Cómo comprar entradas para el Portugal-Dinamarca: precios de la Liga de Naciones de la UEFA, información del partido, ventas de última hora y más

Portugal, vigente campeona de la UEFA Nations League, está decidida a conservar el trofeo. Intentará prolongar su racha de victorias cuando reciba a Dinamarca, rival del Grupo 4, en Braga el sábado 14 de noviembre. Ya puedes reservar tus entradas para el partido.

Cristiano Ronaldo, leyenda del fútbol, se ha ausentado últimamente de los compromisos internacionales, pero eso no ha impedido que Portugal encadene una impresionante racha de victorias. Su triunfo más reciente, un 2-1 ante Noruega el 4 de octubre en el Estádio Do Dragão de Oporto, le aseguró el pase a los cuartos de final de la UEFA Nations League cuando aún le quedaban dos partidos de la fase de grupos por disputar.



El equipo de Jorge Jesus ya está clasificado para las eliminatorias del próximo marzo, pero no querrá bajar el ritmo, especialmente ante su afición. Desde que perdió un amistoso contra Croacia en Oeiras en junio de 2024, Portugal no ha conocido la derrota en sus últimos doce partidos como local.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir ya tus entradas para el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League, incluidos los precios, la disponibilidad y los mejores sitios donde comprarlas.

¿Cuándo se juega el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League?

El Portugal-Dinamarca se disputará en el Estádio Municipal de Braga, en Braga, el sábado 14 de noviembre. El inicio está previsto para las 19:45 (WET).

UEFA Nations League A - Jornada 5 14 nov 2026 - 14:45 Estadio Municipal de Braga

Cómo comprar entradas para el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League

Las entradas oficiales para el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League pueden adquirirse a través de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), en la FPF Bilheteira.

Además, la FPF colabora con frecuencia con la cadena de supermercados Continente para vender entradas oficiales restantes o de nuevas tandas en sus establecimientos y a través de su aplicación, a menudo con un descuento para quienes tienen la tarjeta Continente.

Históricamente, la FPF pone a la venta las entradas oficiales aproximadamente entre dos y tres semanas antes del partido.

Quienes busquen localidades a última hora también pueden comprarlas en plataformas de reventa como StubHub.

Transferencias garantizadas: todas las compras en StubHub están respaldadas por el programa FanProtect de la plataforma, que da a los compradores la tranquilidad de que las entradas son válidas y llegarán a tiempo para el partido.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League?

Se espera que las entradas para el Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League en el Estádio Municipal de Braga, adquiridas por los canales oficiales de la FPF, cuesten entre 15 y 40 €.

El Estádio Municipal de Braga es singular porque solo tiene dos tribunas principales, la este y la oeste, situadas a lo largo de los laterales del campo. No hay gradas detrás de las porterías: en un extremo se alza la pared de una cantera y en el otro hay un espacio abierto.

Categorías 3 y 4 (gradas superiores): situadas en los niveles altos de las tribunas este y oeste. Ofrecen una buena perspectiva táctica de todo el campo, aunque están más alejadas del juego. (Precio: entre 15 y 20 €)

Categoría 2 (zonas laterales estándar): localidades situadas en los niveles intermedios o en zonas próximas a las esquinas de las tribunas principales. Combinan una buena visibilidad con un ambiente de grada muy animado. (Precio: aproximadamente 30 €)

Categoría 1 (grada inferior y zona central): localidades prémium en los niveles inferiores, junto a las bandas y más cerca de la línea de medio campo. Ofrecen la visión más cercana de los jugadores y del terreno de juego. (Precio: aproximadamente 40 €)

Consulta los sitios oficiales de la selección cuando se acerque la fecha para obtener más información, así como plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estádio Municipal de Braga

El Estádio Municipal de Braga, también conocido como «A Pedreira» («La Cantera»), se inauguró en 2003 y es uno de los estadios de fútbol más impresionantes y arquitectónicamente destacados del mundo. Situado en Braga, Portugal, es el campo del SC Braga, equipo de la Primeira Liga.

La idea de construir el estadio surgió cuando Portugal obtuvo el derecho a organizar la Eurocopa 2004. El ayuntamiento encargó al reconocido arquitecto portugués Eduardo Souto de Moura el diseño de un recinto singular que rompiera con los modelos tradicionales.

Souto de Moura señaló que el fútbol está pensado para verse en horizontal, de una banda a otra. Por eso diseñó un estadio con solo dos tribunas laterales y prescindió por completo de las tradicionales gradas detrás de las porterías.

El estadio se excavó directamente en la sólida pared de granito de la cantera de Monte do Castro. Uno de sus extremos está enmarcado por un enorme acantilado de piedra a la vista, mientras que el otro ofrece una amplia panorámica de la ciudad.

Momentos memorables en el Estádio Municipal de Braga

Eurocopa 2004 : el estadio acogió dos partidos del torneo: Dinamarca-Bulgaria (2-0) y Países Bajos-Letonia (3-0).

: el estadio acogió dos partidos del torneo: Dinamarca-Bulgaria (2-0) y Países Bajos-Letonia (3-0). Debut en la UEFA Champions League (2010) : el estadio se estrenó en la máxima competición europea de clubes y recibió a equipos históricos como el Arsenal, el Shakhtar Donetsk y, más adelante, el Real Madrid.

: el estadio se estrenó en la máxima competición europea de clubes y recibió a equipos históricos como el Arsenal, el Shakhtar Donetsk y, más adelante, el Real Madrid. Concierto de The Corrs (2004): más allá del fútbol, el estadio acogió a la célebre banda irlandesa durante su gira mundial «Borrowed Heaven».

Zona subterránea: como el estadio está construido en la roca, para desplazarse entre las dos tribunas hay que atravesar una enorme sección subterránea de 5.000 metros cuadrados que discurre justo por debajo del campo.

Portugal-Dinamarca de la UEFA Nations League: todo lo que necesitas saber

Portugal-Dinamarca: estado de forma reciente

Clasificación FIFA: Portugal (7.º) y Dinamarca (21.º)

Portugal ha dejado atrás con contundencia su eliminación ante España en octavos de final del Mundial. Desde aquella derrota, ha encadenado cuatro victorias consecutivas en la UEFA Nations League, con nueve goles a favor. De hecho, aquel revés veraniego frente a sus vecinos ibéricos fue su única derrota en sus 14 partidos internacionales anteriores.

Dinamarca ha tenido un comienzo irregular en la UEFA Nations League. Ha ganado a Gales tanto en casa como fuera, pero encajó un total de siete goles en sus derrotas ante Noruega, a domicilio, y Portugal, como local.

Portugal-Dinamarca: enfrentamientos recientes

El balance histórico entre Portugal y Dinamarca favorece claramente a los portugueses. Las dos selecciones han disputado 18 partidos oficiales entre sí, con 12 victorias de Portugal, 4 de Dinamarca y 2 empates.

Portugal y Dinamarca ya se enfrentaron en esta edición de la UEFA Nations League, el 1 de octubre. Portugal ganó 4-2 en el estadio Parken de Copenhague. João Cancelo, Gonçalo Ramos, Vitinha y João Félix marcaron para Portugal, mientras que Mikkel Damsgaard y Rasmus Højlund anotaron los goles de Dinamarca.