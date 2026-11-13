Noviembre de 2026 se perfila como un mes inolvidable para el deporte en Londres, con el emocionante desenlace de la primera edición de las finales del Nations Championship de World Rugby como gran atractivo.

Para los aficionados al fútbol, habrá un Arsenal contra Borussia Dortmund en la Champions League y varios partidos destacados de la Premier League, entre ellos el Arsenal contra Manchester City.

Con el otoño ya instalado en la capital, deportistas de talla mundial llegados de todo el planeta competirán en los recintos más emblemáticos de la ciudad. Puedes verlos en directo si reservas hoy tus entradas.

Si visitas Londres este noviembre por vacaciones o por trabajo y quieres disfrutar de deporte de primer nivel, o si vives allí y buscas entradas de última hora, GOAL te ofrece toda la información que necesitas: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

2. Partidos de la Premier League en Londres (varios estadios): del 21 al 29 de noviembre

Tras el parón internacional de mediados de noviembre, se disputarán varios partidos destacados de la Premier League, incluido el gran duelo entre Arsenal y Manchester City.

Fecha (y hora local) Partido Entradas Estadio Sábado 21 de noviembre (15:00) Chelsea contra Leeds United Entradas Stamford Bridge Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium Lunes 23 de noviembre (20:00) Brentford contra Everton Entradas Gtech Community Stadium Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace contra Hull City Entradas Selhurst Park Domingo 29 de noviembre (14:05) Fulham contra Bournemouth Entradas Craven Cottage Domingo 29 de noviembre (16:30) Arsenal contra Manchester City Entradas Emirates Stadium

¿Qué equipos de la Premier League hay en Londres?

Arsenal F.C.: Emirates Stadium (Holloway, norte de Londres)

Brentford F.C.: Gtech Community Stadium (Brentford, oeste de Londres)

Chelsea F.C.: Stamford Bridge (Fulham, oeste de Londres)

Crystal Palace F.C.: Selhurst Park (Selhurst, sur de Londres)

Fulham F.C.: Craven Cottage (Fulham, oeste de Londres)

Tottenham Hotspur F.C.: Tottenham Hotspur Stadium (Tottenham, norte de Londres)

¿Cómo comprar entradas para la Premier League?

Hay varias opciones para conseguir entradas para los partidos de la Premier League, desde entradas individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitalidad adicionales, disponibles a través de los portales oficiales de venta de los clubes.

Los clubes de la máxima categoría del fútbol británico suelen distribuir las entradas en tres fases:

Primero, entre los abonados de temporada

Después, entre quienes ya han asistido a partidos en casa, según sus puntos de fidelidad

Por último, entre el público general durante el periodo de venta general

Si no consigues localidades a través de los canales oficiales del club o buscas entradas de última hora, puede merecer la pena consultar plataformas verificadas de reventa, como LiveFootballTickets.

3. Arsenal contra Borussia Dortmund, Emirates Stadium: 24 de noviembre

El Arsenal contra Borussia Dortmund se disputará en el Emirates Stadium (Londres) el martes 24 de noviembre, con el inicio previsto a las 20:00 (GMT).

¿Cómo comprar entradas para el Arsenal contra Borussia Dortmund de la Champions League?

Ante una demanda sin precedentes y con un acceso al Emirates Stadium mediante tornos 100 % digital, el Arsenal asigna las entradas a través de un sistema estructurado:

Abonados de temporada: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no utilicen pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club. Sorteos para socios Red: Los tradicionales turnos de compra en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido.

Los tradicionales turnos de compra en línea por orden de llegada se han sustituido por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo determinado, semanas antes de cada partido. Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados de temporada entradas devueltas a su precio original mediante Arsenal Ticket Exchange.

Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados de temporada entradas devueltas a su precio original mediante Arsenal Ticket Exchange. Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League.

Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en Club Level, alta gastronomía y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal tanto para los partidos de la Premier League como para los de la Champions League. Plataformas de reventa de entradas: Para los partidos con todas las entradas agotadas o si buscan asistir a última hora, los aficionados pueden conseguir entradas mediante plataformas verificadas de reventa como LiveFootballTickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica sus partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Por lo general, oscilan entre 65 £ y más de 120 £ .

Precios más elevados para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Por lo general, oscilan entre . Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre . Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de una horquilla de 35 £ a 55 £ .

Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales parten de una horquilla de . Tarifas reducidas: Hay precios reducidos en determinadas categorías para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años).

Hay precios reducidos en determinadas categorías para Junior Gunners (menores de 18 años), socios Young Adult (de 18 a 24 años) y aficionados Senior (mayores de 66 años). Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben contar con una afiliación oficial al club de pago y en vigor.

4. Nations Championship de World Rugby en Londres, Allianz Stadium: del 14 al 29 de noviembre

Uno de los grandes acontecimientos deportivos que se celebrarán en Londres este otoño será, sin duda, el fin de semana de las finales del Nations Championship (del 27 al 29 de noviembre).

Este nuevo torneo bienal, que enfrenta a las grandes potencias del rugby de los hemisferios norte y sur para coronar a un campeón mundial, comenzó en julio y culminará en Londres.

Además de acoger todos los partidos del fin de semana de las finales, el Allianz Stadium de Twickenham albergará los tres últimos partidos de Inglaterra en la fase de grupos: contra Australia (8 de noviembre), Japón (14 de noviembre) y Nueva Zelanda (21 de noviembre).

Aunque los emparejamientos del fin de semana de las finales no se confirmarán hasta que concluya la fase de grupos, está garantizada la participación de las doce selecciones en esos tres últimos días de competición.

Fecha (y hora local) Jornada y partido Entradas Sábado 14 de noviembre (16:40) J5: Inglaterra contra Japón Entradas Sábado 21 de noviembre (14:10) J6: Inglaterra contra Nueva Zelanda Entradas Viernes 27 de noviembre (16:40) 11.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Viernes 27 de noviembre (20:10) 5.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (13:10) 9.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Sábado 28 de noviembre (16:40) 3.er puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (13:10) 7.º puesto: por confirmar contra por confirmar Entradas Domingo 29 de noviembre (16:40) Final: por confirmar contra por confirmar Entradas

Cómo comprar entradas para el Nations Championship de World Rugby en Londres

Las entradas oficiales para el Nations Championship de World Rugby 2026 pueden adquirirse a través de las plataformas centrales del torneo o de la federación anfitriona correspondiente (por ejemplo, la de Inglaterra), según el partido.

Fin de semana de las finales (del 27 al 29 de noviembre) : Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas.

: Las entradas para los seis partidos finales que se celebrarán en el Allianz Stadium (Twickenham) se gestionan de forma centralizada a través de la web oficial del Nations Championship de rugby y de Ticketmaster, su socio de venta de entradas. Partidos de la fase de grupos (julio y noviembre): Las entradas para cada partido de la fase de grupos las distribuyen directamente las federaciones de las selecciones anfitrionas. Puedes adquirirlas en sus portales oficiales.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Nations Championship de World Rugby en Londres?

Los precios de las entradas oficiales para el Nations Championship de World Rugby 2026 varían considerablemente según se compren entradas para un solo día o paquetes de varios días para el «fin de semana de las finales» en el Allianz Stadium (Twickenham), Londres.

Para las jornadas con dos partidos del «fin de semana de las finales», los precios oficiales se distribuyen de la siguiente manera:

Dos partidos del viernes 27 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 20 £ y 125 £

: Las entradas de día cuestan entre 20 £ y 125 £ Dos partidos del sábado 28 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 40 £ y 180 £

: Las entradas de día cuestan entre 40 £ y 180 £ Dos partidos del domingo 29 de noviembre : Las entradas de día cuestan entre 125 £ y 280 £

: Las entradas de día cuestan entre 125 £ y 280 £ Abonos para varios días (2 o 3 días): Ofrecen descuentos progresivos del 10 % al 15 %. Por ejemplo, un abono de 3 días para adultos cuesta entre 242 £ y 514 £.

Partidos de la fase de grupos de noviembre

Los precios de las entradas estándar para adultos para cada partido de la fase de grupos disputado en Londres son los siguientes:

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