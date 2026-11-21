Tras una década de ausencia, el Hull City por fin está de vuelta en la Premier League. Puedes verlo jugar en directo esta temporada si reservas ya tus entradas.

La afición del Hull City todavía estará eufórica por la victoria de su equipo ante el Middlesbrough en la final del play-off de la Championship, disputada en Wembley en mayo, y ese entusiasmo se ha prolongado hasta la nueva campaña.

El equipo de Sergej Jakirović ha firmado actuaciones destacadas en casa, incluida la victoria por 2-0 ante el Manchester United en su primer partido de la temporada. También ha mostrado resistencia a domicilio, una cualidad que tendrá que mantener durante la campaña si quiere evitar el temido descenso.

Deja que GOAL te ponga al día sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Hull City: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Hull City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Domingo 22 de noviembre (14:00) Hull City vs Brighton & Hove Albion Entradas MKM Stadium (local) Domingo 29 de noviembre (14:05) Crystal Palace vs Hull City Entradas Selhurst Park (visitante) Miércoles 2 de diciembre (20:00) Hull City vs Nottingham Forest Entradas MKM Stadium (local) Sábado 5 de diciembre (15:00) Bournemouth vs Hull City Entradas Vitality Stadium (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Hull City vs Tottenham Hotspur Entradas MKM Stadium (local) Sábado 19 de diciembre (15:00) Manchester City vs Hull City Entradas Etihad Stadium (visitante) Sábado 26 de diciembre (17:30) Hull City vs Liverpool Entradas MKM Stadium (local) Martes 29 de diciembre (19:30) Hull City vs Leeds United Entradas MKM Stadium (local) Sábado 2 de enero (15:00) Sunderland vs Hull City Entradas Stadium of Light (visitante) Martes 5 de enero (19:30) Nottingham Forest vs Hull City Entradas City Ground (visitante)

Cómo comprar entradas para el Hull City

Puedes comprar entradas oficiales para el Hull City a través del portal de venta de entradas del club, por teléfono o en persona en la taquilla. Quienes tienen un abono o son socios también pueden poner a la venta localidades para partidos en casa con las entradas agotadas a través de la guía oficial de intercambio de entradas del Hull City.

Las entradas suelen salir a la venta por fases de prioridad:

Acceso prioritario : Los socios con el carné en vigor tienen la primera oportunidad de comprar entradas antes de que comience la venta general.

: Los socios con el carné en vigor tienen la primera oportunidad de comprar entradas antes de que comience la venta general. Venta general: Solo se abre si quedan localidades después de las fases prioritarias para socios y abonados. En los partidos de Premier League de mayor demanda, las entradas suelen agotarse durante esas fases.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Hull City en el mercado de reventa. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por otras vías y ofrece una opción fiable a los aficionados que quieren conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Hull City?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos en el MKM Stadium parten de 30 £ para adultos, 16 £ para quienes tienen derecho a descuento y 8 £ para menores. El importe exacto depende de la categoría del partido, determinada por la relevancia del rival, y de la zona del estadio en la que se encuentre el asiento.

Los partidos se clasifican en las categorías A, B o C. Los encuentros de mayor demanda, como los disputados contra los «seis grandes», pertenecen a la categoría A, mientras que los de menor repercusión son de categoría C.

Los precios mínimos de referencia, como los indicados anteriormente, siempre se calculan según las tarifas de la zona 1 para un partido de categoría C. Aumentan conforme suben la categoría del encuentro o la del asiento.

Gradas y zonas del estadio

El MKM Stadium está diseñado como un recinto continuo de una sola grada, a excepción de la tribuna oeste, que tiene un segundo nivel. El estadio se divide en distintas zonas de precios:

Tribuna este Chris Chilton : Una grada de un solo nivel que se extiende a lo largo del campo. Los sectores centrales ofrecen vistas privilegiadas desde la banda, mientras que en la esquina sureste hay zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre la afición local más animosa.

: Una grada de un solo nivel que se extiende a lo largo del campo. Los sectores centrales ofrecen vistas privilegiadas desde la banda, mientras que en la esquina sureste hay zonas habilitadas para ver el partido de pie, populares entre la afición local más animosa. Tribuna oeste : La parte más imponente del estadio. En el nivel inferior se encuentran los banquillos, la zona de prensa y las salas de hospitalidad prémium. El segundo nivel elevado, conocido como Upper West, ocupa la franja más cara del estadio por sus vistas panorámicas.

: La parte más imponente del estadio. En el nivel inferior se encuentran los banquillos, la zona de prensa y las salas de hospitalidad prémium. El segundo nivel elevado, conocido como Upper West, ocupa la franja más cara del estadio por sus vistas panorámicas. Tribuna norte : Tradicionalmente acoge a la afición local, especialmente a los grupos que más animan en los sectores N1–N5.

: Tradicionalmente acoge a la afición local, especialmente a los grupos que más animan en los sectores N1–N5. Tribuna sur : La grada destinada a las familias. Tiene asientos sin reserva previa y es la zona más económica del estadio.

: La grada destinada a las familias. Tiene asientos sin reserva previa y es la zona más económica del estadio. Zona para la afición visitante: La afición visitante se sitúa en la esquina noreste. Esta zona incluye aproximadamente 1.105 plazas habilitadas para ver el partido de pie.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el MKM Stadium

El MKM Stadium es un emblemático recinto multiusos para acontecimientos deportivos y de entretenimiento situado en Kingston upon Hull, Inglaterra. Conocido por su singular arquitectura contemporánea, es la sede compartida de un equipo de fútbol y otro de rugby a 13.

El estadio se concibió a finales de la década de 1990, cuando el Ayuntamiento de Hull vendió acciones de Kingston Communications y destinó los ingresos a financiar unas instalaciones de última generación. Su construcción costó 44 millones de libras y duró solo 14 meses, antes de la inauguración oficial en diciembre de 2002.

El estadio es la sede de dos grandes clubes, que dejaron atrás sus históricos pero envejecidos recintos:

Hull City A.F.C. (los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park

(los Tigres): el equipo de fútbol se trasladó desde Boothferry Park Hull FC (el Hull FC): el equipo de rugby a 13 se trasladó desde The Boulevard

Momentos memorables en el MKM Stadium

El partido inaugural (diciembre de 2002) : El Hull City derrotó al Sunderland por 1-0 en un amistoso y conquistó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol en el estadio.

: El Hull City derrotó al Sunderland por 1-0 en un amistoso y conquistó el recién creado «Trofeo Raich Carter». Steve Melton marcó el histórico primer gol en el estadio. El salto a la Premier League (2008) : Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos de Premier League en casa se hicieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 ante el Liverpool.

: Tras el ascenso a la máxima categoría, los primeros partidos de Premier League en casa se hicieron legendarios, incluida una célebre victoria por 3-1 ante el Liverpool. La batalla de los 11 hombres (2003): El primer partido del Hull FC en el estadio fue una eliminatoria de la Challenge Cup contra el Halifax. Pese a la expulsión de dos jugadores del Hull, el equipo de 11 hombres luchó hasta lograr una memorable victoria por 24-16.

Futura ampliación: Arup Sport y Miller Partnership diseñaron la estructura del estadio para permitir la incorporación de un nivel superior sobre la tribuna este. Así, la capacidad podría ampliarse sin dificultad hasta los 34.000 asientos si fuera necesario.

Récords y estadísticas del Hull City

Fundado en 1904, el Hull City Association Football Club, apodado los Tigres, tiene una historia fascinante marcada por la perseverancia en las categorías inferiores, un espectacular ascenso a la Premier League en el siglo XXI y visitas inolvidables a Wembley.

Títulos y principales logros del club

Campeón de la tercera categoría inglesa (League One / Third Division) : 4 veces

: 4 veces Ganador del play-off de la segunda categoría inglesa (Championship): 3 veces

Récords individuales

Más partidos disputados: Andy Davidson (579), Garreth Roberts (487)

Más goles: Chris Chilton (222), Ken Wagstaff (197)

Termina la espera de 104 años (2008)

Tras más de un siglo en las categorías inferiores, el Hull City llegó por primera vez a la máxima categoría. El héroe local Dean Windass marcó una espectacular volea en la primera parte de la final del play-off de la Championship en Wembley para asegurar una victoria por 1-0 ante el Bristol City. El capitán Ian Ashbee logró la célebre hazaña de capitanear al club en las cuatro categorías profesionales.

La final de la FA Cup de 2014 y el debut europeo

El Hull City alcanzó en 2014 su primera final de una gran competición copera. En un inicio fulgurante en Wembley, los goles de James Chester y Curtis Davies pusieron al Hull City 2-0 por delante del Arsenal en los primeros ocho minutos. El Arsenal remontó y ganó 3-2 en la prórroga, pero aquella histórica trayectoria permitió al Hull disputar su primera y única campaña en la Europa League de la UEFA en la temporada 2014-15.