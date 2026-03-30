La guía de GOAL para reservar hoteles para el Mundial: precios medios, opciones económicas, transporte y más

Con los play-offs de clasificación ya completados y las últimas piezas del puzle del Mundial 2026 ya colocadas, ahora todo avanza a toda velocidad hacia el inicio del torneo en junio.

Aunque hay muchísimas opciones a la hora de elegir hotel, si eres uno de los afortunados que va a ver partidos en las distintas sedes del Mundial, no querrás dejar la confirmación de las habitaciones para el último momento, especialmente con unos precios que se prevé que suban de forma significativa en las próximas semanas.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre el alojamiento para el Mundial, desde los mejores lugares y zonas donde quedarse hasta cuánto podrías esperar pagar, y mucho más.

Hoteles y alojamiento para el MundialReservar ahora

Cómo reservar alojamiento para el Mundial 2026: lo esencial que debes saber

No lo dejes para demasiado tarde

Con los precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 preparados para dispararse hasta un 300 % en comparación con fechas similares de años anteriores, las estrategias de reserva anticipada son fundamentales.

En algunas ciudades, el Mundial también coincidirá con el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que hará subir aún más los precios a finales de junio y comienzos de julio.

Amplía tu búsqueda

Las opciones de hotel en el centro o cerca de los estadios empiezan a escasear en algunas de las ciudades anfitrionas del Mundial, así que puede que tengas que ampliar horizontes y buscar alojamiento más lejos.

El trayecto hasta el estadio puede ser más largo, pero podrías acabar ahorrando una buena parte en costes de hotel.

Reserva con cancelación gratuita

Como el avance de tu selección en el Mundial sigue siendo incierto, es aconsejable revisar todas las opciones de habitaciones reembolsables y los filtros de «cancelación gratuita» al hacer la reserva.

Este método también te permite volver a reservar si se libera un hotel más cercano o si necesitas seguir a tu selección a otra ciudad durante las últimas fases del torneo.

Tanto las opciones de cancelación gratuita como las de no pagar por adelantado están disponibles al buscar alojamiento en Booking.com.

Dónde alojarse en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)

Aeropuerto principal: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)

Consejos de transporte: MARTA, el sistema ferroviario de Atlanta, es el principal enlace de transporte recomendado para evitar el tráfico extremo en los días de partido, con dos estaciones (Vine City Station y GWCC/CNN Center Station) situadas cerca del Mercedes-Benz Stadium.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 704 $ - 3.055 $ Reservar hoteles Menos de 10 km 490 $ - 2.070 $ Reservar hoteles

Opciones económicas: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km del estadio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km del estadio)

Dallas (AT&T Stadium)

Aeropuerto principal: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)

Consejos de transporte: Se establecerá una red temporal de transporte masivo específicamente para los días de partido, con la Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, el «Bus Bridge» de DART y el Arlington Trolley.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 952 $ - 1.161 $ Reservar hoteles Menos de 10 km 736 $ - 1.341 $ Reservar hoteles

Opciones económicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km del estadio)

Los Ángeles (SoFi Stadium)

Aeropuerto principal: Los Angeles International Airport (LAX)

Consejos de transporte: LA Metro es el proveedor oficial de transporte y ofrecerá servicios notablemente mejorados durante el torneo.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 555 $ - 1.716 $ Reservar hoteles Menos de 10 km 503 $ - 1.593 $ Reservar hoteles

Opciones económicas: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km del estadio), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km del estadio), Marina del Rey Hotel (< 10 km del estadio)

Ciudad de México (Estadio Banorte)

Aeropuerto principal: Benito Juarez International Airport (MEX)

Consejos de transporte: La ruta principal al estadio implicará una combinación de Metro y tren ligero

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 2.553 MXN - 5.131 MXN Reservar hoteles Menos de 10 km 939 MXN - 6.504 MXN Reservar hoteles

Opciones económicas: Homesuites Rotarismo (< 2 km del estadio), Hotel TorreBlanca (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km del estadio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km del estadio)

Miami (Hard Rock Stadium)

Aeropuerto principal: Miami International Airport (MIA)

Consejos de transporte: El foco está puesto en el tren de alta velocidad, los servicios lanzadera dedicados y las opciones de park-and-ride. Brightline (High-Speed Rail) está considerada la opción principal para los aficionados que viajen desde Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach u Orlando.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 1.411 $ - 1.584 $ Reservar hoteles Menos de 10 km 610 $ - 2.597 $ Reservar hoteles

Opciones económicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km del estadio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km del estadio), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km del estadio)

New Jersey (MetLife Stadium)

Aeropuerto principal: Newark Liberty International Airport (EWR)

Consejos de transporte: El principal enlace ferroviario es la Meadowlands Rail Line. Para quienes opten por el autobús, la «TransitWay» de NJ TRANSIT es un nuevo corredor exclusivo para buses que se ha establecido para transportar a 10.000 personas adicionales por hora.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 918 $ - 1.766 $ Reservar hoteles Menos de 10 km 591 $ - 2.335 $ Reservar hoteles

Opciones económicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km del estadio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km del estadio)

Toronto (BMO Field)

Aeropuerto principal: Toronto Pearson International Airport (YYZ)

Consejos de transporte: Las líneas Lakeshore West y East funcionarán cada 15 minutos para atender el gran volumen de aficionados, con la «Exhibition GO Station» de GO Transit situada cerca del estadio.

Distancia al estadio Rango de precios (de menor a mayor) Reservar hoteles Menos de 2 km 944 CAD - 4.789 CAD Reservar hoteles Menos de 10 km 752 CAD - 1.623 CAD Reservar hoteles

Opciones económicas: Union Hotel (< 2 km del estadio), Element Toronto Airport (< 10 km del estadio)

Opciones de precio alto: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km del estadio), Riu Plaza Toronto (< 10 km del estadio)

Cómo reservar vuelos para el Mundial 2026

Si vas a viajar en avión a Norteamérica para el Mundial 2026, planificar con antelación también es clave a la hora de comprar los vuelos.

Reservar con antelación suele traducirse en tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, y también te da la tranquilidad de saber que ya lo tienes todo listo para tu próxima aventura mundialista.

Los aficionados que quieran viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden encontrar vuelos en herramientas de búsqueda como Skyscanner, comparando entre múltiples aerolíneas. Reserva hoy tu asiento y prepárate para un sensacional verano de fútbol.

Buscar vuelos para el Mundial 2026Reservar vuelos

¿Cuál es el calendario sede por sede del Mundial 2026?

En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.