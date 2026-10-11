Tras conquistar de forma espectacular el título de la EFL Championship la pasada temporada bajo la dirección de Frank Lampard, el Coventry City vuelve a la Premier League después de 25 años de ausencia. No pierdas la oportunidad de verlo en acción: compra hoy tus entradas para sus próximos partidos.

El Coventry City sabe que le espera una temporada muy difícil, pero los primeros indicios apuntan a que tiene la capacidad de lucha necesaria para mantenerse a flote.

Tras un complicado inicio sin victorias, que incluyó duras visitas al Arsenal y al Manchester City, el Coventry logró un triunfo crucial a domicilio ante el Nottingham Forest que levantó el ánimo tanto de los jugadores como de los aficionados. Ahora buscará dar continuidad a esa actuación.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada sobre cómo conseguir entradas para los partidos del Coventry City, dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Coventry City

Fecha y hora Partido Entradas Estadio Lunes 12 de octubre (20:00) Premier League: Coventry City vs Newcastle United Entradas Coventry Building Society Arena (local) Lunes 19 de octubre (20:00) Premier League: Tottenham vs Coventry City Entradas Tottenham Hotspur Stadium (visitante) Sábado 24 de octubre (15:00) Premier League: Coventry City vs Fulham Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 31 de octubre (15:00) Premier League: Coventry City vs Sunderland Entradas Coventry Building Society Arena (local) Viernes 6 de noviembre (20:00) Premier League: Everton vs Coventry City Entradas Hill Dickinson Stadium (visitante) Sábado 21 de noviembre (15:00) Premier League: Coventry City vs Crystal Palace Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 28 de noviembre (15:00) Premier League: Leeds United vs Coventry City Entradas Elland Road (visitante) Miércoles 2 de diciembre (20:00) Premier League: Coventry City vs Ipswich Town Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 5 de diciembre (15:00) Premier League: Manchester United vs Coventry City Entradas Old Trafford (visitante) Sábado 12 de diciembre (15:00) Premier League: Coventry City vs Aston Villa Entradas Coventry Building Society Arena (local) Sábado 19 de diciembre (15:00) Premier League: Bournemouth vs Coventry City Entradas Vitality Stadium (visitante) Domingo 27 de diciembre (14:00) Premier League: Coventry City vs Chelsea Entradas Coventry Building Society Arena (local) Miércoles 30 de diciembre (19:30) Premier League: Coventry City vs Brentford Entradas Coventry Building Society Arena (local)

Cómo comprar entradas para el Coventry City

Para comprar entradas oficiales del Coventry City, debes acudir a los canales de venta del club. La venta se organiza en fases de prioridad: comienza con los socios y después se abre a los aficionados que ya hayan comprado entradas anteriormente.

Las entradas para los partidos se ponen primero a la venta para los Sky Blue Members. Si quedan localidades, la siguiente fase se abre a los aficionados con compras previas. Los partidos de gran demanda o los derbis locales rara vez llegan a una auténtica «venta general» abierta al público, con el fin de evitar que los seguidores visitantes compren localidades en la zona local.

En cada partido, los plazos de venta de entradas dependen estrictamente de la fecha del encuentro. Por lo general, la venta se abre unas 3 o 4 semanas antes.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Coventry City en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan localidades por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguir entradas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Coventry City?

Los precios de las entradas oficiales para los partidos y los abonos del Coventry City en la campaña 2026/27 de la Premier League varían según la categoría del encuentro, la zona del estadio y el grupo de edad. Las entradas generales para adultos suelen costar entre 30 y 55 £.

El club utiliza un sistema de categorías de partidos según la demanda (categoría A, categoría B y categoría C), además de establecer distintas zonas de asientos en el Coventry Building Society Arena:

Zona de asientos / tipo de categoría Precio para adultos (aprox.) Zona estándar 30-55 £ Zona familiar 30-55 £ Zona prémium 42-80 £ o más Zona prémium con asientos acolchados 47-60 £ o más

Paquetes de hospitalidad: Los palcos privados, el acceso a las salas exclusivas y las comidas VIP cuestan desde aproximadamente 120-250 £ o más por persona.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que debes saber sobre el Coventry Building Society Arena

El Coventry Building Society Arena, conocido anteriormente como Ricoh Arena, es un estadio multiusos y complejo de exposiciones situado en Coventry, con capacidad para 32.609 espectadores.

Inaugurado en agosto de 2005, el recinto, que costó 113 millones de libras, reúne deporte, grandes exposiciones empresariales, un casino y un hotel en un mismo complejo lleno de actividad.

El Coventry City Football Club dejó su histórico estadio de Highfield Road para instalarse allí en 2005. Sin embargo, la historia del recinto ha estado marcada por turbulentas disputas sobre su propiedad y el alquiler.

Como consecuencia de estos problemas, el club se vio obligado temporalmente a disputar sus partidos como local fuera de la ciudad, en Sixfields, en Northampton, y en St Andrew's, en Birmingham.

En agosto de 2025 se alcanzó un hito histórico cuando el Coventry City completó la compra del estadio y se hizo por primera vez en su historia con la propiedad plena de su campo.

Momentos memorables en el Coventry Building Society Arena

El partido inaugural : El estadio acogió su primer evento abierto al público en agosto de 2005, cuando el Coventry City venció por 3-0 al Queens Park Rangers ante una afición local eufórica.

El partido decisivo del récord de asistencia : El estadio registró su mayor asistencia a un partido de fútbol cuando 31.452 aficionados acudieron a un decisivo encuentro de los playoffs de la Championship contra el Middlesbrough, en mayo de 2025, que el Coventry ganó por 2-0.

Juegos Olímpicos de Londres 2012 : El recinto acogió partidos de fútbol olímpico y, durante el torneo, pasó a llamarse «City of Coventry Stadium» debido a las estrictas normas sobre patrocinios comerciales.

El primer triplete: En diciembre de 2009, el delantero del Coventry City Freddy Eastwood marcó el primer triplete de la historia del recinto en un partido contra el Peterborough United.

Récords y estadísticas del Coventry City

El Coventry City Football Club, conocido por el apodo de «los celestes», ocupa un lugar singular en la historia del fútbol inglés, marcado por su capacidad de resistencia. Fundado en 1883 como Singers F.C. antes de cambiar de nombre en 1898, el club es recordado por sus 34 años consecutivos en la máxima categoría.

Títulos y trofeos destacados del club

FA Cup : 1 título (1987)

EFL Trophy : 1 título (2017)

Récords individuales de los jugadores

Más partidos disputados: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Más goles: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

La revolución celeste (1962-1967)

El emblemático entrenador Jimmy Hill transformó la identidad del club al introducir la equipación celeste, el himno del club y los programas de partido modernos. En 1967 lo llevó a la First Division por primera vez.

La gloria en la FA Cup

Bajo la dirección de John Sillett y George Curtis, el Coventry derrotó por 3-2 en la prórroga a un Tottenham Hotspur repleto de estrellas en Wembley. El legendario remate de cabeza en plancha de Keith Houchen sigue siendo una de las imágenes más emblemáticas de la historia de la FA Cup.



