Cómo conseguir entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27: dónde comprarlas, precios, calendario de la fase de liga y más

Tras la memorable campaña de la temporada pasada, en la que el Arsenal conquistó la Premier League por primera vez en 22 años y quedó subcampeón de la Champions League, la demanda para ver al equipo en directo ha alcanzado un máximo histórico. Aun así, no pierdas la esperanza de conseguir asiento para sus próximos partidos: todavía puedes reservar entradas hoy.

El Arsenal ganó sus ocho encuentros de la fase de liga en su camino hacia la final de la Champions League de 2026. De hecho, no perdió ni un solo partido en el tiempo reglamentario durante toda la competición y solo cayó en los penaltis ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain, en la final disputada en Budapest.

Al equipo de Mikel Arteta le esperan partidos destacados de Champions League en las próximas semanas y meses, entre ellos los que disputará contra el Bayern de Múnich, el Borussia Dortmund y el Real Madrid. ¿Está preparado para otra trayectoria europea llena de euforia?

¿Cuáles son los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local) Partido Estadio Entradas Miércoles 21 de octubre (21:00) Bayern de Múnich contra Arsenal Allianz Arena (Múnich) Entradas Miércoles 4 de noviembre (21:00) Slavia Praga contra Arsenal Fortuna Arena (Praga) Entradas Martes 24 de noviembre (20:00) Arsenal contra Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 9 de diciembre (20:00) Arsenal contra Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Entradas Miércoles 20 de enero (21:00) Real Betis contra Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilla) Entradas Miércoles 27 de enero (20:00) Arsenal contra Sabah Emirates Stadium (Londres) Entradas

Cómo comprar entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League

Debido a una demanda sin precedentes y a que el acceso por los tornos del Emirates Stadium es 100 % digital, el Arsenal asigna las entradas mediante un sistema estructurado:

Abonados: Tienen asiento garantizado para los 19 partidos de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga) en casa. Las entradas que no vayan a utilizarse pueden ponerse a la venta de nuevo a través de la plataforma oficial de reventa del club.

Sorteos para socios Red: Las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los socios Red de pago. Los socios deben inscribirse durante un plazo específico, semanas antes de cada partido.

Plataforma oficial de intercambio de entradas: Si se agotan las entradas para un partido, los socios oficiales que no hayan obtenido una en el sorteo pueden comprar directamente a los abonados, a través del Arsenal Ticket Exchange, las entradas devueltas a su precio original.

Paquetes de hospitalidad: Las opciones de hospitalidad prémium, que incluyen asientos en el Club Level, alta cocina y acceso a palcos privados, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitalidad del Arsenal para partidos tanto de la Premier League como de la Champions League.

Plataformas de reventa de entradas: Para partidos con las entradas agotadas o para conseguir acceso a última hora el día del encuentro, los aficionados pueden adquirir entradas a través de plataformas de reventa verificadas como Live Football Tickets.

¿Cuánto cuestan las entradas para los partidos del Arsenal en la Champions League?

El Arsenal clasifica los partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categorías A, B y C), que determinan el precio original de las entradas:

Partidos de categoría A: Precios más altos para rivales de primer nivel y derbis (por ejemplo, Real Madrid, Tottenham y Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £ .

Partidos de categoría B: Rivales de nivel intermedio (por ejemplo, Borussia Dortmund, Leeds y Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £ .

Partidos de categoría C: Rivales que generan menos demanda (por ejemplo, Sabah, Coventry City y Hull City). Los precios originales van desde 35 £ hasta 55 £ .

Tarifas reducidas: Hay tarifas reducidas en determinadas categorías para los Junior Gunners (menores de 18 años), los socios Young Adult (de 18 a 24 años) y los aficionados sénior (mayores de 66 años).

Requisito de afiliación oficial: Para participar en los sorteos o comprar entradas a su precio original por los canales oficiales, los aficionados deben tener una afiliación oficial de pago al club en vigor.

Precio y disponibilidad de las entradas para los partidos fuera de casa

Comprar entradas oficiales para los partidos del Arsenal fuera de casa en la Champions League es notoriamente difícil debido a la demanda excepcionalmente alta, pero el club gestiona las asignaciones mediante un estricto y transparente sistema de prioridad. El precio original de las entradas oficiales para la afición visitante en la Champions League está limitado a un máximo de 50 € (alrededor de 40 £ o más).

Las entradas oficiales para los partidos fuera de casa se venden exclusivamente mediante el sistema Away Credits (Priority Points). Se obtiene 1 Away Credit por cada partido oficial fuera de casa del primer equipo masculino para el que se compre una entrada por los canales oficiales y al que se asista. Los créditos solo tienen validez durante la temporada en curso y las dos anteriores.

Últimos resultados del Arsenal en la Champions League

El Arsenal no pierde un partido en Europa en el tiempo reglamentario (90 minutos) desde el 7 de mayo de 2025, cuando cayó por 2-1 ante el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Fue en la vuelta de las semifinales de la Champions League 2024/25. El Arsenal quedó eliminado por un global de 3-1.

Fecha Ronda/Fase Rival Marcador (resultado) Estadio 13 de octubre de 2026 Fase de liga Lille 3-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 9 de septiembre de 2026 Fase de liga Nápoles 1-0 (victoria) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de mayo de 2026 Final PSG 1-1 (4-3 en los penaltis, derrota) Puskas Arena (Budapest) 5 de mayo de 2026 Semifinal (vuelta) Atlético de Madrid 1-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 29 de abril de 2026 Semifinal (ida) Atlético de Madrid 1-1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madrid) 15 de abril de 2026 Cuartos de final (vuelta) Sporting CP 0-0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abril de 2026 Cuartos de final (ida) Sporting CP 1-0 (victoria) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de marzo de 2026 Octavos de final (vuelta) Bayer Leverkusen 2-0 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 11 de marzo de 2026 Octavos de final (ida) Bayer Leverkusen 1-1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de enero de 2026 Fase de liga FC Kairat 3-2 (victoria) Emirates Stadum (Londres) 20 de enero de 2026 Fase de liga Inter de Milán 3-1 (victoria) San Siro (Milán)







