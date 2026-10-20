El Ipswich Town ha regresado a la Premier League a la primera. Esta vez, bajo la dirección de Gary O'Neil, espera quedarse más tiempo. Ya puedes reservar entradas para sus partidos en Portman Road y fuera de casa.

La afición del Ipswich Town todavía estará eufórica tras el segundo puesto en el Championship y el ascenso directo logrado la temporada pasada, y ese entusiasmo se ha mantenido al comienzo de la nueva campaña.

El Ipswich ha firmado actuaciones destacadas en casa y ha mostrado resistencia a domicilio, una cualidad que deberá mantener durante toda la temporada si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Ipswich Town, dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Ipswich Town

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Vie., 23 de octubre (20:00) Ipswich Town contra Nottingham Forest Entradas Portman Road (local) Sáb., 31 de octubre (15:00) Hull City contra Ipswich Town Entradas MKM Stadium (visitante) Dom., 8 de noviembre (14:00) Ipswich Town contra Bournemouth Entradas Portman Road (local) Sáb., 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur contra Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium (visitante) Sáb., 28 de noviembre (17:30) Ipswich Town contra Aston Villa Entradas Portman Road (local) Mar., 1 de diciembre (20:00) Coventry City contra Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (visitante) Sáb., 5 de diciembre (20:00) Leeds United contra Ipswich Town Entradas Elland Road (visitante) Sáb., 12 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Newcastle United Entradas Portman Road (local) Dom., 20 de diciembre (14:00) Brighton & Hove Albion contra Ipswich Town Entradas American Express Stadium (visitante) Sáb., 26 de diciembre (15:00) Ipswich Town contra Brentford Entradas Portman Road (local) Mié., 30 de diciembre (20:15) Ipswich Town contra Chelsea Entradas Portman Road (local) Sáb., 2 de enero (15:00) Arsenal contra Ipswich Town Entradas Emirates Stadium (visitante) Mié., 6 de enero (19:30) Ipswich Town contra Coventry City Entradas Portman Road (local)

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town

La vía principal y más segura para comprar entradas oficiales del Ipswich Town es el portal de venta de entradas del club. Es necesario crear una cuenta digital del club y acceder a ella mediante un inicio de sesión único.

También se pueden comprar entradas en persona en la tienda Planet Blue Superstore del club, situada en Portman Road. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que normalmente solo es posible hacerlo en días sin partido y en las raras ocasiones en que todavía quedan entradas disponibles.

Plazos y calendario de venta de entradas

Fase de venta Plazos y condiciones Sorteo de entradas Se abre aproximadamente 4 semanas antes del partido. Está reservado a los socios Super Blues que no tienen abono de temporada. Los socios pueden solicitar entradas en grupo o individualmente. Venta prioritaria para socios Quienes resultan seleccionados en el sorteo acceden primero. Después, los socios no seleccionados y los demás socios Super Blues disponen de un plazo exclusivo para comprar las entradas restantes, con un límite de 1 entrada por socio. Reventa de abonos de temporada Permanece activa hasta el día del partido. Si un abonado no puede asistir, pone su asiento a disposición de otros socios que cumplan los requisitos a través de la plataforma oficial de intercambio del club, donde queda disponible para su compra al instante. Venta general Solo se abre si quedan entradas después de todas las fases de venta para socios, normalmente 2 semanas antes del partido. Los encuentros destacados de la Premier League rara vez llegan a esta fase.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Ipswich Town en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Ipswich Town en Portman Road dependen de la categoría del encuentro, de las tarifas reducidas por edad y de la zona de asiento elegida.

Para la temporada 2026/27, el club ha congelado los precios de las entradas para los días de partido y mantiene la misma estructura básica de precios que en la campaña anterior.

Los partidos se dividen en dos categorías principales según la demanda y el perfil del rival:

Categoría A : Partidos destacados contra clubes de los seis primeros puestos o rivales importantes, como el derbi de East Anglia o los encuentros ante los grandes equipos de Londres y Manchester.

Categoría B : Partidos habituales contra equipos de media tabla o de categorías inferiores.

Por lo general, una entrada normal de adulto comprada directamente al club suele costar entre 27 £ y más de 38 £, según se trate de un partido de categoría A o B y el asiento esté en la grada superior o inferior.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o visita sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre Portman Road

Portman Road es el histórico estadio del Ipswich Town F.C. y el campo de fútbol con mayor capacidad de East Anglia, con 30.311 asientos. Es uno de los estadios tradicionales más apreciados de Inglaterra y el Ipswich Town lo utiliza de forma ininterrumpida desde 1884.

Desde 1855, el recinto de Portman Road fue utilizado por el East Suffolk Cricket Club. Cuando llegó el Ipswich Town en 1884, jugaba en un campo que se solapaba con la zona central del terreno de críquet y lo despejaba cada verano para que pudiera reanudarse ese deporte.

Tras el Informe Taylor, Portman Road se convirtió en 1992 en el primer estadio de la Premier League con localidades de asiento en las gradas de sus cuatro lados. Las grandes ampliaciones de principios de milenio reconstruyeron las dos gradas situadas tras las porterías y elevaron el aforo por encima de los 30.000 espectadores.

Momentos memorables en Portman Road

Récord de asistencia: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Un partido de quinta ronda de la FA Cup reunió a 38.010 espectadores, el récord histórico del estadio. Los aficionados abarrotaron todos los rincones de las antiguas gradas para presenciar el legendario enfrentamiento.

Una lección táctica: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Un estadio lleno presenció cómo el equipo de Bobby Robson desarbolaba a un Barcelona con figuras del fútbol como Johan Cruyff y Johan Neeskens, gracias a los goles de Eric Gates, Trevor Whymark y Brian Talbot.

El regreso tras 22 años: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Los goles de Wes Burns y Omari Hutchinson desataron una multitudinaria invasión de campo y una explosión de júbilo cuando el equipo de Kieran McKenna encadenó dos ascensos consecutivos y regresó a la Premier League tras 22 años de ausencia.

El extraordinario récord europeo: Portman Road tiene fama de ser un estadio temible para los equipos extranjeros. El Ipswich Town mantiene un extraordinario récord de imbatibilidad como local en competiciones europeas: ha disputado 31 partidos en casa sin sufrir una sola derrota y ha vencido a gigantes como el AC Milan, el Inter y el Real Madrid.

Estrellas de la música: Al margen del fútbol, Portman Road también ha acogido grandes conciertos de Elton John, R.E.M., los Red Hot Chili Peppers y Pink. En el verano de 2025, Ed Sheeran, estrella mundial, seguidor del Ipswich Town desde siempre y accionista minoritario del club, ofreció una histórica serie de tres conciertos en el estadio.

Récords y estadísticas del Ipswich Town

El Ipswich Town Football Club ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés, marcado por sus tres grandes títulos y un récord europeo como local sin igual.

Pese a proceder de una región relativamente poco conocida en el mundo del fútbol, el club de Suffolk conquistó Inglaterra y Europa durante sus épocas doradas de mediados del siglo XX.

Títulos del club

Campeón de la First Division : Una vez (1961-62)

Campeón de la FA Cup : Una vez (1977-78)

Campeón de la Copa de la UEFA : Una vez (1980-81)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Más goles: Ray Crawford (218), John Wark (190)

El trampolín hacia el banquillo de Inglaterra

El Ipswich es célebre por formar entrenadores de primer nivel mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que ganó la liga de 1962 con el Ipswich, como Sir Bobby Robson, que ganó la FA Cup y la Copa de la UEFA, pasaron directamente del banquillo de Portman Road al de la selección de Inglaterra y la condujeron a sus mejores etapas en los Mundiales.

El famoso apodo del Ipswich Town

Aunque originalmente se le conocía como «The Blues», los aficionados rivales le pusieron en tono jocoso el apodo «los chicos del tractor» durante su etapa en la Premier League en 2000-01, debido a las raíces agrícolas de Suffolk. El club y sus seguidores lo adoptaron con orgullo.



