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Cómo conseguir entradas para el Tottenham Hotspur en la temporada 2026-27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos

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Premier League

No te pierdas la oportunidad de ver al Tottenham Hotspur en directo esta temporada

El Tottenham Hotspur arranca la temporada 2026/27 a las órdenes de Roberto De Zerbi, que logró mantener al equipo en la categoría en mayo de 2026, tras una campaña angustiosa para el club del norte de Londres. Sin competiciones europeas esta temporada, toda la atención se centra en la Premier League y las competiciones nacionales. GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir entradas en el Tottenham Hotspur Stadium.

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Próximos partidos del Tottenham Hotspur en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Sáb. 17 de octubre de 2026, 15:00Tottenham Hotspur contra Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 de octubre de 2026, 15:00Chelsea contra Tottenham HotspurStamford Bridge (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 31 de octubre de 2026, 15:00Tottenham Hotspur contra Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 7 de noviembre de 2026, 15:00Leeds United contra Tottenham HotspurElland Road (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 21 de noviembre de 2026, 15:00Tottenham Hotspur contra Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 28 de noviembre de 2026, 15:00Sunderland contra Tottenham HotspurStadium of Light (visitante)Premier LeagueEntradas
Mié. 2 de diciembre de 2026, 20:00Tottenham Hotspur contra FulhamTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 5 de diciembre de 2026, 15:00Tottenham Hotspur contra Arsenal (derbi del norte de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 12 de diciembre de 2026, 15:00Hull City contra Tottenham HotspurMKM Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 19 de diciembre de 2026, 15:00Liverpool contra Tottenham HotspurAnfield (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 26 de diciembre de 2026, 15:00Tottenham Hotspur contra BournemouthTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Mié. 30 de diciembre de 2026, 20:00Tottenham Hotspur contra Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 2 de enero de 2027, 15:00Manchester City contra Tottenham HotspurEtihad Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Mié. 6 de enero de 2027, 20:00Fulham contra Tottenham HotspurCraven Cottage (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 16 de enero de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 23 de enero de 2027, 15:00Crystal Palace contra Tottenham HotspurSelhurst Park (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 30 de enero de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra SunderlandTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 6 de febrero de 2027, 15:00Ipswich Town contra Tottenham HotspurPortman Road (visitante)Premier LeagueEntradas
Mié. 10 de febrero de 2027, 20:00Tottenham Hotspur contra Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 de febrero de 2027, 15:00Brighton and Hove Albion contra Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 27 de febrero de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Mié. 3 de marzo de 2027, 20:00Bournemouth contra Tottenham HotspurVitality Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 13 de marzo de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 20 de marzo de 2027, 15:00Everton contra Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 10 de abril de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra BrentfordTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 17 de abril de 2027, 15:00Newcastle United contra Tottenham HotspurSt. James' Park (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 24 de abril de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra Hull CityTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 1 de mayo de 2027, 15:00Arsenal contra Tottenham Hotspur (derbi del norte de Londres)Emirates Stadium (visitante)Premier LeagueEntradas
Sáb. 8 de mayo de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra ChelseaTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Sáb. 15 de mayo de 2027, 15:00Coventry City contra Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (visitante)Premier LeagueEntradas
Dom. 23 de mayo de 2027, 15:00Tottenham Hotspur contra Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (local)Premier LeagueEntradas
Dom. 30 de mayo de 2027, 16:00Aston Villa contra Tottenham HotspurVilla Park (visitante)Premier LeagueEntradas

En el momento de escribir estas líneas, las fechas y horas de muchos de los próximos partidos están sujetas a cambios en función de las retransmisiones televisivas. El Tottenham también entrará en la FA Cup en la tercera ronda, en enero. Sus rivales y los detalles de la eliminatoria se conocerán tras el sorteo de diciembre.

¿Cómo comprar entradas para el Tottenham Hotspur?

Las entradas se venden en tres fases: primero a los abonados, después a los socios del club según sus puntos de fidelidad y, por último, al público general. La afiliación One Hotspur (45 £) es la modalidad básica, abierta a todo el mundo; One Hotspur+ (55 £) añade un periodo de compra prioritario de 24 horas y una plaza en la lista de espera de abonos.

Próximos partidos
TOT

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Premier League

19 oct 2026

COV

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Tottenham Hotspur?

Los precios para adultos a través del club suelen oscilar entre 38 y 109 £, repartidos en tres categorías:

Categoría A (71-109 £): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle. Categoría B (49-96 £): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham. Categoría C (38-81 £): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland.

Hay descuentos para mayores (19-54 £), jóvenes de 18 a 21 años (28,50-81,50 £) y menores de 18 años (19-54 £). Las plataformas de reventa como StubHub también son una opción cuando se agotan las entradas oficiales.

Los precios de los abonos oscilan entre 856 y 2.147 £, mientras que los abonos 1882 Season Tickets cuestan 2.367 £. Hay descuentos para menores (50 %), jóvenes (25 %) y mayores (50 %). La lista de espera, abierta únicamente a los socios One Hotspur+, cuenta con unos 80.000 nombres.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Tottenham Hotspur Stadium

El Tottenham Hotspur Stadium es la casa del equipo desde 2019 y tiene capacidad para 62.850 espectadores, lo que lo convierte en el tercer estadio de fútbol más grande de Inglaterra, por detrás de Wembley y Old Trafford. Su elemento más destacado es la grada sur, de un solo nivel y con capacidad para 17.500 personas. Tiene una inclinación de 34 grados, la máxima permitida por ley en el Reino Unido, y sitúa la primera fila a solo 4,9 metros de la línea de gol. El campo retráctil del estadio, el primero de su tipo, deja al descubierto una superficie sintética para los partidos de la NFL en Londres, conciertos y otros eventos.

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