La temporada 2025/26 fue memorable para la afición del SC Friburgo. Además de terminar séptimo en la Bundesliga, el club alcanzó las semifinales de la DFB-Pokal y fue subcampeón de la Europa League.

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El exjugador del SC Friburgo Julian Schuster se ha adaptado a la dirección técnica con una facilidad sorprendente. Desde que asumió el cargo en el Europa-Park-Stadion en julio de 2024, el club de Baden-Wurtemberg ha destacado tanto en las competiciones nacionales como en las europeas y ha mantenido el impulso esta temporada, con Igor Matanović y Yuito Suzuki marcando goles sin parar.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del SC Friburgo esta temporada: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del SC Friburgo

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio Domingo 29 de noviembre (15:30) Bundesliga: Friburgo vs. RB Leipzig Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Miércoles 2 de diciembre (18:00) DFB-Pokal: Kaiserslautern vs. Friburgo Entradas Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sábado 5 de diciembre (15:30) Bundesliga: Friburgo vs. Hoffenheim Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Jueves 10 de diciembre (18:45) Conference League: Friburgo vs. Panathinaikos Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Domingo 13 de diciembre (15:30) Bundesliga: Mainz 05 vs. Friburgo Entradas Mewa Arena (Maguncia) Jueves 17 de diciembre (22:00) Conference League: Friburgo vs. Panathinaikos Entradas Estadio Darius y Girėnas (Kaunas) Domingo 20 de diciembre (15:30) Bundesliga: Friburgo vs. Stuttgart Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sábado 9 de enero (15:30) Bundesliga: Colonia vs. Friburgo Entradas RheinEnergieSTADION (Colonia) Miércoles 13 de enero (20:30) Bundesliga: Friburgo vs. Hamburger SV Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sábado 16 de enero (15:30) Bundesliga: Borussia Dortmund vs. Friburgo Entradas Signal Iduna Park (Dortmund) Viernes 22 de enero (20:30) Bundesliga: Werder Bremen vs. Friburgo Entradas Weserstadion (Bremen)

Cómo comprar entradas para el SC Friburgo

Las entradas oficiales del SC Friburgo se ponen primero a la venta para los socios, antes de cualquier venta general. En la tienda de entradas online del club puedes consultar el calendario de preventa, comprar entradas y suscribirte a las alertas para socios y al boletín.

Los socios del club y los miembros del Förderverein Freiburger Fußballschule de seis años o más tienen acceso exclusivo a la venta de entradas al menos una semana antes de los partidos en casa. La venta general comienza cuando termina el periodo de preventa para socios, y solo si quedan entradas disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del SC Friburgo en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del SC Friburgo?

Las entradas oficiales para los partidos del SC Friburgo en el Europa-Park-Stadion, con capacidad para 34.700 espectadores, suelen costar entre 17 y 20 € para las zonas de pie y entre 29 y más de 60 € para los asientos estándar, según el rival y la grada.

A diferencia de muchos clubes de la Bundesliga, el SC Friburgo no publica una tabla de precios fija y pública en su web. Los precios exactos varían según el atractivo del partido, por ejemplo, si es de Bundesliga o de Conference League, o si el rival es un equipo de primer nivel. Solo pueden consultarse tras iniciar sesión en la tienda oficial de entradas del SC Friburgo durante un periodo de venta activo.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Europa-Park-Stadion

Inaugurado en 2021, el Europa-Park-Stadion de Friburgo de Brisgovia es el estadio del SC Friburgo, club de la Bundesliga, y tiene capacidad para 34.700 espectadores. Construido para sustituir al antiguo Dreisamstadion, combina gradas empinadas y cercanas al terreno de juego con soluciones pioneras de ingeniería para el uso de energías renovables.

Durante décadas, el SC Friburgo jugó en el Dreisamstadion, construido en 1953. A principios de la década de 2010, el campo era ligeramente más corto de lo exigido por la normativa estándar de la UEFA, por lo que se necesitaban permisos especiales de la Liga Alemana de Fútbol (DFL). Además, renovar el recinto, de dimensiones reducidas y situado junto al río, resultaba económicamente inviable.

Momentos memorables en el Europa-Park-Stadion

Primer partido de Bundesliga (octubre de 2021) : El Friburgo recibió al RB Leipzig en su primer partido oficial en el estadio y logró un trabajado empate 1-1, dentro de un histórico inicio de diez encuentros invicto en la temporada 2021/22.

: El Friburgo recibió al RB Leipzig en su primer partido oficial en el estadio y logró un trabajado empate 1-1, dentro de un histórico inicio de diez encuentros invicto en la temporada 2021/22. Noches europeas ante la Juventus y el West Ham (2023 y 2024) : El estadio se convirtió en un fortín durante las largas participaciones del SC Friburgo en la Europa League. Entre los momentos destacados figura el recordado duelo de octavos de final contra la Juventus en marzo de 2023, tras el cual los ultras del Friburgo siguieron cantando y agitando bufandas mucho después de la derrota por 2-0. También sobresale la trabajada victoria por 1-0 frente al West Ham United en la ida de los octavos de final de 2023/24.

: El estadio se convirtió en un fortín durante las largas participaciones del SC Friburgo en la Europa League. Entre los momentos destacados figura el recordado duelo de octavos de final contra la Juventus en marzo de 2023, tras el cual los ultras del Friburgo siguieron cantando y agitando bufandas mucho después de la derrota por 2-0. También sobresale la trabajada victoria por 1-0 frente al West Ham United en la ida de los octavos de final de 2023/24. La goleada de Alemania a Bosnia y Herzegovina (noviembre de 2024): En la primera visita de la selección absoluta masculina al estadio, el equipo de Julian Nagelsmann dio una exhibición en la Liga de Naciones de la UEFA y se impuso por 7-0, con dos goles de Florian Wirtz y otros dos de Tim Kleindienst.

Récords y estadísticas del SC Friburgo

El SC Friburgo (Sport-Club Freiburg e.V.), conocido en toda Alemania como el Breisgau-Brasilianer, es un club de la Bundesliga de Friburgo de Brisgovia, ciudad de la Selva Negra. Destaca por su extraordinaria continuidad en los banquillos, su excelente cantera y su capacidad para rendir de forma constante por encima de lo que permitirían esperar sus recursos económicos.

Fundado en 1904 a partir de dos clubes predecesores que se fusionaron en 1912, el Friburgo pasó décadas en categorías regionales y no profesionales, a menudo a la sombra de su rival local, el Freiburger FC.

Entre 1991 y 2007, Volker Finke entrenó al club. Su estilo de juego fluido y ofensivo le valió el apodo de Breisgau-Brasilianer. El Friburgo logró su primer ascenso a la Bundesliga en 1993 y un sorprendente tercer puesto en la temporada 1994/95.

Títulos y logros destacados del club

DFB-Pokal (Copa de Alemania) : Subcampeón (2021/22)

: Subcampeón (2021/22) Europa League de la UEFA: Subcampeón (2025/26)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Más goles: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Un fortín construido con paciencia

Entre 1991 y 2026, el Friburgo tuvo muchos menos entrenadores permanentes que la mayoría de sus rivales de la Bundesliga, como reflejan los 16 años de Finke y los más de 12 de Streich. El club evitó tomar decisiones precipitadas incluso cuando descendió.

Los vínculos de Joachim Löw con el club

Joachim Löw, seleccionador de Alemania cuando ganó el Mundial de la FIFA de 2014, jugó en tres etapas distintas en el SC Friburgo durante las décadas de 1970 y 1980. Marcó 83 goles y sigue siendo uno de los máximos goleadores de la historia del club.

La escuela de fútbol del Friburgo

Inaugurada en 2000 en el Möslestadion, la reconocida cantera del Friburgo ostenta el récord de títulos de la DFB-Pokal sub-19, con seis, y ha formado a internacionales alemanes como Matthias Ginter, Oliver Baumann y Nico Schlotterbeck, además del capitán del club, Christian Günter.