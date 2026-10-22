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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Cómo conseguir entradas para el Bayern de Múnich en la temporada 2026/27: próximos partidos, precios medios de las entradas de la Bundesliga y más

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Bayern Múnich
Bundesliga

Así puedes conseguir entradas para ver al club de fútbol alemán más laureado

Para los amantes del fútbol, asistir a un partido de la Bundesliga es una experiencia imprescindible. La liga alemana es conocida por su pasión incomparable y por la extraordinaria entrega de sus aficiones. El ambiente en los estadios alemanes suele ser electrizante, especialmente en el Allianz Arena de Múnich, el estadio del Bayern de Múnich. 

Este club se ha proclamado campeón de Alemania en nada menos que 35 ocasiones y cuenta contalentos de talla mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz.

GOAL te ofrece toda la información esencial sobre las entradas para el Bayern de Múnich: cuánto cuestan, dónde comprarlas y mucho más.

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Próximos partidos del Bayern de Múnich en 2026/27

Fecha y hora (hora del Reino Unido)PartidoCompeticiónEntradas
Sáb. 24 oct., 11:00SC Freiburg contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 31 oct., 10:00Bayern de Múnich contra Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Entradas
Mar. 3  nov., 20:00Atlético de Madrid contra Bayern de MúnichChampions League, jornada 4Entradas
Sáb. 7 nov., 10:001. FSV Mainz 05 contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 21 nov., 10:00Bayern de Múnich contra 1. FC KölnBundesligaEntradas
Mié. 25 nov., 20:00LOSC contra Bayern de Múnich Champions League, jornada 5Entradas
Sáb. 28 nov., 10:00Hamburger SV contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 5 dic., 10:00Bayern de Múnich contra SC Paderborn 07BundesligaEntradas
Mar. 8 dic., 20:00Bayern de Múnich contra Slavia PrahaChampions League, jornada 6Entradas
Sáb. 12 dic., 10:00TSG 1899 Hoffenheim contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 19 dic., 10:00Bayern de Múnich contra SV Werder BremenBundesligaEntradas
Sáb. 9 ene., 10:00Borussia Mönchengladbach contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Mié. 13 ene., 10:00Bayern de Múnich contra Bayer 04 LeverkusenBundesligaEntradas
Sáb. 16 ene., 10:00Eintracht Frankfurt contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
20 ene., 20:00Manchester United contra Bayern de Múnich Champions League, jornada 7Entradas
Sáb. 23 ene., 10:00VfB Stuttgart contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
27 ene., 20:00 Bayern de Múnich contra Real BetisChampions League, jornada 8Entradas
Sáb. 30 ene., 10:00Bayern de Múnich contra FC Schalke 04BundesligaEntradas
Sáb. 6 feb., 10:00Bayern de Múnich contra SV ElversbergBundesligaEntradas
Sáb. 13 feb., 10:001. FC Union Berlin contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
16 / 24 feb., 20:00Bayern de Múnich contra rival por determinarEliminatoria previa a octavos de la Champions LeagueEntradas
Sáb. 20 feb., 10:00Bayern de Múnich contra FC AugsburgBundesligaEntradas
Sáb. 27 feb., 10:00RB Leipzig contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Mié. 3 mar., 10:00Bayern de Múnich contra SC FreiburgBundesligaEntradas
Sáb. 6 mar., 10:00Borussia Dortmund contra Bayern de MúnichBundesliga (Der Klassiker)Entradas
9 / 17 mar., 20:00Bayern de Múnich contra rival por determinarOctavos de final de la Champions LeagueEntradas
Sáb. 13 mar., 10:00Bayern de Múnich contra 1. FSV Mainz 05BundesligaEntradas
Sáb. 20 mar., 10:001. FC Köln contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 3 abr., 11:00Bayern de Múnich contra Hamburger SVBundesligaEntradas
6 / 14 abr., 20:00Bayern de Múnich contra rival por determinarCuartos de final de la Champions LeagueEntradas
Sáb. 10 abr., 11:00SC Paderborn 07 contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 17 abr., 11:00Bayern de Múnich contra TSG 1899 HoffenheimBundesligaEntradas
Sáb. 24 abr., 11:00SV Werder Bremen contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
27 abr. / 5 may., 20:00Bayern de Múnich contra rival por determinarSemifinales de la Champions LeagueEntradas
Sáb. 8 may., 11:00Bayern de Múnich contra Borussia MönchengladbachBundesligaEntradas
Sáb. 15 may., 11:00Bayer 04 Leverkusen contra Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 22 may., 14:30Bayern de Múnich contra Eintracht FrankfurtBundesliga (última jornada)Entradas
Sáb. 29 may., 20:00Bayern de Múnich contra rival por determinarFinal de la Champions LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas para el Bayern de Múnich en 2026/27?

Para comprar entradas a su precio oficial, visita el portal oficial de entradas del Bayern de Múnich. Como las entradas para sus partidos en casa suelen agotarse, es muy recomendable consultar el portal con frecuencia para conocer las fechas de venta y los detalles de los sorteos.

  • Calendario de venta: Las entradas oficiales suelen ponerse a la venta por internet unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas.
  • Afiliación al club: Hacerte socio oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario a la cola, lo que aumenta considerablemente tus posibilidades de conseguir localidades en el Allianz Arena.
  • Reventa: Si se agotan las entradas de venta directa o reservas un viaje a última hora, plataformas de reventa como LiveFootballTickets ofrecen otra opción para conseguir localidades con antelación. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la web en la que compres.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Bayern de Múnich en 2026/27?

Para los aficionados que compran entradas para partidos individuales directamente al club, los precios para adultos suelen oscilar entre 15 € y más de 120 €. 

El precio final varía según la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Categorías de partidos: Los encuentros de mayor repercusión, como Der Klassiker contra el Borussia Dortmund o los partidos europeos de las eliminatorias, se sitúan en la categoría de precios más alta.
  • Descuentos: Hay precios diferenciados por grupos de edad, con descuentos para niños, jóvenes y personas mayores.
  • Precios en el mercado de reventa: En plataformas de reventa como LiveFootballTickets, los precios de las entradas fluctúan según la demanda del mercado en tiempo real y suelen partir de unos 100 € para los partidos de liga habituales.

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Historia del Allianz Arena

El Allianz Arena de Múnich, denominado Munich Football Arena en las competiciones de la UEFA, se inauguró en 2005 y tiene capacidad para 70.000 espectadores en partidos internacionales y 75.000 en partidos nacionales. 

Es el segundo estadio más grande de Alemania, por detrás del Westfalenstadion de Dortmund.

Además de ser la casa del Bayern de Múnich, uno de los grandes de la Bundesliga alemana, el estadio muniqués acogió varios partidos durante el Mundial de la FIFA de 2006 y la fase final de la Eurocopa 2024 del año pasado. También albergó la final más reciente de la Champions League de la UEFA, disputada en mayo, en la que el PSG arrolló al Inter de Milán por 5-0. La final de 2012 entre el Chelsea y el Bayern de Múnich también se celebró en el estadio muniqués.

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