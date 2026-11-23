Cuando se habla de las grandes rivalidades del fútbol inglés, el derbi de Merseyside entre Liverpool y Everton siempre ocupa un lugar destacado. Lleva generaciones cautivando a los aficionados y seguirá haciéndolo durante muchos años.

El próximo duelo entre Everton y Liverpool tendrá lugar el domingo 29 de noviembre en el Hill Dickinson Stadium, y ya puedes reservar entradas para el partido.

Con figuras como Bradley Barcola, Alexander Isak, Virgil van Dijk, Kiernan Dewsbury-Hall y James Tarkowski preparadas para saltar al campo, el próximo enfrentamiento entre los dos grandes clubes de Merseyside promete ser otra cita imperdible.

Pero ¿cómo puedes vivir en persona toda la emoción del derbi? GOAL repasa todas las opciones para conseguir entradas para el Everton-Liverpool, dónde comprarlas y cuánto cuestan.

¿Cuándo es el próximo derbi de Merseyside?

Fecha Partido (hora local) Entradas Estadio (ubicación) Domingo 29 de noviembre Premier League: Everton-Liverpool (12:00 GMT) Entradas Hill Dickinson Stadium (Liverpool) 30 o 31 de enero Premier League: Liverpool-Everton (hora por confirmar) Entradas Anfield (Liverpool)

Cómo comprar entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League

Las entradas oficiales para el Everton-Liverpool de la Premier League del 29 de noviembre pueden comprarse directamente a través de los canales oficiales de los clubes o de un colaborador de viajes autorizado. Como era de esperar, prácticamente no habrá venta al público general para un derbi de Merseyside con tanta demanda.

Aficionados locales (entradas del Everton) : Las entradas oficiales pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Everton. Para optar a ellas, debes tener una afiliación oficial al club en vigor.

: Las entradas oficiales pueden comprarse directamente en el portal oficial de venta de entradas del Everton. Para optar a ellas, debes tener una afiliación oficial al club en vigor. Aficionados visitantes (entradas del Liverpool): Las entradas oficiales para la afición visitante se venden exclusivamente a través del portal oficial de entradas del Liverpool FC a quienes cumplan los requisitos específicos de historial de asistencia a partidos fuera de casa.

Vía de compra / aficionados Inicio de la venta Método de distribución de entradas Sorteo de entradas locales del Everton (miembros Forever Blue+) Lunes 2 de noviembre Los miembros participan en un sorteo cuyo plazo termina el viernes 6 de noviembre. Venta general para miembros del Everton (Forever Blue) Tras el cierre del sorteo Las entradas devueltas o restantes se ponen a la venta para los miembros Forever Blue por orden de llegada. Entradas visitantes del Liverpool (aficionados que cumplan los requisitos) Lunes 9 de noviembre Los aficionados que cumplan los requisitos podrán comprar entradas por internet mediante un enlace exclusivo entre las 13:00 y las 17:00.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para el Everton-Liverpool, el derbi de Merseyside, en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Everton-Liverpool de la Premier League?

Las entradas oficiales para el derbi de Merseyside entre Everton y Liverpool en el Hill Dickinson Stadium corresponden a la categoría A del Everton.

Los precios oficiales de las entradas generales para los aficionados locales oscilan entre 55 y 75 £ para adultos, mientras que las entradas para la afición visitante tienen el límite habitual de la Premier League de 30 £.

Este es el desglose de los precios oficiales por categoría para un partido de la Premier League de categoría A en el estadio del Everton:

Zona y grada Precio para adultos Tarifas reducidas Gradas este y oeste (laterales del campo) 75 £ De 52 a 56 £ Grada sur (fondo local más animado / nivel superior) 71 £ 52 £ Grada norte (fondo local detrás de la portería) 67 £ 50 £ Grada familiar De 55 a 63 £ 19 £

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Hill Dickinson Stadium

El Hill Dickinson Stadium es el moderno estadio del Everton Football Club, con capacidad para 52.769 espectadores. Está situado junto al agua, en Bramley-Moore Dock, a orillas del río Mersey en Liverpool.

Inaugurado oficialmente en 2025, puso fin a los 133 años de vinculación del Everton con Goodison Park y es uno de los recintos tecnológicamente más avanzados y arquitectónicamente más llamativos del deporte británico.

Durante más de dos décadas, el Everton buscó activamente un sustituto moderno para Goodison Park, limitado por los terrenos que lo rodeaban. Tras el fracaso de las propuestas para King’s Dock y Kirkby, el club consiguió en 2017 el emplazamiento parcialmente abandonado de Bramley-Moore Dock. Las obras comenzaron en agosto de 2021 y terminaron en diciembre de 2024.

Momentos memorables en el Hill Dickinson Stadium

Everton sub-18 1-2 Wigan sub-18 (febrero de 2025) : El primer evento de prueba del estadio, ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en el recinto.

: El primer evento de prueba del estadio, ante 10.000 aficionados. El suplente Ray Robert marcó el primer gol del Everton en el recinto. Everton 2-0 Brighton & Hove Albion (agosto de 2025) : El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish.

: El primer partido oficial de la Premier League. Iliman Ndiaye marcó el histórico primer gol liguero tras una asistencia de Jack Grealish. Magic Weekend de la Super League (julio de 2026): Un gran festival de rugby a 13 de dos días que reunió a una cifra récord de 82.925 aficionados durante el fin de semana.

Sede de la Eurocopa 2028: El estadio ya ha sido elegido como una de las principales sedes de la próxima Eurocopa 2028 de la UEFA. Está previsto que acoja cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final.

Everton-Liverpool: todo lo que debes saber sobre el derbi de Merseyside

Everton-Liverpool: resultados recientes del derbi de Merseyside

El derbi de Merseyside es uno de los partidos con más historia, pasión y rivalidad del fútbol mundial. Disputado entre Liverpool y Everton, ostenta el récord de ser el derbi de la máxima categoría inglesa que lleva más tiempo celebrándose de forma ininterrumpida: se ha jugado todas las temporadas desde la 1962-63.

Tras sus enfrentamientos más recientes, el Liverpool domina el balance histórico. De los 248 partidos disputados entre ambos equipos, el Liverpool ha ganado 102, el Everton 68 y otros 78 han terminado en empate.

El enfrentamiento más reciente entre los rivales de la ciudad tuvo lugar en abril de 2026, cuando el Liverpool derrotó al Everton por 2-1 en el primer derbi de Merseyside disputado en el nuevo Hill Dickinson Stadium del Everton.