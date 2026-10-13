El Real Madrid se coronó campeón de la Champions League (Copa de Europa) por 15.ª vez en 2024. Ni siquiera los ocho títulos de ventaja que tiene sobre sus perseguidores en la clasificación histórica de la competición han frenado su ambición de conquistar más trofeos. Tú también puedes sumarte a los aficionados vestidos de blanco en el Bernabéu y fuera de él reservando hoy tus entradas.

A pesar de caer en cuartos de final de la Champions League en cada una de las dos últimas temporadas, los madridistas disfrutaron de grandes enfrentamientos, incluidas las memorables victorias en casa ante el Manchester City (3-0), el Mónaco (6-1) y el Borussia Dortmund (5-2).

La afición puede esperar más encuentros emocionantes durante la fase de liga de esta temporada, en la que el equipo de José Mourinho se medirá, entre otros, a la Roma, el RB Leipzig y el Arsenal. El Real Madrid también viajará a Londres por segunda vez, ya que el Shakhtar Donetsk lo recibirá en Stamford Bridge, el estadio del Chelsea, en el partido del 27 de enero.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Real Madrid en la Champions League: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuál es el calendario del Real Madrid en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles 14 de octubre (21:00) Roma contra Real Madrid Entradas Estadio Olímpico (fuera de casa) Miércoles 21 de octubre (21:00) Real Madrid contra RB Leipzig Entradas Bernabéu (en casa) Miércoles 4 de noviembre (19:45) AEK Atenas contra Real Madrid Entradas Estadio Agia Sophia (fuera de casa) Martes 24 de noviembre (21:00) Real Madrid contra PSV Entradas Bernabéu (en casa) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal contra Real Madrid Entradas Emirates Stadium (fuera de casa) Martes 19 de enero (21:00) Real Madrid contra LASK Entradas Bernabéu (en casa) Miércoles 27 de enero (20:00) Shakhtar Donetsk contra Real Madrid Entradas Stamford Bridge, Londres (fuera de casa)

Cómo comprar entradas para el Real Madrid en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Real Madrid en la Champions League se pueden comprar por internet a través de los canales de venta del club, Real Madrid Tickets y Entradas. No salen a la venta con meses de antelación: el club comienza a distribuirlas aproximadamente entre 10 y 12 días antes de cada partido mediante un estricto sistema de ventanas de venta por orden de prioridad:

1. Fase 1: socios del club. Tienen la primera oportunidad de comprar entradas, normalmente unas dos semanas antes del inicio del partido.

2. Fase 2: miembros Madridista Premium. Los titulares de esta tarjeta disponen de la siguiente ventana de venta exclusiva, normalmente entre 7 y 8 días antes del inicio del partido.

3. Fase 3: público general. Las entradas restantes se ponen a la venta para el público general aproximadamente entre 4 y 6 días antes del partido.

En los partidos de Champions League con mucha demanda, las entradas suelen agotarse durante las fases de venta para socios y miembros, por lo que quedan pocas o ninguna para el público general.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Real Madrid, quienes quieran asistir a un partido de Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub, donde podrían tener más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Real Madrid en la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Real Madrid en la Champions League suelen partir de 100 € para los encuentros habituales de la fase de liga. El precio puede subir considerablemente hasta los 300 o 400 € o más para las mejores localidades estándar, según la ubicación y la fase de la competición. Los paquetes VIP oficiales parten de 375 €.

El Real Madrid clasifica sus partidos en casa en distintas categorías que determinan los precios de partida:

Categoría A : Reservada para partidos de gran importancia, como El Clásico o las eliminatorias de la Champions League. El precio oficial de las entradas estándar para estos encuentros suele aumentar entre un 20 % y un 50 %, o incluso más, respecto a las fases anteriores de grupos o de liga.

Categoría B : Partidos habituales de la fase de liga europea, como los disputados contra equipos como el RB Leipzig o el PSV Eindhoven, y encuentros de mayor categoría en las competiciones nacionales.

Descuentos para socios y miembros : Los socios del club y los miembros Madridista Premium reciben un descuento de entre el 20 % y el 30 % sobre el precio oficial estándar para el público al comprar directamente a través del portal oficial de entradas del Real Madrid.

Consulta la web oficial del Real Madrid para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Real Madrid en la Champions League

Los partidos recientes del Real Madrid en casa en la Champions League no han dado tregua. En cada uno de sus últimos seis encuentros europeos en el Bernabéu se han marcado tres o más goles. Estos son sus resultados en la Champions League en 2026:

Fecha Fase y rival Marcador (resultado) Estadio 8 de septiembre de 2026 Fase de liga: Inter de Milán 2-1 (victoria) Bernabéu (Madrid) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Bayern de Múnich 3-4 (derrota) Allianz Arena (Múnich) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Bayern de Múnich 1-2 (derrota) Bernabéu (Madrid) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Manchester City 1-2 (derrota) Etihad Stadium (Mánchester) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Manchester City 3-0 (victoria) Bernabéu (Madrid) 25 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso (vuelta): Benfica 2-1 (victoria) Bernabéu (Madrid) 17 de febrero de 2026 Eliminatoria de acceso (ida): Benfica 1-0 (victoria) Estádio da Luz (Lisboa) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Benfica 2-4 (derrota) Estádio da Luz (Lisboa) 20 de enero de 2026 Fase de liga: Mónaco 6-1 (victoria) Bernabéu (Madrid)







