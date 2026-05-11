Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup 2026: Manchester City vs Chelsea, precios de las entradas, información y más

Manchester City recibe al Chelsea en el estadio de Wembley, en Londres, el sábado 16 de mayo, en lo que promete ser una espectacular final de la FA Cup, con dos de los gigantes modernos del fútbol inglés enfrentándose por el gran título copero nacional de la temporada.

Manchester City ocupa actualmente la 2.ª posición en la Premier League, mientras que el Chelsea es 9.º, con el City buscando una histórica cuarta victoria consecutiva en una final de la FA Cup y el Chelsea tratando de conquistar su primer gran trofeo bajo su actual proyecto.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Manchester City vs Chelsea, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

Final de la FA Cup: Man City vs Chelsea - 16 de mayoReservar entradas

¿Cuándo es la final de la FA Cup 2026?

Cómo comprar entradas para la final de la FA Cup 2026

Al tratarse del partido más importante del calendario nacional inglés, las entradas se distribuyen principalmente a través de los dos clubes finalistas entre sus abonados y miembros.

Las entradas asignadas a ambos clubes están oficialmente agotadas.

Aquí tienes un desglose de dónde reservar entradas:

Canales oficiales : taquillas del Manchester City y del Chelsea FC (agotadas).

: taquillas del Manchester City y del Chelsea FC (agotadas). Mercado secundario : plataformas verificadas de reventa como StubHub y LiveFootballTickets son las únicas opciones que quedan para el público general.

: plataformas verificadas de reventa como StubHub y LiveFootballTickets son las únicas opciones que quedan para el público general. Opciones prémium: los asientos centrales de categoría 1 se están anunciando actualmente por entre 800 £ y 1.500 £, mientras que las experiencias exclusivas de hospitality de Club Wembley pueden superar las 4.000 £.

¿Cuánto cuestan las entradas para la final de la FA Cup 2026?

No sorprende que la demanda de entradas para la FA Cup crezca a medida que avanza la competición, y alcance su punto máximo cuando llega la final de mayo.

Los precios del año pasado en Wembley fueron los siguientes:

Sección Final Asientos prémium de nivel 2 255 £ Categoría 1 175 £ Categoría 2 125 £ Categoría 3 75 £ Categoría 4 50 £

Había tarifas reducidas para aficionados de 65 años o más, para menores de 16 años y para jóvenes adultos (17-21).

¿Qué paquetes hospitality están disponibles para la final de la FA Cup 2026?

En lo que respecta a la final de la FA Cup, Experiences by Wembley Stadium ofrece a los aficionados la experiencia definitiva de día de partido.

También hay una gama de beneficios exclusivos para miembros, incluido acceso prioritario a entradas para grandes eventos como conciertos, la NFL y boxeo. Hay seis tipos de membresía distintos, como se detalla a continuación, con precios que van de 2.730 £ a 13.458 £:

Inner Circle

Centre Circle

Number Nine

Bobby Moore

One Twenty

Private Box

¿Qué esperar de la final de la FA Cup 2026?

Manchester City llega a la final como claro favorito y como el gran referente de regularidad en la competición, tras alcanzar una cuarta final consecutiva de récord. El equipo de Pep Guardiola aseguró su plaza con una trabajada victoria por 2-1 sobre el Southampton en semifinales el 25 de abril, mostrando madera de campeón al culminar una remontada en los últimos minutos.

El Chelsea, sin embargo, ha recuperado su ADN copero. El conjunto blue superó una tensa semifinal contra el Leeds United el 26 de abril, en la que un único gol de Enzo Fernandez bastó para asegurar una victoria por 1-0 y sellar su billete para la final.

Aunque el City dominó su último enfrentamiento liguero con una victoria por 3-0 el 12 de abril, el Chelsea puede aferrarse al empate 1-1 que logró pelear en el Etihad a principios de temporada, el 4 de enero.

¿Quiénes son los últimos ganadores de la FA Cup?

Año Ganador Subcampeón Marcador 2025 Crystal Palace Manchester City 1-0 2024 Manchester United Manchester City 2-1 2023 Manchester City Manchester United 2-1 2022 Liverpool Chelsea 6-5 (penaltis) 2021 Leicester City Chelsea 1-0 2020 Arsenal Chelsea 2-1 2019 Manchester City Watford 6-0 2018 Chelsea Manchester United 1-0 2017 Arsenal Chelsea 2-1 2016 Manchester United Crystal Palace 2-1 (prórroga)

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