sobre la venta de entradas, las categorías de asientos, los precios y cómo conseguir una localidad.

¿Cuándo empieza el Bosnia y Herzegovina contra Rumanía de la Liga B de Naciones de la UEFA?

El Bosnia y Herzegovina contra Rumanía se disputa en el estadio Bilino Polje de Zenica. La hora de inicio se confirmará cuando se acerque la fecha.

UEFA Nations League B - Jornada 6 17 nov 2026 - 14:45 Bilino Polje Stadium

¿Dónde comprar entradas para el Bosnia contra Rumanía?

Las entradas oficiales de venta directa se distribuyen a través de BHFF Fans, el portal oficial de la Federación de Fútbol de Bosnia y Herzegovina, que gestiona la venta general de entradas para los partidos como local en Zenica. Los aficionados deberían consultar la plataforma oficial con antelación para conseguir entradas estándar cuando se abra la venta al público.

Si se agotan todas las entradas de venta directa o dejan de estar disponibles determinadas categorías de asientos en el portal oficial, plataformas de reventa como Ticombo son una opción si ya no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bosnia contra Rumanía?

Las entradas estándar para un solo partido en el portal oficial parten de unos 20 € para los asientos de venta general situados detrás de las porterías del estadio Bilino Polje.

En plataformas de reventa como Ticombo, los precios de partida rondan los 125 € cuando se agotan las entradas estándar en los canales de venta directa.

Bosnia y Herzegovina contra Rumanía en la Liga B de Naciones de la UEFA: Todo lo que debes saber

Estado de forma de Bosnia y Herzegovina y Rumanía

Bosnia y Herzegovina llega a este partido con una victoria, dos empates y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros. Su partido más reciente terminó con una derrota por 2-0 ante Estados Unidos en el Mundial, aunque antes había vencido a Catar por 3-1 en el torneo. También empató 1-1 con Canadá y con Panamá durante esa racha. En esos cinco partidos, Bosnia marcó seis goles y encajó ocho.

Rumanía suma dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos. Su resultado más reciente fue una victoria por 2-1 ante Gales y, antes de eso, empató 1-1 con Georgia. Previamente perdió contra Eslovaquia y Turquía, mientras que el triunfo por 7-1 frente a San Marino fue su resultado más abultado de ese periodo. El equipo de Hagi marcó once goles y encajó cuatro en esos cinco encuentros, por lo que llega a este partido con un balance defensivo notablemente mejor que el de su rival.

Bosnia y Herzegovina contra Rumanía: Enfrentamientos recientes

El duelo más reciente entre ambas selecciones se disputó en noviembre de 2025, cuando Bosnia y Herzegovina venció a Rumanía por 3-1 en casa en un partido de clasificación para el Mundial. Rumanía había ganado el encuentro de ida ese mismo año al imponerse a Bosnia por 1-0 en Bucarest en marzo de 2025. Los cinco enfrentamientos registrados reflejan una rivalidad muy igualada: entre los partidos anteriores figuran también dos encuentros de la Liga de Naciones en 2022 y uno de clasificación para la Eurocopa en 2011. Rumanía ha obtenido, por lo general, mejores resultados en casa, pero la reciente victoria de Bosnia en Zenica demuestra que jugar como local influye en este duelo.



