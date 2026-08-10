Celtic atraviesa el periodo más dominante de su historia, después de haberse proclamado campeón de Escocia en 14 de las últimas 15 temporadas.

Superó oficialmente a sus rivales de la ciudad y enemigos del Old Firm, el Rangers, en la tabla histórica de títulos de la liga escocesa al conquistar la pasada temporada su 56.º campeonato, un récord, en la que fue además la quinta campaña consecutiva en la que acabó en lo más alto de la Premiership. También fue el quinto título de la Scottish Premiership para Brendan Rodgers, que actualmente vive su segunda etapa en el club de Glasgow. El Celtic ha terminado primero en todas las temporadas completas en las que Rodgers ha estado al mando en Celtic Park.

GOAL te muestra cómo podrías ir a Celtic Park en algún momento durante los próximos meses.

Próximos partidos del Celtic 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Celtic?

La vía habitual para conseguir entradas estándar para los partidos es a través del portal oficial de eTicketing del Celtic en eticketing.co.uk/celtic.

No necesitas una membresía de pago para registrarte, pero sí tendrás que crear una cuenta digital gratuita del Celtic FC. Las entradas de venta general para los partidos de liga nacionales suelen salir a la venta unas semanas antes del saque inicial. Como la demanda en Paradise es excepcionalmente alta, las asignaciones estándar para los encuentros más populares suelen agotarse en cuestión de minutos.

El Celtic sí realiza sorteos de entradas, pero están restringidos casi por completo a los abonados:

Sorteos del Home Cup Ticket Scheme (HCTS): Para partidos de gran demanda fuera de la cobertura estándar del abono, como las semifinales y finales de la Scottish Cup en Hampden Park o las reducidas asignaciones para partidos europeos fuera de casa, las entradas se sortean internamente entre los abonados aptos inscritos en el HCTS.

Para partidos de gran demanda fuera de la cobertura estándar del abono, como las semifinales y finales de la Scottish Cup en Hampden Park o las reducidas asignaciones para partidos europeos fuera de casa, las entradas se sortean internamente entre los abonados aptos inscritos en el HCTS. Partidos de venta general: No hay sorteos públicos para los partidos estándar en casa de la Scottish Premiership. Las asignaciones de venta general se ponen a disposición únicamente por orden de llegada a través del portal de eTicketing.

Cuando los partidos se agotan en taquilla, los aficionados que buscan una entrada de última hora pueden recurrir a mercados secundarios de entradas. Consulta los términos y condiciones de la web secundaria en la que vayas a comprar para garantizar la seguridad de la entrada.

¿Cuánto cuestan las entradas del Celtic?

Las entradas oficiales de venta general parten de 22 £ para adultos y 9 £ para niños, con tarifas reducidas para mayores, estudiantes y adultos jóvenes.

Los precios varían según la zona del estadio y la categoría del partido:

Ubicación en la grada: Los asientos detrás de las porterías en la West Stand y la Lisbon Lions Stand son los más económicos. Las localidades en la Main Stand (Jock Stein Stand) tienen precios premium.

Los asientos detrás de las porterías en la West Stand y la Lisbon Lions Stand son los más económicos. Las localidades en la Main Stand (Jock Stein Stand) tienen precios premium. Categoría del partido: Los partidos estándar de liga nacional tienen un precio base, mientras que los encuentros más destacados, como las noches europeas o los derbis del Old Firm, se encuadran en categorías de entradas más altas.

¿Cómo conseguir abonos del Celtic para la temporada 2026/27?

Los abonos para la campaña 2026/27 están completamente agotados. Tener un abono es la única manera garantizada de asegurarse un asiento para cada partido nacional, y el Celtic limita la venta de abonos a aproximadamente entre 52.000 y 53.000 localidades para reservar el espacio restante para la venta general y la afición visitante.

Una demanda sin precedentes ha llevado las tasas anuales de renovación a unas cifras extraordinarias de entre el 98 % y el 99 %. Como cada verano quedan disponibles muy pocos asientos, la lista de espera oficial sigue cerrada. Para la temporada 2026/27, los precios de renovación de los abonos de adulto arrancaban en 626 £.

¿Cómo conseguir entradas hospitality del Celtic?

Con una rica historia dentro del fútbol escocés y el atractivo de las habituales noches europeas gracias a su continuo éxito nacional, no faltan entradas hospitality en Celtic Park.

Si buscas paquetes premium concretos disponibles, puedes fijarte en:

Club 67

Disponible desde 105 £ por persona con las siguientes ventajas:

Acceso al hospitality Club 67 en la Kerrydale Suite, donde se pueden comprar comida y bebida

Entretenimiento en directo

Aperitivos al descanso, té y café

Programa del partido

Asiento acolchado para ver el partido

Acceso a la sala después del partido, con bebidas disponibles para comprar

Number 7

Disponible desde 300 £ + IVA por persona con las siguientes ventajas:

Recepción con champán

Comida de 4 platos con vino

Aperitivos al descanso, tés y café

Asiento ejecutivo acolchado para ver el partido

Barra gratuita antes y después del partido

Regalo del día de partido

Programa del partido

Puedes asegurar tu plaza con un paquete premium en Celtic Park enviando un correo electrónico al club a través de su página web.

Dónde alojarse cerca de Celtic Park

Si viajas a Glasgow para ver un partido del Celtic en Celtic Park, puedes consultar los lugares donde alojarte cerca del estadio. El mapa interactivo de abajo muestra lo que hay disponible en las inmediaciones del campo, aunque el sistema de transporte público de la ciudad ofrecerá opciones sencillas para desplazarte si te alojas más lejos.

Historia de Celtic Park

Celtic Park, conocido de manera menos formal como Parkhead o «Paradise» por los aficionados, está situado en la zona de Parkhead, en el East End de Glasgow. Es el estadio específico de fútbol más grande de Escocia, con capacidad para más de 60.000 espectadores. Solo el Murrayfield Stadium de Edimburgo, la casa de la selección escocesa de rugby union, tiene una capacidad mayor en todo el país. El Celtic FC se trasladó al actual emplazamiento de Celtic Park en 1892, cinco años después de la fundación del club.

Una remodelación en la década de 1990 llevó el estadio a su forma actual, aunque en 2016 se introdujo una sección de safe standing. La selección escocesa ha jugado en el estadio casi dos docenas de veces a lo largo de su historia, mientras que el recinto también ha acogido conciertos de The Who, Prince y U2. Anteriormente también albergó pruebas de speedway, aunque hace mucho tiempo que dejaron de celebrarse.

Asegurarse entradas para los partidos en históricos estadios escoceses garantiza un ambiente eléctrico alimentado por una pasión increíble y el ruidoso apoyo de la afición. Para los apostantes a los que les gusta respaldar su visión de los grandes partidos con apuestas combinadas personalizadas o bet builders, elegir un operador de primer nivel marca la diferencia. Echa un vistazo a nuestra lista seleccionada para encontrar las mejores bonificaciones reclamadas a través de nuestro código promocional de melbet.