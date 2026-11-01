El Bayern de Múnich ha dominado el fútbol nacional y ha encabezado la clasificación de la Bundesliga en 13 de las últimas 14 temporadas, pero ahora aspira a otra campaña triunfal en Europa. Compra tus entradas hoy para ver a Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz y compañía en la Champions League esta temporada.

El Bayern de Múnich ha alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Champions League, pero no disputa una final desde 2020, cuando se proclamó campeón de Europa por sexta vez en la historia del club.

El equipo de Vincent Kompany buscará dar pasos adelante en Europa esta temporada y ha marcado goles con facilidad en los primeros encuentros de la competición. El Bayern arrancó con una goleada por 5-0 ante el Bodø/Glimt en Múnich, remontó un 2-0 en contra para empatar 3-3 con el Viking en Noruega y después igualó 2-2 con el Arsenal, campeón de la Premier League.

Con próximos encuentros de la fase de liga ante el Atlético de Madrid, el Manchester United y el Real Betis, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League.

¿Cuál es el calendario del Bayern de Múnich en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Martes 3 de noviembre (21:00) Atlético de Madrid contra Bayern de Múnich Entradas Riyadh Air Metropolitano (visitante) Miércoles 25 de noviembre (21:00) Lille contra Bayern de Múnich Entradas Stade Pierre-Mauroy (visitante) Martes 8 de diciembre (21:00) Bayern de Múnich contra Slavia Praga Entradas Allianz Arena (local) Miércoles 20 de enero (20:00) Manchester United contra Bayern de Múnich Entradas Old Trafford (visitante) Miércoles 27 de enero (21:00) Bayern de Múnich contra Real Betis Entradas Allianz Arena (local)

Cómo comprar entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League solo pueden adquirirse a través de los canales oficiales del club. Debido a la altísima demanda en el Allianz Arena, las solicitudes para los partidos suelen superar las entradas disponibles, por lo que el club utiliza un sistema de sorteo selectivo.

Esos canales oficiales son:

El portal de solicitud de entradas : Está en la tienda oficial de entradas del FC Bayern y es la vía principal para participar en el sorteo directo de entradas.

: Está en la tienda oficial de entradas del FC Bayern y es la vía principal para participar en el sorteo directo de entradas. La plataforma de intercambio de entradas del FC Bayern (Zweitmarkt) : Es la plataforma oficial de reventa del club a precio nominal. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas para un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente.

: Es la plataforma oficial de reventa del club a precio nominal. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas para un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades legalmente. Los colaboradores oficiales de viajes : Si viajas desde otro país, puedes comprar con seguridad paquetes oficiales de viaje y partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection.

: Si viajas desde otro país, puedes comprar con seguridad paquetes oficiales de viaje y partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection. Los servicios de hospitalidad oficiales: Los paquetes VIP de un día pueden solicitarse directamente a través del portal de hospitalidad del Allianz Arena.

Aunque el portal oficial del club es la forma más segura de comprar entradas para el Bayern de Múnich, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Bayern de Múnich como local en la Champions League, disputados en el Allianz Arena, varían según el perfil del rival.

El club divide sus partidos europeos de la fase de liga entre encuentros estándar (por ejemplo, contra el Slavia Praga, el Real Betis y el Bodø/Glimt) y partidos de mayor atractivo (por ejemplo, contra el Arsenal FC).

Categoría Precio 1 - Asientos prémium en los laterales 100-130 € 2 - Esquinas y zonas altas de los laterales 80-110 € 3 - Zonas altas de las esquinas 60-90 € 4 - Detrás de las porterías, con asiento 50-60 € 5 - Zonas de aficionados, de pie 19 €

Consulta la web oficial del Bayern de Múnich para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para comprobar la disponibilidad actual de entradas.

Resultados recientes del Bayern de Múnich en la Champions League

El Bayern no deja de marcar en Europa: ha promediado más de 3,3 goles por partido en la Champions League a lo largo de 2026. De hecho, ha visto puerta en 23 encuentros consecutivos de la competición desde enero de 2025, cuando perdió 3-0 ante el Feyenoord en Róterdam.