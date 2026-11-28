Por tercera temporada consecutiva, el Lyon (Olympique Lyonnais), de la Ligue 1, aspira a conquistar títulos tanto en Francia como en Europa. Ya puedes comprar entradas para verlo en acción.

Paulo Fonseca, contratado como entrenador por los propietarios del Lyon en enero de 2025, buscará seguir progresando tras más de 18 meses prometedores en el cargo. El Lyon terminó cuarto en la Ligue 1 la temporada pasada, su mejor clasificación desde la 2020/21, cuando también acabó cuarto.

El Lyon arrancó con fuerza la campaña actual: ganó tres de sus cinco primeros partidos de Ligue 1 y empató dos. Ha destacado especialmente en casa, donde ganó cuatro de sus primeros cinco encuentros en el Groupama Stadium y marcó al menos dos goles en cada una de esas victorias.

Si quieres ver en acción esta temporada a jugadores como Zachary Athekame, Ernest Nuamah y Corentin Tolisso, GOAL te ofrece toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del Lyon: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Lyon

Fecha y hora local Partido Entradas Estadio Domingo 29 de noviembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Mónaco Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 6 de diciembre (20:45) Ligue 1: Troyes contra Lyon Entradas Stade de l'Aube (Troyes) Jueves 10 de diciembre (21:00) Europa League: Lyon contra Union Saint-Gilloise Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 13 de diciembre (20:45) Ligue 1: Lyon contra Marsella Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 3 de enero (15:00) Ligue 1: Le Mans contra Lyon Entradas Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Domingo 17 de enero (20:45) Ligue 1: Lyon contra Lorient Entradas Groupama Stadium (Lyon) Jueves 21 de enero (18:45) Europa League: Jagiellonia Białystok contra Lyon Entradas Stadion Miejski (Bialystok) Domingo 24 de enero (20:45) Ligue 1: Estrasburgo contra Lyon Entradas Stade de la Meinau (Estrasburgo) Jueves 28 de enero (21:00) Europa League: Lyon contra Bayer Leverkusen Entradas Groupama Stadium (Lyon) Domingo 31 de enero (20:45) Ligue 1: Lyon contra Lille Entradas Groupama Stadium (Lyon)

Cómo comprar entradas para el Lyon

Las entradas oficiales para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) pueden comprarse directamente en la plataforma de venta de entradas del club (billetterie.ol.fr).

Para los partidos habituales, las entradas suelen ponerse a la venta para el público general entre unas semanas y dos meses antes del inicio, tras un periodo de prioridad para abonados y socios del club.

Primer periodo de prioridad : Abonados (Abonnés) que quieran comprar localidades adicionales.

: Abonados (Abonnés) que quieran comprar localidades adicionales. Segundo periodo de prioridad : Miembros del programa de fidelización MyOL.

: Miembros del programa de fidelización MyOL. Venta general: Abierta a todo el mundo con una cuenta gratuita, siempre que queden localidades.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Lyon en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Lyon?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Lyon (Olympique Lyonnais) suelen partir de entre 15 y 25 € para los encuentros habituales de liga y superar los 180 € en sectores prémium o partidos de gala, como los disputados contra el PSG o el Marsella.

Las entradas se clasifican según la proximidad al terreno de juego y la calidad de las vistas:

Gradas de animación y esquinas (15-25 €) : La categoría más barata. Estas localidades están detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107).

: La categoría más barata. Estas localidades están detrás de las porterías (los Virages) o en los sectores de las esquinas (por ejemplo, el sector 107). Categoría intermedia y laterales (26-65 €) : Localidades con una excelente relación calidad-precio en los niveles superior e intermedio de las tribunas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest).

: Localidades con una excelente relación calidad-precio en los niveles superior e intermedio de las tribunas laterales (Tribune Est y Tribune Ouest). Entrada general prémium (desde 76 hasta más de 120 €) : Sectores preferentes de los laterales, en los niveles inferiores más próximos a la línea de medio campo y los banquillos.

: Sectores preferentes de los laterales, en los niveles inferiores más próximos a la línea de medio campo y los banquillos. VIP y servicios de hospitalidad (desde 150 hasta más de 300 €): Paquetes exclusivos que incluyen acceso a salones, como el Salon des Lumières, asientos acolchados y servicio de restauración gourmet.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o sitios de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Groupama Stadium

El Groupama Stadium, también conocido como Parc Olympique Lyonnais, es un recinto de última generación con capacidad para 59.186 espectadores situado en Décines-Charpieu, un suburbio de Lyon, Francia.

Inaugurado en 2016 como el tercer estadio más grande de Francia, es la sede del Lyon (Olympique Lyonnais), club de la Ligue 1, y goza de reconocimiento mundial por su diseño futurista, su versatilidad para albergar distintos deportes y su acústica de primer nivel para conciertos.

Durante 65 años, el Lyon jugó en el histórico Stade de Gerland. Sin embargo, para estar a la altura de las crecientes ambiciones europeas del club, su emblemático presidente Jean-Michel Aulas propuso en 2008 la construcción de un estadio completamente nuevo financiado con fondos privados.

El estadio se inauguró oficialmente en enero de 2016 con una contundente victoria del Lyon por 4-1 sobre el Troyes. Alexandre Lacazette marcó el histórico primer gol en el recinto.

Momentos memorables en el Groupama Stadium

Final de la Europa League de la UEFA de 2018 : El fútbol europeo fue protagonista cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann.

: El fútbol europeo fue protagonista cuando el Atlético de Madrid derrotó con comodidad al Olympique de Marsella por 3-0, gracias a un brillante doblete de Antoine Griezmann. Final del Mundial femenino de la FIFA de 2019 : El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores, que llenaron las gradas, la selección femenina de Estados Unidos se proclamó campeona del mundo por cuarta vez al vencer por 2-0 a Países Bajos.

: El estadio se convirtió en el epicentro del fútbol femenino. Ante 57.900 espectadores, que llenaron las gradas, la selección femenina de Estados Unidos se proclamó campeona del mundo por cuarta vez al vencer por 2-0 a Países Bajos. Juegos Olímpicos de Verano de París 2024: El recinto acogió varios partidos de fútbol durante el torneo olímpico, que pasó a formar parte de su historia.

Grandes estrellas de la música: El estadio ha acogido conciertos memorables, entre ellos los de la gira Eras Tour de Taylor Swift en 2024, que atrajo a más de 59.000 fans, así como actuaciones de Coldplay, The Rolling Stones y Linkin Park.

Récords y estadísticas del Lyon

El Lyon (Olympique Lyonnais), conocido cariñosamente como Les Gones («Los niños»), es uno de los clubes con más prestigio histórico del fútbol francés.

Fundado en 1950, el club pasó de ser un especialista en las copas nacionales a mediados del siglo XX a convertirse en una potencia europea que dominó por completo el fútbol francés durante la década de 2000.

Palmarés y títulos destacados del club

Ligue 1 : 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Copa de Francia : 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Copa de la Liga: 1 título (2000-01)

Récords individuales

Más partidos: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Más goles: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

El récord de siete títulos consecutivos

El Lyon ostenta el récord histórico francés de más títulos consecutivos de Ligue 1 (7), logrado entre 2002 y 2008. En aquel momento, también era el récord histórico entre las cinco grandes ligas europeas.

La provocación del derbi de 2006 con la cara pintada

Antes del intenso derbi de Ródano-Alpes contra el Saint-Étienne en abril de 2006, los jugadores del Lyon saltaron al campo con la cara y el pelo pintados con los colores rojo, blanco y azul del club. Respaldaron aquel gesto con una goleada por 4-0 a sus rivales que les permitió conquistar esa misma noche su quinto título de liga consecutivo.

La cantera, una mina de talento

Conocido como Les Gones («Los niños» en el dialecto local), no sorprende que el Lyon tenga una de las canteras de talentos más famosas de Europa. De ella han salido estrellas de talla mundial como Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti y Corentin Tolisso.