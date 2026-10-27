El Bayern de Múnich ha dominado el fútbol nacional y ha terminado en lo más alto de la clasificación de la Bundesliga en 13 de las últimas 14 temporadas, pero ahora aspira a volver a triunfar en Europa. Compra hoy tus entradas para ver a Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz y compañía en acción en la Champions League esta temporada.

El Bayern de Múnich ha alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Champions League, pero no disputa una final desde 2020, cuando se proclamó campeón de Europa por sexta vez en la historia del club.

El equipo de Vincent Kompany buscará dar pasos adelante en Europa esta temporada y ha marcado con facilidad en las primeras jornadas de la competición. El Bayern arrancó con una contundente victoria por 5-0 ante el Bodø/Glimt en Múnich, remontó un 2-0 en contra para empatar 3-3 con el Viking en Noruega y después igualó 2-2 con el campeón de la Premier League, el Arsenal.

Con próximos encuentros de la fase de liga ante el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Real Betis, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League.

¿Cuál es el calendario del Bayern de Múnich en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 3 de noviembre (21:00) Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich Entradas Riyadh Air Metropolitano (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Lille contra Bayern de Múnich Entradas Stade Pierre-Mauroy (visitante) Martes 8 de diciembre (21:00) Bayern de Múnich contra Slavia de Praga Entradas Allianz Arena (local) Miércoles 20 de enero (20:00) Manchester United contra Bayern de Múnich Entradas Old Trafford (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) Bayern de Múnich contra Real Betis Entradas Allianz Arena (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League solo pueden comprarse a través de los canales oficiales del club. Como la demanda para los partidos en el Allianz Arena es excepcionalmente alta y las solicitudes suelen superar el número de entradas disponibles, el club utiliza un sistema de sorteo selectivo.

Estos son los canales oficiales:

Portal de solicitud de entradas : Se encuentra en la tienda oficial de entradas del FC Bayern y es la vía principal para participar en el sorteo de entradas.

Plataforma de reventa de entradas del FC Bayern (Zweitmarkt) : Es la plataforma oficial de reventa del club, donde las entradas se venden a su precio original. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas de un partido, los abonados pueden revender legalmente sus localidades aquí.

Agencias de viajes oficiales : Si viajas desde el extranjero, puedes comprar de forma segura paquetes oficiales que incluyen el partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection.

Hospitalidad oficial : Los paquetes VIP para el día del partido pueden solicitarse directamente a través del portal de hospitalidad del Allianz Arena.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Bayern de Múnich, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles más posibilidades de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Bayern de Múnich como local en la Champions League, en el Allianz Arena, varían según la categoría del rival.

El club divide sus partidos de la fase de liga europea entre encuentros ordinarios (por ejemplo, contra el Slavia de Praga, el Real Betis o el Bodø/Glimt) y grandes citas (por ejemplo, contra el Arsenal FC).

Categoría Precio 1: asientos preferentes en los laterales 100-130 € 2: esquinas y zonas altas de los laterales 80-110 € 3: zonas altas de las esquinas 60-90 € 4: asientos detrás de las porterías 50-60 € 5: zonas de aficionados, de pie 19 €

Consulta la web oficial del Bayern de Múnich para obtener más información y las plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Bayern de Múnich en la Champions League

El Bayern no deja de marcar en Europa: ha promediado más de 3,3 goles por partido en la Champions League a lo largo de 2026. De hecho, ha marcado en 23 encuentros consecutivos de la competición desde enero de 2025, cuando perdió 3-0 ante el Feyenoord en Róterdam.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 21 de octubre de 2026 Fase de liga: Arsenal 2-2 (empate) Allianz Arena (Múnich) 13 de octubre de 2026 Fase de liga: Viking 3-3 (empate) Viking Stadion (Stavanger) 10 de septiembre de 2026 Fase de liga: Bodø/Glimt 5-0 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 6 de mayo de 2026 Semifinal (vuelta): Paris Saint-Germain 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinal (ida): Paris Saint-Germain 4-5 (derrota) Parc des Princes (París) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Real Madrid 4-3 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Real Madrid 2-1 (victoria) Bernabéu (Madrid) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Atalanta 4-1 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Atalanta 6-1 (victoria) New Balance Arena (Bérgamo) 28 de enero de 2026 Fase de liga: PSV 2-1 (victoria) Philips Stadion (Eindhoven) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Union Saint-Gilloise 2-0 (victoria) Allianz Arena (Múnich)



