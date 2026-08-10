Mientras el West Ham United se embarca en la temporada 2026/27 de la EFL Championship, la expectación en el este de Londres es palpable entre los aficionados que buscan conseguir entradas del West Ham.

Con el entrenador Nuno Espírito Santo al mando en una intensa campaña cuyo objetivo es asegurar un regreso inmediato a la Premier League, cada jornada en el London Stadium tiene una enorme importancia.

Puedes estar allí en persona para apoyar al West Ham en su lucha por el ascenso. Deja que GOAL te dé toda la información que necesitas para comprar entradas del West Ham para la temporada 2026/27.

Próximos partidos del West Ham en 2026/27

¿Cómo comprar entradas del West Ham para 2026/27?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del West Ham, desde pases para encuentros individuales hasta renovaciones de abonos de temporada y paquetes hospitality.

Puedes comprar entradas oficiales a través del portal oficial de eTicketing del club en eticketing.co.uk/whufc.

Esto es lo que necesitas saber:

Prioridad para miembros Claret: Las entradas en venta general directamente a través del club sin ser miembro son escasas debido a la alta demanda. La mayoría de las entradas para partidos individuales se agotan rápidamente entre los miembros Claret durante su ventana exclusiva de venta prioritaria.

Las entradas en venta general directamente a través del club sin ser miembro son escasas debido a la alta demanda. La mayoría de las entradas para partidos individuales se agotan rápidamente entre los miembros Claret durante su ventana exclusiva de venta prioritaria. Ventajas para miembros: Una membresía Claret para adultos cuesta aproximadamente 45 £ por temporada e incluye ventanas prioritarias de reserva, descuentos en entradas, vales para la tienda y acceso a competiciones exclusivas.

Una membresía Claret para adultos cuesta aproximadamente 45 £ por temporada e incluye ventanas prioritarias de reserva, descuentos en entradas, vales para la tienda y acceso a competiciones exclusivas. Mercados secundarios: Si las asignaciones oficiales de venta general se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del West Ham para 2026/27?

Los precios de las entradas varían en función de la categorización del rival y de la ubicación de los asientos en el estadio:

Categorías de partidos: los encuentros se clasifican en categoría A, B o C. Los partidos de alta demanda o los derbis locales (categoría A) se sitúan en el tramo más alto de precios.

Asientos económicos: las localidades más asequibles están ubicadas en los anillos superiores detrás de las porterías en la Bobby Moore Stand y la Sir Trevor Brooking Stand, con precios de entre 30 y 55 £.

Asientos premium: las localidades en la Billy Bonds Stand (Este) y la West Stand ofrecen una visión lateral privilegiada. Los asientos centrales en la línea de medio campo, como los prestigiosos asientos 1966, corresponden al tramo de precio más alto (de 55 £ a más de 110 £).

¿Cómo conseguir entradas y paquetes hospitality del West Ham?

El West Ham ofrece una amplia gama de opciones premium para quienes prefieren disfrutar del fútbol de una manera más refinada y cómoda.

Los precios oscilan aproximadamente entre 100 £ y 700, y varían en función del rival y del paquete específico.

Desde animados bares deportivos que te ofrecen una versión más exclusiva de la entrada general hasta experiencias de restaurante de gran lujo, en el London Stadium hay opciones para todos los gustos y bolsillos. Algunos ejemplos son:

Boleyn: Como homenaje al antiguo estadio del West Ham, el Boleyn ofrece un ambiente de bar deportivo con asientos VIP acolchados, programa oficial del partido de cortesía y una bebida en el descanso, todo ello impregnado de la historia del club.

Como homenaje al antiguo estadio del West Ham, el Boleyn ofrece un ambiente de bar deportivo con asientos VIP acolchados, programa oficial del partido de cortesía y una bebida en el descanso, todo ello impregnado de la historia del club. Royal East: Elegante y con vistas al terreno de juego, el Royal East ofrece una refinada comida de tres platos, bebidas incluidas y asientos de nivel intermedio. También tendrás la oportunidad de conocer a una leyenda del West Ham.

Otras áreas/secciones hospitality incluyen ‘Londoner’, ‘Great Briton’, ‘Forge’ y ‘Arnold Hills’.

Recuerda, sin embargo, que es probable que los partidos más populares agoten antes sus opciones. La forma más sencilla de asegurarte una plaza es seguir de cerca la sección hospitality del sitio web del club, para que sepas cuáles son tus opciones.

Dónde alojarse cerca del London Stadium

Si vas a desplazarte para un partido, puedes consultar opciones de alojamiento cerca del estadio utilizando el mapa interactivo de abajo.

Historia del London Stadium

El London Stadium, antes y también conocido como el Olympic Stadium, es un estadio multiusos al aire libre situado en el Queen Elizabeth Olympic Park, en el distrito de Stratford de Londres.

El estadio fue construido específicamente para los Juegos Olímpicos de verano de 2012, como sede del atletismo y también de las ceremonias de apertura y clausura. Tras los Juegos, fue reconstruido para un uso polivalente y ahora sirve principalmente como casa del West Ham United, que pasó a ser inquilino desde la temporada 2016.

UK Athletics es el otro inquilino del estadio y organiza cada año una prueba de la IAAF Diamond League, conocida como el London Grand Prix. El estadio albergó a 80.000 personas durante los Juegos Olímpicos, pero fue remodelado después y la capacidad para partidos de fútbol está ahora limitada a 62.500 espectadores según los términos del contrato de arrendamiento.

Desde su conversión en el London Stadium, el recinto también ha albergado la Copa del Mundo de Rugby de 2015, la London Series de la Major League Baseball de 2019 y actuaciones musicales de artistas como los Rolling Stones, Foo Fighters, Guns N’ Roses y Red Hot Chilli Peppers.

Revisar las categorías de entradas y las guías de asientos ayuda a los aficionados más fieles del West Ham a planificar de forma eficaz su presupuesto para los días de partido a lo largo de la temporada nacional. Para asegurarte de que tus selecciones analíticas de partidos se realizan en una plataforma segura y conforme a la normativa, con transacciones rápidas, los códigos de bienvenida son esenciales. Lee hoy nuestra sencilla guía para activar tus recompensas personalizadas a través de nuestro código promocional verificado de megapari.