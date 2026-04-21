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Cómo comprar entradas para la final de la Kings Cup 2026: fechas, precios e información de Riad para el Al Hilal vs Al Kholood

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Así es exactamente como puedes conseguir entradas para Al Hilal vs Al Kholood

La Copa del Rey de Arabia Saudí sigue siendo la competición de eliminatorias más prestigiosa del Reino, y la edición de 2026 alcanza su punto álgido mientras el Al Hilal se prepara para recibir al Al Kholood. 

El Al Hilal, vigente gigante de Riad, está en busca de afianzar aún más su legado como el club más exitoso de la historia del torneo. 

Tanto si eres un miembro acérrimo de la Ola Azul como si eres un aficionado neutral que busca vivir la cima de la cultura deportiva de Oriente Medio, asegurar tu asiento con antelación es vital. 

GOAL tiene la información más reciente sobre disponibilidad con una guía completa para conseguir entradas para el Kingdom Arena ahora mismo.

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¿Cuándo es el Al Hilal vs Al Kholood?

Fecha y horaPartidoLugarEntradas
Jueves, 23 de abril de 2026 (21:00 AST)Al Hilal vs Al KholoodKingdom Arena, RiadEntradas

¿Dónde comprar entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

Aunque las entradas primarias suelen ponerse a la venta a través de la app Blu Store, socio oficial del Al Hilal, o del portal de la Copa del Rey de Arabia Saudí, las localidades de mayor demanda pueden agotarse en cuestión de minutos desde el inicio de la venta general. 

Para garantizar una experiencia fluida, los aficionados deben utilizar plataformas móviles oficiales y mercados secundarios de confianza que garanticen el acceso. Todas las entradas para los partidos en el Kingdom Arena se emiten en formato digital. 

Para los aficionados que busquen opciones de última hora para ver cómo se desarrolla la final de la Copa del Rey, pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al Hilal vs Al Kholood?

  • Entrada general (detrás de las porterías): 65 SAR - 150 SAR
  • Categoría 1 (gradas laterales): 200 SAR - 450 SAR
  • Asientos premium (nivel intermedio): 500 SAR - 950 SAR
  • Hospitality y palcos VIP: 1.800 SAR - 5.000+ SAR

Los precios están sujetos a cambios según la demanda del mercado a medida que se acerca el día del partido. 

Todo lo que necesitas saber sobre el Kingdom Arena

El Kingdom Arena es una maravilla de la arquitectura deportiva moderna. Construido originalmente como Boulevard Hall y completado en un tiempo récord, se ha convertido en la fortaleza permanente del Al Hilal.

  • Capacidad y asientos: el recinto tiene capacidad para aproximadamente 30.000 espectadores. Como fue diseñado como una sede compacta y cubierta, las gradas son empinadas y están increíblemente cerca del terreno de juego. Esto crea un efecto de caldera en el que el sonido de 30.000 aficionados parece el de 100.000. Hay 20 palcos de lujo situados en el nivel intermedio, que ofrecen la mejor perspectiva posible para los invitados VIP.
  • Ubicación y logística: situado en el barrio de Hittin, en Riad, el recinto forma parte del complejo más amplio de Boulevard City.
  • Llegada: recomendamos llegar a las 19:30 para un saque inicial a las 21:00. El tráfico en Riad puede ser intenso, especialmente en los alrededores de Boulevard City.
  • Transporte: utiliza aplicaciones de transporte con conductor como Careem o Uber para llegar de la forma más directa. Si vas en coche, prepárate para un aparcamiento limitado en las inmediaciones.
  • Instalaciones: el recinto está totalmente climatizado, lo que lo convierte en el escenario perfecto para el fútbol independientemente del tiempo exterior en Riad. Hay wifi de alta velocidad y puestos de comida prémium disponibles por todo el anillo de circulación.

    • Para vivir la experiencia más auténtica de la Copa del Rey, intenta conseguir entradas en las gradas Norte o Sur detrás de las porterías. Ahí es donde los ultras del Al Hilal lideran los cánticos y crean el ambiente rítmico y de alta energía que ha convertido al fútbol saudí en una sensación global.

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