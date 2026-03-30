La guía de GOAL para reservar hoteles para el Mundial: precios medios, opciones económicas, transporte y más

Con los play-offs de clasificación ya completados y las últimas piezas del puzle del Mundial 2026 ya colocadas, ahora todo avanza a toda velocidad hacia el inicio del torneo en junio.
Aunque hay muchísimas opciones a la hora de elegir hotel, si eres uno de los afortunados que va a ver partidos en las distintas sedes del Mundial, no querrás dejar la confirmación de las habitaciones para el último momento, especialmente con unos precios que se prevé que suban de forma significativa en las próximas semanas.
Deja que GOAL te ofrezca toda la información sobre el alojamiento para el Mundial, desde los mejores lugares y zonas donde quedarse hasta cuánto podrías esperar pagar, y mucho más.
Cómo reservar alojamiento para el Mundial 2026: lo esencial que debes saber
No lo dejes para demasiado tarde
Con los precios de los hoteles en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026 preparados para dispararse hasta un 300 % en comparación con fechas similares de años anteriores, las estrategias de reserva anticipada son fundamentales.
En algunas ciudades, el Mundial también coincidirá con el 250 aniversario de Estados Unidos, lo que hará subir aún más los precios a finales de junio y comienzos de julio.
Amplía tu búsqueda
Las opciones de hotel en el centro o cerca de los estadios empiezan a escasear en algunas de las ciudades anfitrionas del Mundial, así que puede que tengas que ampliar horizontes y buscar alojamiento más lejos.
El trayecto hasta el estadio puede ser más largo, pero podrías acabar ahorrando una buena parte en costes de hotel.
Reserva con cancelación gratuita
Como el avance de tu selección en el Mundial sigue siendo incierto, es aconsejable revisar todas las opciones de habitaciones reembolsables y los filtros de «cancelación gratuita» al hacer la reserva.
Este método también te permite volver a reservar si se libera un hotel más cercano o si necesitas seguir a tu selección a otra ciudad durante las últimas fases del torneo.
Tanto las opciones de cancelación gratuita como las de no pagar por adelantado están disponibles al buscar alojamiento en Booking.com.
Dónde alojarse en las ciudades anfitrionas del Mundial 2026
Atlanta (Mercedes-Benz Stadium)
- Aeropuerto principal: Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL)
- Consejos de transporte: MARTA, el sistema ferroviario de Atlanta, es el principal enlace de transporte recomendado para evitar el tráfico extremo en los días de partido, con dos estaciones (Vine City Station y GWCC/CNN Center Station) situadas cerca del Mercedes-Benz Stadium.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|704 $ - 3.055 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|490 $ - 2.070 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Clarion Inn & Suites (Atlanta Downtown) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express Hotel & Suites (Atlanta/Emory University Area) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: The Ritz-Carlton Atlanta (< 2 km del estadio), The Whitley, a Luxury Collection Hotel (Atlanta Buckhead) (< 10 km del estadio)
Dallas (AT&T Stadium)
- Aeropuerto principal: Dallas Fort Worth International Airport (DFW)
- Consejos de transporte: Se establecerá una red temporal de transporte masivo específicamente para los días de partido, con la Trinity Railway Express (TRE) & Shuttle, el «Bus Bridge» de DART y el Arlington Trolley.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|952 $ - 1.161 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|736 $ - 1.341 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Homewood Suites by Hilton (Dallas-Arlington) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX - UTA) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: Motel 6 (Arlington TX Entertainment District) (< 2 km del estadio), Motel 6 (Arlington, TX) (< 10 km del estadio)
Los Ángeles (SoFi Stadium)
- Aeropuerto principal: Los Angeles International Airport (LAX)
- Consejos de transporte: LA Metro es el proveedor oficial de transporte y ofrecerá servicios notablemente mejorados durante el torneo.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|555 $ - 1.716 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|503 $ - 1.593 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Comfort Inn Cockatoo (Near LAX Airport) (< 2 km del estadio), Super 8 by Wyndham (Los Angeles-Culver City Area) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: Best Western Plus Suites Hotel (LAX Airport LA Stadium) (< 2 km del estadio), Marina del Rey Hotel (< 10 km del estadio)
Ciudad de México (Estadio Banorte)
- Aeropuerto principal: Benito Juarez International Airport (MEX)
- Consejos de transporte: La ruta principal al estadio implicará una combinación de Metro y tren ligero
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|2.553 MXN - 5.131 MXN
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|939 MXN - 6.504 MXN
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Homesuites Rotarismo (< 2 km del estadio), Hotel TorreBlanca (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: Hotel Lucerna Culiacan (< 2 km del estadio), Culiacan Marriott Hotel (< 10 km del estadio)
Miami (Hard Rock Stadium)
- Aeropuerto principal: Miami International Airport (MIA)
- Consejos de transporte: El foco está puesto en el tren de alta velocidad, los servicios lanzadera dedicados y las opciones de park-and-ride. Brightline (High-Speed Rail) está considerada la opción principal para los aficionados que viajen desde Downtown Miami, Fort Lauderdale, West Palm Beach u Orlando.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|1.411 $ - 1.584 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|610 $ - 2.597 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Miami Gardens Inn & Suites (< 2 km del estadio), Best Western Plus (Ft Lauderdale Hollywood Airport Hotel) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: Hampton Inn & Suites (Fort Lauderdale - Miramar) (< 2 km del estadio), Monte Carlo Suites in Miami Beach (< 10 km del estadio)
New Jersey (MetLife Stadium)
- Aeropuerto principal: Newark Liberty International Airport (EWR)
- Consejos de transporte: El principal enlace ferroviario es la Meadowlands Rail Line. Para quienes opten por el autobús, la «TransitWay» de NJ TRANSIT es un nuevo corredor exclusivo para buses que se ha establecido para transportar a 10.000 personas adicionales por hora.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|918 $ - 1.766 $
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|591 $ - 2.335 $
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Red Roof Inn PLUS+ (Secaucus - Meadowlands) (< 2 km del estadio), Wingate by Wyndham (Long Island City) (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: Hyatt Place (Secaucus Meadowlands) (< 2 km del estadio), Holiday Inn Express & Suites (Jersey City North - Hoboken) (< 10 km del estadio)
Toronto (BMO Field)
- Aeropuerto principal: Toronto Pearson International Airport (YYZ)
- Consejos de transporte: Las líneas Lakeshore West y East funcionarán cada 15 minutos para atender el gran volumen de aficionados, con la «Exhibition GO Station» de GO Transit situada cerca del estadio.
|Distancia al estadio
|Rango de precios (de menor a mayor)
|Reservar hoteles
|Menos de 2 km
|944 CAD - 4.789 CAD
|Reservar hoteles
|Menos de 10 km
|752 CAD - 1.623 CAD
|Reservar hoteles
- Opciones económicas: Union Hotel (< 2 km del estadio), Element Toronto Airport (< 10 km del estadio)
- Opciones de precio alto: PLUSH Hotel Downtown CN Tower (< 2 km del estadio), Riu Plaza Toronto (< 10 km del estadio)
Cómo reservar vuelos para el Mundial 2026
Si vas a viajar en avión a Norteamérica para el Mundial 2026, planificar con antelación también es clave a la hora de comprar los vuelos.
Reservar con antelación suele traducirse en tarifas más bajas y mejores horarios de vuelo, y también te da la tranquilidad de saber que ya lo tienes todo listo para tu próxima aventura mundialista.
Los aficionados que quieran viajar a Norteamérica para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 pueden encontrar vuelos en herramientas de búsqueda como Skyscanner, comparando entre múltiples aerolíneas. Reserva hoy tu asiento y prepárate para un sensacional verano de fútbol.
¿Cuál es el calendario sede por sede del Mundial 2026?
En junio de 2022 se anunciaron las dieciséis ciudades anfitrionas de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, dos en Canadá, tres en México y once en Estados Unidos.
|Sede
|Fecha
|Partido (hora local)
|Entradas
|Hoteles
|Toronto, Canadá (BMO Field)
|12 de junio
|Grupo B: Canadá vs ganador de la Ruta A de la UEFA (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo L: Ghana vs Panamá (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo E: Alemania vs Costa de Marfil (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo I: Noruega vs Senegal (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo L: Panamá vs Croacia (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo I: Senegal vs ganador del Play-Off 2 de la FIFA (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Dieciseisavos de final: segundos del Grupo K vs segundos del Grupo L (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|Vancouver, Canadá (BC Place)
|13 de junio
|Grupo D: Australia vs ganador de la Ruta C de la UEFA (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo B: Canadá vs Catar (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs Egipto (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo B: Suiza vs Canadá (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo G: Nueva Zelanda vs Bélgica (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo B vs tercer puesto de los Grupos E/F/G/I/J (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|7 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 85 vs ganadores del partido 87 (13:00)
|Entradas
|Hoteles
|Guadalajara, México (Estadio Akron)
|11 de junio
|Grupo A: Corea del Sur vs ganador de la Ruta D de la UEFA (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo A: México vs Corea del Sur (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo K: Colombia vs ganador del Play-Off 1 de la FIFA (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo H: Uruguay vs España (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo F vs segundos del Grupo C (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|Ciudad de México, México (Estadio Banorte)
|11 de junio
|Grupo A: México vs Sudáfrica (13:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo K: Uzbekistán vs Colombia (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo A: ganador de la Ruta D de la UEFA vs México (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo A vs tercer puesto de los Grupos C/E/F/H/I (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|5 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 79 vs ganadores del partido 80 (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|Monterrey, México (Estadio BBVA)
|14 de junio
|Grupo F: ganador de la Ruta B de la UEFA vs Túnez (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo F: Túnez vs Japón (22:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo A: Sudáfrica vs Corea del Sur (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|Atlanta, Estados Unidos (Mercedes-Benz Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: España vs Cabo Verde (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo A: ganador de la Ruta D de la UEFA vs Sudáfrica (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo H: España vs Arabia Saudí (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo C: Marruecos vs Haití (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo K: ganador del Play-Off 1 de la FIFA vs Uzbekistán (19:30)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo L vs tercer puesto de los Grupos E/H/I/J/K (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|7 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 86 vs ganadores del partido 88 (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|15 de julio
|Semifinales: ganadores del partido 99 vs ganadores del partido 100 (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|Foxborough, Estados Unidos (Gillette Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Haití vs Escocia (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo I: ganador del Play-Off 2 de la FIFA vs Noruega (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo C: Escocia vs Marruecos (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs Ghana (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo I: Noruega vs Francia (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo E vs tercer puesto de los Grupos A/B/C/D/F (16:30)
|Entradas
|Hoteles
|9 de julio
|Cuartos de final: ganadores del partido 89 vs ganadores del partido 90 (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|Arlington, Estados Unidos (AT&T Stadium)
|14 de junio
|Grupo F: Países Bajos vs Japón (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo L: Inglaterra vs Croacia (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo J: Argentina vs Austria (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo F: Japón vs ganador de la Ruta B de la UEFA (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo J: Jordania vs Argentina (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Dieciseisavos de final: segundos del Grupo E vs segundos del Grupo I (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Dieciseisavos de final: segundos del Grupo D vs segundos del Grupo G (13:00)
|Entradas
|Hoteles
|6 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 83 vs ganadores del partido 84 (14:00)
|Entradas
|Hoteles
|14 de julio
|Semifinales: ganadores del partido 97 vs ganadores del partido 98 (14:00)
|Entradas
|Hoteles
|Houston, Estados Unidos (NRG Stadium)
|14 de junio
|Grupo E: Alemania vs Curacao (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|17 de junio
|Grupo K: Portugal vs ganador del Play-Off 1 de la FIFA (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo A: Países Bajos vs ganador de la Ruta B de la UEFA (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|23 de junio
|Grupo K: Portugal vs Uzbekistán (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo H: Cabo Verde vs Arabia Saudí (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|29 de junio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo C vs segundos del Grupo F (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|4 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 73 vs ganadores del partido 75 (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|Kansas City, Estados Unidos (Arrowhead Stadium)
|16 de junio
|Grupo J: Argentina vs Argelia (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|20 de junio
|Grupo E: Ecuador vs Curacao (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo F: Túnez vs Países Bajos (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo J: Argelia vs Austria (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo K vs tercer puesto de los Grupos D/E/I/J/L (20:30)
|Entradas
|Hoteles
|11 de julio
|Cuartos de final: ganadores del partido 95 vs ganadores del partido 96 (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|Los Ángeles, Estados Unidos (SoFi Stadium)
|12 de junio
|Grupo D: Estados Unidos vs Paraguay (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|15 de junio
|Grupo G: Irán vs Nueva Zelanda (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de junio
|Grupo B: Suiza vs ganador de la Ruta A de la UEFA (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo G: Bélgica vs Irán (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo D: ganador de la Ruta C de la UEFA vs Estados Unidos (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|28 de junio
|Dieciseisavos de final: segundos del Grupo A vs segundos del Grupo B (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|2 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo H vs segundos del Grupo J (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|10 de julio
|Cuartos de final: ganadores del partido 93 vs ganadores del partido 94 (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|Miami, Estados Unidos (Hard Rock Stadium)
|15 de junio
|Grupo H: Arabia Saudí vs Uruguay (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|21 de junio
|Grupo H: Uruguay vs Cabo Verde (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo C: Escocia vs Brasil (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo K: Colombia vs Portugal (19:30)
|Entradas
|Hoteles
|3 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo J vs segundos del Grupo H (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|11 de julio
|Cuartos de final: ganadores del partido 91 vs ganadores del partido 92 (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|18 de julio
|Partido por el tercer puesto: perdedores del partido 101 vs perdedores del partido 102 (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|New Jersey, Estados Unidos (MetLife Stadium)
|13 de junio
|Grupo C: Brasil vs Marruecos (18:00)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo I: Francia vs Senegal (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo E: Ecuador vs Alemania (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo L: Panamá vs Inglaterra (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|30 de junio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo I vs tercer puesto de los Grupos C/D/F/G/H (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|5 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 76 vs ganadores del partido 78 (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|19 de julio
|Final: ganadores del partido 101 vs ganadores del partido 102 (15:00)
|Entradas
|Hoteles
|Filadelfia, Estados Unidos (Lincoln Financial Field)
|14 de junio
|Grupo E: Costa de Marfil vs Ecuador (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo C: Brasil vs Haití (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo I: Francia vs ganador del Play-Off 2 de la FIFA (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo E: Curacao vs Costa de Marfil (16:00)
|Entradas
|Hoteles
|27 de junio
|Grupo L: Croacia vs Ghana (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|4 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 74 vs ganadores del partido 77 (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|Santa Clara, Estados Unidos (Levi's Stadium)
|13 de junio
|Grupo B: Catar vs Suiza (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|16 de junio
|Grupo J: Austria vs Jordania (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo D: ganador de la Ruta C de la UEFA vs Paraguay (21:00)
|Entradas
|Hoteles
|22 de junio
|Grupo J: Jordania vs Argelia (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|25 de junio
|Grupo D: Paraguay vs Australia (19:00)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo D vs tercer puesto de los Grupos B/E/F/I/J (17:00)
|Entradas
|Hoteles
|Seattle, Estados Unidos (Lumen Field)
|15 de junio
|Grupo G: Bélgica vs Egipto (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|19 de junio
|Grupo D: Estados Unidos vs Australia (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|24 de junio
|Grupo B: ganador de la Ruta A de la UEFA vs Catar (12:00)
|Entradas
|Hoteles
|26 de junio
|Grupo G: Egipto vs Irán (20:00)
|Entradas
|Hoteles
|1 de julio
|Dieciseisavos de final: ganadores del Grupo G vs tercer puesto de los Grupos A/E/H/I/J (13:00)
|Entradas
|Hoteles
|6 de julio
|Octavos de final: ganadores del partido 81 vs ganadores del partido 82 (17:00)
|Entradas
|Hoteles