El Gran Premio de Las Vegas devuelve la Fórmula 1 a Nevada para disputar una carrera nocturna a gran velocidad por el emblemático Strip. Campeones del automovilismo como Max Verstappen y Lewis Hamilton, junto a Lando Norris, compiten a velocidades máximas bajo las luces de neón.

GOAL te ofrece las fechas de la carrera, los precios y los enlaces para comprar entradas. Sigue leyendo para conseguir hoy tus entradas para el Gran Premio de Las Vegas de F1.

¿Cuándo es el Gran Premio de Las Vegas de F1?

Fecha y hora Sesión Lugar Entradas 19 de noviembre de 2026 Gran Premio de Las Vegas de F1: entrenamientos libres 1 y 2 Circuito del Strip de Las Vegas, Las Vegas, Estados Unidos Entradas 20 de noviembre de 2026 Gran Premio de Las Vegas de F1: entrenamientos libres 3 y clasificación Circuito del Strip de Las Vegas, Las Vegas, Estados Unidos Entradas 21 de noviembre de 2026 Gran Premio de Las Vegas de F1: día de la carrera Circuito del Strip de Las Vegas, Las Vegas, Estados Unidos Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Las Vegas de F1?

Las entradas oficiales para el Gran Premio de Las Vegas están disponibles en la web oficial del Gran Premio de Las Vegas de F1 y a través de Ticketmaster. Comprar directamente por los canales oficiales permite a los aficionados elegir antes que nadie entre las zonas de entrada general y los asientos en las gradas.

Si se agotan las entradas oficiales, las plataformas de reventa como StubHub son una opción cuando ya no quedan entradas en la web oficial.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Las Vegas de F1?

En el portal oficial de venta, las entradas generales de un día cuestan desde 50 USD para los entrenamientos del jueves, 99 USD para la clasificación del viernes y 393 USD para la carrera del sábado. Para asistir a todo el fin de semana, los abonos generales de tres días para la zona Flamingo parten de 492 USD, mientras que los asientos reservados en las gradas cuestan desde 925 USD en los canales oficiales.

Si se agotan las entradas generales oficiales, las plataformas de reventa como StubHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora. En StubHub, los precios de reventa parten de unos 150 USD para pases de un día y de 350 USD para opciones de varios días, según la demanda y los asientos elegidos.

Todo lo que debes saber sobre el Gran Premio de Las Vegas de F1

El Gran Premio de Las Vegas es uno de los acontecimientos más esperados del automovilismo internacional. Situado en las calles de Las Vegas, Nevada, el circuito de 6,1 kilómetros cuenta con 17 curvas y una larga recta por el famoso bulevar Las Vegas.

Trazado del circuito y momentos destacados de la carrera

Los pilotos pasan junto a complejos emblemáticos como el Bellagio, el Caesars Palace y el Venetian. En el Strip se superan los 341 km/h, por lo que los adelantamientos en la curva 14 son uno de los grandes atractivos de la carrera.

Tipos de entradas y zonas para ver la carrera

Entrada general: La forma más económica de disfrutar de la Fórmula 1 en Las Vegas. Los pases de entrada general, empezando por la zona Flamingo, dan acceso a zonas de pie, pantallas gigantes, espacios interactivos para aficionados y espectáculos en directo.

La forma más económica de disfrutar de la Fórmula 1 en Las Vegas. Los pases de entrada general, empezando por la zona Flamingo, dan acceso a zonas de pie, pantallas gigantes, espacios interactivos para aficionados y espectáculos en directo. Gradas: Las gradas con asientos reservados, incluidas las zonas Heineken y T-Mobile, ofrecen vistas directas de puntos clave de adelantamiento y zonas de aceleración.

Consejos para el viaje y el evento

El Aeropuerto Internacional Harry Reid de Las Vegas se encuentra a pocos minutos del circuito. Se recomienda a los espectadores utilizar el monorraíl o servicios de transporte compartido para llegar a los accesos. Reservar con antelación te ayudará a conseguir las entradas más baratas disponibles para esta carrera nocturna.