El Bayern de Múnich ha dominado el fútbol nacional, tras terminar primero en la Bundesliga en 13 de las últimas 14 temporadas, pero ahora aspira a volver a triunfar en Europa. Compra hoy tus entradas para ver a Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz y compañía en acción en la Champions League esta temporada.

El Bayern de Múnich ha alcanzado al menos los cuartos de final en las últimas siete ediciones de la Champions League, pero no disputa una final desde 2020, cuando se proclamó campeón de Europa por sexta vez en la historia del club.

El equipo de Vincent Kompany buscará dar pasos adelante en Europa esta temporada y ha marcado goles con facilidad en el arranque de la competición. El Bayern comenzó con una goleada por 5-0 ante el Bodø/Glimt en Múnich y después remontó un 2-0 en contra para empatar 3-3 con el Viking en Noruega.

Con próximos encuentros de la fase de liga ante el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Manchester United, entre otros, se avecinan unos meses apasionantes. GOAL te ofrece toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League.

¿Cuál es el calendario del Bayern de Múnich en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Entradas Estadio Miércoles, 21 de octubre (21:00) Bayern de Múnich vs Arsenal Entradas Allianz Arena (local) Martes, 3 de noviembre (21:00) Atlético de Madrid vs Bayern de Múnich Entradas Riyadh Air Metropolitano (visitante) Miércoles, 25 de noviembre (21:00) Lille vs Bayern de Múnich Entradas Stade Pierre-Mauroy (visitante) Martes, 8 de diciembre (21:00) Bayern de Múnich vs Slavia de Praga Entradas Allianz Arena (local) Miércoles, 20 de enero (20:00) Manchester United vs Bayern de Múnich Entradas Old Trafford (visitante) Miércoles, 27 de enero (21:00) Bayern de Múnich vs Real Betis Entradas Allianz Arena (local)

Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich en la Champions League

Las entradas oficiales para los partidos del Bayern de Múnich en la Champions League solo pueden adquirirse a través de los canales oficiales del club. Dado que la demanda en el Allianz Arena es excepcionalmente alta, las solicitudes para los partidos suelen superar las entradas disponibles, por lo que el club utiliza un sistema de sorteo selectivo.

Esos canales oficiales son:

El portal de solicitud de entradas : Situado en la tienda oficial de entradas del FC Bayern, es la principal vía para participar en el sorteo de entradas directas.

La plataforma de reventa de entradas del FC Bayern (Zweitmarkt) : Es la plataforma oficial de reventa a precio nominal del club. Cuando se cancelan solicitudes del sorteo o se agotan las entradas para un partido, los abonados pueden revender aquí sus localidades de forma legal.

Los socios oficiales de viajes : Si viajas desde el extranjero, puedes comprar con seguridad paquetes oficiales de viaje y partido a través de agentes autorizados como Champions Travel o Travel Connection.

La oferta oficial de hospitalidad : Los paquetes VIP para el día del partido pueden solicitarse directamente a través del portal de hospitalidad del Allianz Arena.

Aunque el portal oficial del club es la vía más segura para comprar entradas del Bayern de Múnich, quienes quieran asistir a un partido de la Champions League también pueden considerar plataformas de reventa como StubHub y Ticombo, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguirlas.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich en la Champions League?

Los precios oficiales de las entradas para los partidos del Bayern de Múnich como local en la Champions League, en el Allianz Arena, varían según la entidad del rival.

El club divide sus partidos europeos de la fase de liga entre encuentros estándar (por ejemplo, ante el Slavia de Praga, el Real Betis o el Bodø/Glimt) y grandes citas (por ejemplo, ante el Arsenal FC).

Categoría Precio 1 - Asientos preferentes en los laterales 100-130 € 2 - Córners / zonas altas de los laterales 80-110 € 3 - Zonas altas de los córners 60-90 € 4 - Detrás de las porterías, con asiento 50-60 € 5 - Gradas de animación / de pie 19 €

Consulta la web oficial del Bayern de Múnich para obtener más información y plataformas de reventa como StubHub y Ticombo para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Últimos resultados del Bayern de Múnich en la Champions League

El Bayern no deja de marcar en Europa: ha promediado más de 3,3 goles por partido en la Champions League a lo largo de 2026. De hecho, ha marcado en 23 partidos consecutivos en la competición desde enero de 2025, cuando perdió 3-0 ante el Feyenoord en Róterdam.

Fecha Ronda y rival Marcador (resultado) Estadio 13 de octubre de 2026 Fase de liga: Viking 3-3 (empate) Viking Stadion (Stavanger) 10 de septiembre de 2026 Fase de liga: Bodø/Glimt 5-0 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 6 de mayo de 2026 Semifinal (vuelta): Paris Saint-Germain 1-1 (empate) Allianz Arena (Múnich) 28 de abril de 2026 Semifinal (ida): Paris Saint-Germain 4-5 (derrota) Parque de los Príncipes (París) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta): Real Madrid 4-3 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida): Real Madrid 2-1 (victoria) Bernabéu (Madrid) 18 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta): Atalanta 4-1 (victoria) Allianz Arena (Múnich) 10 de marzo de 2026 Octavos de final (ida): Atalanta 6-1 (victoria) New Balance Arena (Bérgamo) 28 de enero de 2026 Fase de liga: PSV 2-1 (victoria) Philips Stadion (Eindhoven) 21 de enero de 2026 Fase de liga: Union Saint-Gilloise 2-0 (victoria) Allianz Arena (Múnich)



