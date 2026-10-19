Cómo conseguir entradas para los partidos del Liverpool en la Champions League 2026/27: calendario de la fase de liga, precios y más

Puede que Arne Slot fuera destituido del banquillo del Liverpool tras una temporada pasada por debajo de lo esperado, pero hubo al menos una nota positiva: ayudó a asegurar la clasificación del equipo para la Champions League. Ya puedes reservar entradas para una gran noche europea en Anfield o fuera de casa.

Bajo la dirección de Andoni Iraola, la afición del Liverpool espera recuperar la magia de sus recientes aventuras europeas. Durante la etapa de Klopp, el equipo alcanzó tres finales de la Champions League en cinco años (2018-2022) y conquistó su sexta corona continental en 2019 tras vencer al Tottenham en Madrid.

El Liverpool inició la Champions League de la temporada pasada con una victoria en casa ante el Atlético de Madrid y acabó tercero en la fase de liga. El equipo espera que sea un buen presagio, ya que este septiembre también comenzó su andadura europea venciendo al conjunto rojiblanco de Diego Simeone en Anfield. Con partidos aún por disputar ante el Inter de Milán, el Porto y el Villarreal, entre otros, la afición del Liverpool tiene por delante unos meses de emocionantes duelos europeos.

A continuación, GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los próximos partidos del Liverpool en la Champions League, dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

¿Cuáles son los partidos del Liverpool en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 20 de octubre (20:00) Liverpool contra Villarreal Entradas Anfield (local) Miércoles 4 de noviembre (20:45) Fenerbahçe contra Liverpool Entradas Estadio Şükrü Saracoğlu (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Club Brujas contra Liverpool Entradas Estadio Jan Breydel (visitante) Miércoles 9 de diciembre (20:00) Liverpool contra Porto Entradas Anfield (local) Martes 19 de enero (21:00) Inter de Milán contra Liverpool Por anunciar San Siro (visitante) Miércoles 27 de enero (20:00) Liverpool contra RC Lens Entradas Anfield (local)

Cómo comprar entradas para el Liverpool en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Liverpool en la Champions League pueden comprarse directamente en la página de venta de entradas del club o mediante el programa de entradas para competiciones de copa y las ventas para socios. También pueden adquirirse entradas específicas de hospitalidad del Liverpool sin necesidad de tener los créditos exigidos para las entradas habituales de socios.

Para acceder a las ventas habituales de entradas para socios y a los sorteos es necesario tener activa una membresía oficial del Liverpool, ya sea Full, Light o Junior. Las entradas para la Champions League y las competiciones de copa se gestionan mediante el Auto Cup Scheme para quienes cumplan los requisitos, o a través de ventas y sorteos específicos para socios en cada partido.

Las primeras ventas y las inscripciones para los sorteos de entradas de la Champions League se abrieron en julio, coincidiendo con el inicio de la campaña de venta de entradas de la temporada del club. Tras el sorteo de la fase de liga de la UEFA se abrieron fases adicionales.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Liverpool, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas del Liverpool para la Champions League?

Las entradas oficiales de acceso general para los partidos del Liverpool en la Champions League en Anfield cuestan entre 30 £ y más de 60 £ en la temporada 2026/27. El club ha limitado la subida de las entradas de acceso general al 3 % esta temporada y mantendrá los precios sin cambios en la 2027/28. Las entradas para aficionados locales en la zona superior de la tribuna principal siguen costando 9 £, sin subida alguna.

El Liverpool no establece categorías de precios base distintas para los partidos de la Champions League y los de la Premier League. El precio nominal depende únicamente del nivel, la grada y la zona concreta de Anfield:

Zona y grada Precio para adultos Características principales Tribuna principal (niveles centrales) 62 £ (precio más alto) La zona más cercana a los banquillos, con instalaciones modernas y vistas panorámicas de primera categoría Tribuna principal (nivel superior) 31-55 £ Vistas elevadas del campo; también alberga la zona de «entradas para aficionados locales» de 9 £ Grada Sir Kenny Dalglish 55-60 £ Asientos en el lateral opuesto a la tribuna principal, con la clásica perspectiva de las retransmisiones The Kop 39-44 £ La grada más famosa por el apoyo de la afición local y su intenso ambiente en los partidos Grada de Anfield Road (nivel inferior/superior) 31-54 £ Situada frente a The Kop, cuenta con una nueva zona para jóvenes adultos de hasta 24 años

Los paquetes oficiales de hospitalidad del Liverpool para las noches de la fase de grupos de la Champions League suelen costar entre 175 £ y más de 400 £ por asiento. Incluyen asientos de categoría superior en la tribuna principal o en el fondo de Anfield Road, acceso a salones y comida antes del partido (por ejemplo, en Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant o The Carlsberg Dugout).

Consulta la web oficial del PSG para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Liverpool en la Champions League

En sus últimas campañas europeas, el Liverpool solo ha conocido la victoria o la derrota. Sorprendentemente, lleva 45 partidos sin empatar entre la Champions League y la Europa League. La última vez que firmó tablas fue ante el Benfica en Anfield, en abril de 2022, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 14 de octubre de 2026 Fase de liga: LASK 6-3 (victoria) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2-1 (victoria) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): PSG 0-2 (derrota) Parc des Princes (París) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Galatasaray 4-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Estambul) 28 de enero de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (victoria) Anfield (Liverpool) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Marsella 3-0 (victoria) Stade Vélodrome (Marsella)



