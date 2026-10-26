El Ipswich Town ha regresado a la Premier League a la primera oportunidad. Esta vez, bajo la dirección de Gary O'Neil, espera quedarse más tiempo. Puedes asegurarte una localidad en Portman Road y en otros estadios reservando hoy tus entradas para los partidos.

La afición del Ipswich Town aún estará eufórica tras acabar segunda en la Championship y lograr el ascenso directo la temporada pasada, y ese buen ánimo se ha mantenido al comienzo de la nueva campaña.

El Ipswich ha firmado actuaciones destacadas en casa y ha mostrado resistencia a domicilio, una cualidad que deberá mantener durante la temporada si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Ipswich Town: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Ipswich Town

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Sábado 31 de octubre (15:00) Hull City - Ipswich Town Entradas MKM Stadium (visitante) Domingo 8 de noviembre (14:00) Ipswich Town - Bournemouth Entradas Portman Road (local) Sábado 21 de noviembre (15:00) Tottenham Hotspur - Ipswich Town Entradas Tottenham Hotspur Stadium (visitante) Sábado 28 de noviembre (17:30) Ipswich Town - Aston Villa Entradas Portman Road (local) Martes 1 de diciembre (20:00) Coventry City - Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (visitante) Sábado 5 de diciembre (20:00) Leeds United - Ipswich Town Entradas Elland Road (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Ipswich Town - Newcastle United Entradas Portman Road (local) Domingo 20 de diciembre (14:00) Brighton & Hove Albion - Ipswich Town Entradas American Express Stadium (visitante) Sábado 26 de diciembre (15:00) Ipswich Town - Brentford Entradas Portman Road (local) Miércoles 30 de diciembre (20:15) Ipswich Town - Chelsea Entradas Portman Road (local) Sábado 2 de enero (15:00) Arsenal - Ipswich Town Entradas Emirates Stadium (visitante) Miércoles 6 de enero (19:30) Ipswich Town - Coventry City Entradas Portman Road (local)

Cómo comprar entradas para el Ipswich Town

La forma principal y más segura de comprar entradas oficiales para el Ipswich Town es a través del portal de venta electrónica del club. Para acceder, debes crear una cuenta digital del club e iniciar sesión con ella.

También se pueden comprar entradas en persona en la tienda Planet Blue Superstore del club, situada en Portman Road. Conviene tener en cuenta, sin embargo, que la compra presencial normalmente solo es posible los días en que no hay partido y en las contadas ocasiones en que todavía quedan entradas.

Plazos y calendario de venta de entradas

Fase de venta Plazos y condiciones Sorteo de entradas Se abre aproximadamente cuatro semanas antes del partido. Es exclusivo para miembros Super Blues que no tienen abono de temporada. Los miembros pueden inscribirse en grupo o individualmente. Venta prioritaria para miembros Quienes resultan seleccionados en el sorteo obtienen acceso primero. Después, quienes no hayan sido seleccionados y los demás miembros Super Blues disponen de un plazo específico para comprar las entradas restantes, con un límite de una por miembro. Reventa de abonos de temporada Permanece activa hasta el día del partido. Si una persona con abono no puede asistir, pone su localidad a disposición de otros miembros que cumplan los requisitos a través de la plataforma oficial de intercambio del club, donde se puede comprar de inmediato. Venta general Solo se produce si quedan entradas una vez cerradas todas las fases para miembros, normalmente dos semanas antes del partido. En los encuentros más destacados de la Premier League, rara vez se llega a esta fase.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Ipswich Town en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Ipswich Town?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos del Ipswich Town en Portman Road dependen de la categoría del encuentro, del tramo de edad con descuento y de la zona de asiento elegida.

Para la temporada 2026/27, el club ha congelado los precios de las entradas para los partidos y mantiene la misma estructura básica de precios que en la campaña anterior.

Los partidos se dividen en dos categorías principales según la demanda y el perfil del rival:

Categoría A : Partidos destacados contra clubes de los seis primeros puestos o rivales importantes, como el derbi de East Anglia o los grandes equipos de Londres y Mánchester.

Categoría B : Partidos habituales contra equipos de media tabla o de la parte baja.

Por lo general, una entrada de adulto de venta general comprada directamente al club suele costar entre 27 £ y más de 38 £, según si el partido es de categoría A o B y si el asiento está en la grada superior o inferior.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre Portman Road

Portman Road es el histórico estadio del Ipswich Town F.C. y el campo de fútbol con mayor capacidad de East Anglia, con 30.311 localidades. Es uno de los recintos futbolísticos tradicionales más apreciados de Inglaterra y el Ipswich Town lo utiliza de forma ininterrumpida desde 1884.

Desde 1855, el East Suffolk Cricket Club utilizó los terrenos de Portman Road. Cuando llegó el Ipswich Town en 1884, jugaba en un campo que se solapaba con la zona central de críquet, que dejaba libre cada verano para que pudiera reanudarse ese deporte.

Tras el Informe Taylor, Portman Road se convirtió en 1992 en el primer estadio de la Premier League con gradas provistas íntegramente de asientos en sus cuatro lados. Las grandes ampliaciones realizadas en torno al cambio de milenio reconstruyeron ambas gradas de fondo y elevaron su capacidad por encima de los 30.000 espectadores.

Momentos memorables en Portman Road

El récord de asistencia: Ipswich Town 0-0 Leeds United (1975) : Un partido de quinta ronda de la FA Cup atrajo a 38.010 espectadores, la mayor asistencia de su historia. Los aficionados abarrotaron todos los rincones de las antiguas gradas para presenciar el legendario encuentro.

Una lección táctica: Ipswich Town 3-0 Barcelona (1977) : Un estadio lleno vio cómo el equipo de Bobby Robson desmantelaba por completo a un Barcelona con grandes figuras del fútbol como Johan Cruyff y Johan Neeskens, gracias a los goles de Eric Gates, Trevor Whymark y Brian Talbot.

El regreso tras 22 años: Ipswich Town 2-0 Huddersfield Town (2024) : Los goles de Wes Burns y Omari Hutchinson provocaron una multitudinaria invasión de campo y una explosión de júbilo cuando el equipo de Kieran McKenna logró dos ascensos consecutivos y regresó a la Premier League después de 22 años de ausencia.

El extraordinario récord europeo: Portman Road es famoso por ser un estadio temible para los equipos extranjeros. El Ipswich Town conserva un extraordinario récord invicto en casa en competiciones europeas: ha disputado 31 partidos en su estadio sin perder ninguno y ha derrotado a gigantes como el AC Milan, el Inter y el Real Madrid.

Estrellas de la música: Al margen del fútbol, Portman Road también ha acogido grandes conciertos de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers y Pink. En el verano de 2025, Ed Sheeran, estrella mundial, aficionado del Ipswich Town de toda la vida y accionista minoritario del club, ofreció una histórica serie de tres conciertos en el estadio.

Récords y estadísticas del Ipswich Town

El Ipswich Town Football Club ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés, como reflejan sus tres grandes títulos y su incomparable récord europeo como local.

Pese a proceder de una región relativamente poco conocida por su fútbol, el club de Suffolk conquistó tanto Inglaterra como Europa durante sus épocas doradas de mediados del siglo XX.

Títulos del club y trofeos destacados

Campeón de la First Division : Una vez (1961-62)

Campeón de la FA Cup : Una vez (1977-78)

Campeón de la Copa de la UEFA : Una vez (1980-81)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Más goles: Ray Crawford (218), John Wark (190)

El trampolín hacia el banquillo de Inglaterra

El Ipswich es célebre por formar entrenadores de talla mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que ganó el título de liga de 1962 con el Ipswich, como Sir Bobby Robson, que ganó la FA Cup y la Copa de la UEFA, pasaron directamente del banquillo de Portman Road al de la selección de Inglaterra y la llevaron a sus mejores etapas en los Mundiales.

El famoso apodo del Ipswich Town

Aunque originalmente se conocía al equipo como «los azules», las aficiones rivales empezaron a llamarlo en tono jocoso con un apodo relacionado con los tractores durante su etapa en la Premier League de 2000-01, debido a las raíces agrícolas de Suffolk. El club y sus aficionados adoptaron con orgullo ese sobrenombre.



