Cómo comprar entradas para el Villarreal-Espanyol: precios de LaLiga, información del partido, venta de última hora y más

En sus últimos cinco enfrentamientos de LaLiga, el Villarreal ha llevado la iniciativa con cuatro victorias frente a una del Espanyol. El duelo más reciente entre ambos clubes se disputó en LaLiga el 9 de febrero de 2026, cuando el Villarreal logró una contundente victoria por 4-1 en el Estadio de la Cerámica.

Deja que GOAL te cuente todo lo que necesitas saber para conseguir entradas para el Villarreal contra el Espanyol, incluido dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo empieza el Villarreal contra el Espanyol de LaLiga?

Primera División - Jornada 11 30 oct 2026 - 16:00 Estadio de la Ceramica

¿Cómo comprar entradas para el Villarreal contra el Espanyol de LaLiga?

Para comprar entradas para un partido de LaLiga entre el Villarreal y el Espanyol, tienes varias opciones principales:

1. Canales oficiales de los clubes

Página web oficial del club (Villarreal CF): Comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Villarreal es la forma más fiable de conseguirlas a su precio original, especialmente si el partido se disputa en su estadio, el Estadio de la Cerámica.

Página web oficial del club (RCD Espanyol): Si buscas entradas asignadas a la afición visitante o para el partido de vuelta en casa del Espanyol, puedes consultar la página oficial de entradas del Espanyol.

2. Plataformas de reventa de entradas

Plataformas de reventa de entradas: Si las entradas de los canales oficiales de los clubes se han agotado por completo, a menudo se pueden encontrar entradas generales en plataformas de reventa como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Villarreal contra el Espanyol de LaLiga?

Este es el desglose de los precios de las entradas para el Villarreal contra el Espanyol de LaLiga, dividido entre los canales oficiales de los clubes y las plataformas de reventa:

1. Canales oficiales de los clubes

Entrada general estándar (zonas de Fondo y Lateral): de 30 € a 50 €

Asientos en la zona central de la grada y en Tribuna: de 70 € a más de 110 €, según la zona concreta y la disponibilidad de filas

Zonas VIP y servicios prémium: de 150 € a más de 300 €

2. Plataformas de reventa de entradas

Si las entradas oficiales se agotan en los canales de venta de los clubes, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen entradas a precios determinados por la demanda del mercado:

Zonas de la grada superior y de las esquinas: desde unos 45 € a 55 €

Asientos prémium en las bandas: de 130 € a más de 180 €

Servicios de hospitalidad de alta demanda y asientos preferentes de reventa:de 200 € a más de 800 € , según los recargos de la plataforma y las entradas disponibles

Villarreal contra Espanyol en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Estado de forma del Villarreal y el Espanyol

El Villarreal afronta este partido tras ganar dos y perder tres de sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue una victoria por 3-1 ante el Levante en LaLiga, y también ganó 3-1 a domicilio al Malaga anteriormente en esa racha. Las derrotas llegaron ante el Real Betis, el Borussia Dortmund en la Champions League y el Deportivo de A Coruna. En esos cinco partidos, el Villarreal marcó diez goles y encajó nueve.

El Espanyol ha sumado una victoria, un empate y tres derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Su mejor resultado en ese tramo fue un triunfo por 2-0 en el campo de Osasuna, mientras que su partido más reciente terminó con una derrota en casa por 3-1 ante el Elche. También perdió 2-1 contra el Rayo Vallecano y 2-1 contra la Real Sociedad. El Espanyol marcó seis goles y encajó nueve en esos cinco encuentros.

Villarreal contra Espanyol: últimos enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos clubes se disputó en LaLiga el 9 de febrero de 2026, cuando el Villarreal ganó 4-1 en el Estadio de la Cerámica. En los últimos cinco duelos de LaLiga, el Villarreal ha ganado cuatro veces y el Espanyol una. El Submarino Amarillo también logró victorias por 1-0 y 4-2 en esa serie. La única victoria del Espanyol llegó cuando recibió al Villarreal en noviembre de 2025 y ganó 2-0.