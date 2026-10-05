Aquí tienes tu billete de oro para el Emirates Stadium del Arsenal: la hospitalidad de día de partido y los paquetes prémium proporcionan un pase de acceso oficial con entrada garantizada al Emirates Stadium, sin el problema del sorteo ni de la membresía.

Para los aficionados internacionales, los seguidores ocasionales o quienes estén planeando un viaje al norte de Londres, conseguir entradas de admisión general a través de los sorteos oficiales de membresía puede parecer casi imposible, con tasas de éxito del sorteo Red membership que con frecuencia caen por debajo del 10 %.

¿Cómo reservar entradas prémium del Arsenal?

Las localidades de admisión general requieren pagar una membresía oficial Arsenal Adult Red o Silver (£35–£55) sin garantía de ganar los sorteos para los partidos. Los paquetes de hospitalidad para el día de partido NO requieren membresía.

Puedes reservar entradas prémium oficiales del Arsenal a través de dos fuentes principales:

Portal Oficial de Hospitalidad del Arsenal (hospitality.arsenal.com): El portal de reserva directa del club para hospitalidad de partidos individuales, reservas de palcos ejecutivos para un solo encuentro, membresías de temporada y grandes partidos de copa/europeos.

Keith Prowse: Revendedor oficial autorizado y socio de entradas del Arsenal, vende entradas verificadas de Club Level y Cannon Club con hospitalidad, paquetes corporativos y escapadas de día de partido. Reserva entradas prémium del Arsenal en Keith Prowse.

Champions Travel: Revendedor oficial autorizado y socio de entradas del Arsenal, vende entradas verificadas de Club Level y Cannon Club junto con paquetes para vales de Uber, reservas de hotel y más. Reserva entradas prémium del Arsenal en Champions Travel.

De un vistazo: hospitalidad, entradas prémium y paquetes VIP del Arsenal

Paquete Categoría Rango de precios (por persona)* Incluye Cannon Club / Club Arsenal Club Level £350 – £695 Asiento acolchado en Club Level, vales de comida y bebida, bebida en el descanso, pase para museo/visita al estadio Club 1886 & Woolwich Restaurant Restauración £695 – £995 Comida a la carta de 3 platos, bar incluido, aparición de una leyenda del club, asientos centrales en Club Level The Avenell & The Heritage Salas £1,595 – £1,795 Asientos Box Level en el centro del campo, restauración para grupos pequeños, recepción prémium con champán y barra libre Hero & Inner Circle Prémium £1,895 – £2,695 Acceso VIP entre bastidores, encuentros con jugadores, restauración de lujo, asientos junto al terreno de juego Executive Boxes (N5, N7, N7+) Palcos £12,950 – £29,595 (por palco) Suite privada cerrada, anfitrión personal, comida de varios platos, asientos en balcón privado justo fuera del palco

*Los precios varían significativamente según el nivel del partido (Categoría A frente a Categoría B/C).

¿Qué hay que saber sobre Club Level y la visibilidad por bloques en el Emirates Stadium?

El anillo intermedio del Arsenal, conocido como Club Level, rodea todo el estadio y está situado entre los niveles inferior y superior. Elegir el bloque adecuado depende de si priorizas la visión táctica, la cercanía a los banquillos o el ambiente.

Gradas centrales Este y Oeste (bloques 60-64 y 69-73) : Situadas cerca de la línea de medio campo. El bloque 62 está justo encima del túnel de jugadores y de los banquillos, lo que ofrece una perspectiva táctica privilegiada. Los bloques 70–72 se alinean con el ángulo principal de la cámara de televisión.

Bloques de hospitalidad detrás de la portería (bloques 65-68 Clock End y 77-81 North Bank): Acogen paquetes como el Cannon Club . Estos asientos ofrecen una visión inmersiva de las jugadas de ataque, de la acción en el área y una gran proximidad a los apasionados fondos locales.

La fila 1 frente a las filas 3-6 : Aunque la fila 1 te sitúa lo más cerca posible del borde del campo, la barandilla de seguridad de cristal en Club Level puede cortar ligeramente la línea de visión de espectadores de menor estatura o niños. Las filas 3 a 6 están ampliamente consideradas como el "punto ideal" en Club Level, elevándote lo justo para ver todo el campo sin obstáculos y manteniendo al mismo tiempo una protección total frente a la lluvia.

¿Qué paquetes de hospitalidad hay disponibles en el Arsenal?

Palcos ejecutivos privados (10–15 invitados)

Situados en el exclusivo Box Level, los palcos ejecutivos ofrecen privacidad total con asientos exteriores dedicados en el balcón, justo delante de tu suite personal.

Executive Box N7: Desde £12,950 (10–15 invitados)

Executive Box N5: Desde £13,140 (12 invitados)

Executive Box N7+: Desde £29,595 (15 invitados)

Qué incluye: Asientos de suite privada justo fuera de tu palco, comida de varios platos, bar incluido, anfitrión dedicado, programas oficiales del día de partido y paquetes seleccionados con encuentros con jugadores o camisetas personalizadas.

Salas ejecutivas exclusivas

Diseñadas para parejas, aficionados individuales o grupos reducidos que quieren un entorno de restaurante de alta cocina combinado con vistas sobre el centro del campo.

The Avenell: Desde £1,595 por persona (se vende por parejas)

The Heritage: Desde £1,795 por persona (se vende por parejas)

Qué incluye: Asientos prémium junto a la línea de medio campo en Box Level, alta cocina y bebidas incluidas, programas oficiales del día de partido y visitas de leyendas del club Arsenal.

Paquetes de restauración y experienciales

Si tu prioridad es la gastronomía de primer nivel o el acceso exclusivo, estos paquetes seleccionados ofrecen una experiencia inmersiva de día de partido.

Club 1886 & Woolwich Arsenal: £695 – £725 por persona

Foundry Legends: Desde £995 por persona

Inner Circle: Desde £1,895 por persona (grupos de 4 u 8)

Hero Experience: Desde £2,695 por persona (grupo de 4)

Qué incluye: Opciones de comida de varios platos, recepciones con champán, sesiones tácticas previas al partido, acceso entre bastidores al estadio y asientos prémium en Club Level.

Hospitalidad informal y de gran valor (Club Level)

Opciones flexibles y dinámicas pensadas para familias, aficionados y viajeros internacionales que buscan comodidad y un acceso sencillo.

Qué incluye:

Asientos acolchados prémium en Club Level (por ejemplo, el bloque 66)

Acceso a la sala antes del partido (abre 2,5 horas antes del saque inicial)

Vales para comida y bebidas (cerveza, vino, refrescos)

Bebidas gratuitas en el descanso

Pases para la visita al estadio y al museo

¿Cómo conseguir hospitalidad y entradas prémium del Arsenal Women’s (WSL)?

Para los aficionados que buscan la experiencia de hospitalidad en el Emirates Stadium a un precio de entrada más bajo, los partidos del Arsenal Women’s en la Super League (WSL) y en la UEFA Women's Champions League disputados en el Emirates ofrecen una excelente alternativa.

Los paquetes de hospitalidad para los partidos femeninos incluyen el mismo acceso a Club Level, opciones de alta cocina y disponibilidad de palcos privados a precios considerablemente reducidos, lo que los convierte en una opción popular para familias y aficionados internacionales.

Código de vestimenta: ¿qué debería ponerme con entradas prémium del Arsenal?

Nivel informal (Cannon Club / bares de Club Level): Smart casual. Las camisetas réplica del Arsenal y los colores del equipo local están totalmente permitidos. Los chándales, la ropa de gimnasio, el denim roto y los colores del equipo visitante están estrictamente prohibidos.

Salas y palcos formales (The Avenell / The Heritage / Executive Boxes): De smart casual a formal. Pantalones de vestir o vaqueros elegantes, camisas con cuello o jerséis arreglados, y zapatos de vestir limpios/zapatillas elegantes. Las camisetas de equipos suelen estar restringidas en los comedores formales de primer nivel; consulta el itinerario de confirmación específico de tu reserva.

¿Hay restricciones de equipaje y bolsos con las entradas prémium del Arsenal?

Si vas a viajar, no lleves equipaje al estadio.

Límite de bolso: El tamaño máximo permitido es tamaño A4 (297mm x 210mm x 210mm).

Sin consigna en el recinto: El Emirates Stadium no dispone de servicio de consigna ni de guarda equipajes.

Las bolsas de cabina, maletas y mochilas grandes serán rechazadas en los tornos de seguridad.

Utiliza servicios de consigna en grandes estaciones de tren (Kings Cross, Euston o St Pancras) antes de dirigirte al estadio.

Transporte: ¿cómo llegar al Arsenal con entradas prémium?

Las suites de hospitalidad y las salas de Club Level abren 2,5 horas antes del saque inicial y permanecen abiertas hasta 2 horas después del pitido final.

Llega pronto para aprovechar al máximo tus vales de comida y bebida y evitar las colas en los accesos.

Llegada : Aunque las estaciones de metro de Holloway Road y Arsenal son las más cercanas, se saturan muchísimo entre 60 y 90 minutos antes del saque inicial. Utiliza Finsbury Park (líneas Victoria/Piccadilly y National Rail) o Highbury & Islington (línea Victoria / Overground) y disfruta de un agradable paseo de 10 a 15 minutos hasta la entrada de hospitalidad de la East Stand (tornos X e Y).

Salida : Las colas tras el partido en la estación de Arsenal pueden superar los 45 minutos. Como los paquetes de hospitalidad te dan acceso a las salas de Club Level hasta dos horas después del partido, relájate dentro, sigue el análisis televisivo posterior y evita por completo las horas punta en la estación.

¿Qué son los paquetes prémium y las entradas de hospitalidad?

La hospitalidad, en lo que respecta al fútbol, es el nombre que recibe un paquete exclusivo de día de partido que va mucho más allá de la experiencia habitual de una entrada normal.

Estas experiencias pueden ir desde ofrecer simplemente acceso a salas y bares previos al partido para empaparse del ambiente, hasta una selección de opciones de restauración, que abarcan desde buffets hasta comidas de varios platos, y llegan incluso a suites privadas para un número limitado de invitados.

Estos paquetes prémium suelen elegirse para ocasiones especiales, entretenimiento para clientes o para mejorar el disfrute general del partido.

A diferencia del pasado, cuando estas zonas estaban reservadas principalmente para celebridades, hoy existe una amplia gama de ofertas para aficionados, empresarios y el público en general.

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo recibiré mis entradas electrónicas?

Las entradas electrónicas oficiales de hospitalidad del Arsenal se envían por correo electrónico directamente al titular principal de la reserva aproximadamente entre 3 y 5 días antes de la fecha del partido.

Las entradas electrónicas pueden cargarse directamente en monederos digitales del smartphone (Apple Wallet / Google Wallet) o escanearse como códigos de barras PDF en los tornos VIP de la East Stand.

¿Qué pasa si cambia la fecha del partido por la retransmisión televisiva?

Los partidos de la Premier League se reprograman con frecuencia por la cobertura televisiva, pasando del sábado a las 15:00 al viernes por la noche, domingo o lunes por la noche.

Las entradas de hospitalidad siguen siendo válidas automáticamente para la nueva fecha y hora. Asegúrate siempre de que tu itinerario de viaje tenga un margen de 24 a 48 horas alrededor del fin de semana programado.

¿Se permite la entrada de niños en las salas de hospitalidad del Emirates?

Sí. Los niños son bienvenidos en todas las zonas de hospitalidad.

Todas las personas asistentes, independientemente de su edad, deben tener una entrada de hospitalidad válida.

Por razones de seguridad, los menores de 14 años deben ir acompañados por una persona adulta, y existen restricciones para bebés sentados en la fila 1 de Club Level.