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2023-0711-Bayern-Allianz ArenaGetty Images
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Cómo conseguir entradas del Bayern de Múnich para la temporada 2026/27: próximos partidos, precio medio de las entradas de la Bundesliga y más

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Bayern Múnich
Bundesliga

Así puedes conseguir entradas para el club de fútbol alemán más exitoso

Para los aficionados al fútbol, asistir a un partido de la Bundesliga es imprescindible. La liga alemana es famosa por su pasión sin igual y por unas aficiones increíblemente entregadas. El ambiente en los estadios alemanes suele ser eléctrico, y en ninguno más que en el Allianz Arena de Múnich, que, por supuesto, es la casa del Bayern de Múnich. 

Este club ha reinado como campeón de Deutschland unas asombrosas 35 veces y cuenta contalento de talla mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise y Luis Díaz.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información vital que necesitas saber sobre las entradas del Bayern de Múnich, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

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Próximos partidos del Bayern de Múnich en 2026/27

Fecha y hora (hora del Reino Unido)PartidoCompeticiónEntradas
Sáb. 10 oct., 11:00FC Augsburg vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 17 oct., 11:00Bayern de Múnich vs RB LeipzigBundesligaEntradas
20 / 21 oct., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League J3Entradas
Sáb. 24 oct., 11:00SC Freiburg vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 31 oct., 10:00Bayern de Múnich vs Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Entradas
3 / 4 nov., 20:00TBD vs Bayern de MúnichChampions League J4Entradas
Sáb. 7 nov., 10:001. FSV Mainz 05 vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 21 nov., 10:00Bayern de Múnich vs 1. FC KölnBundesligaEntradas
24 / 25 nov., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League J5Entradas
Sáb. 28 nov., 10:00Hamburger SV vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 5 dic., 10:00Bayern de Múnich vs SC Paderborn 07BundesligaEntradas
8 / 9 dic., 20:00TBD vs Bayern de MúnichChampions League J6Entradas
Sáb. 12 dic., 10:00TSG 1899 Hoffenheim vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 19 dic., 10:00Bayern de Múnich vs SV Werder BremenBundesligaEntradas
Sáb. 9 ene., 10:00Borussia Mönchengladbach vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Mié. 13 ene., 10:00Bayern de Múnich vs Bayer 04 LeverkusenBundesligaEntradas
Sáb. 16 ene., 10:00Eintracht Frankfurt vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
19 / 20 ene., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League J7Entradas
Sáb. 23 ene., 10:00VfB Stuttgart vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Mié. 27 ene., 20:00TBD vs Bayern de MúnichChampions League J8Entradas
Sáb. 30 ene., 10:00Bayern de Múnich vs FC Schalke 04BundesligaEntradas
Sáb. 6 feb., 10:00Bayern de Múnich vs SV ElversbergBundesligaEntradas
Sáb. 13 feb., 10:001. FC Union Berlin vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
16 / 24 feb., 20:00Bayern de Múnich vs TBDPlay-offs de la Champions LeagueEntradas
Sáb. 20 feb., 10:00Bayern de Múnich vs FC AugsburgBundesligaEntradas
Sáb. 27 feb., 10:00RB Leipzig vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Mié. 3 mar., 10:00Bayern de Múnich vs SC FreiburgBundesligaEntradas
Sáb. 6 mar., 10:00Borussia Dortmund vs Bayern de MúnichBundesliga (Der Klassiker)Entradas
9 / 17 mar., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League octavos de finalEntradas
Sáb. 13 mar., 10:00Bayern de Múnich vs 1. FSV Mainz 05BundesligaEntradas
Sáb. 20 mar., 10:001. FC Köln vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 3 abr., 11:00Bayern de Múnich vs Hamburger SVBundesligaEntradas
6 / 14 abr., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League cuartos de finalEntradas
Sáb. 10 abr., 11:00SC Paderborn 07 vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 17 abr., 11:00Bayern de Múnich vs TSG 1899 HoffenheimBundesligaEntradas
Sáb. 24 abr., 11:00SV Werder Bremen vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
27 abr. / 5 may., 20:00Bayern de Múnich vs TBDChampions League semifinalesEntradas
Sáb. 8 may., 11:00Bayern de Múnich vs Borussia MönchengladbachBundesligaEntradas
Sáb. 15 may., 11:00Bayer 04 Leverkusen vs Bayern de MúnichBundesligaEntradas
Sáb. 22 may., 14:30Bayern de Múnich vs Eintracht FrankfurtBundesliga (última jornada)Entradas
Sáb. 29 may., 20:00Bayern de Múnich vs TBDFinal de la Champions LeagueEntradas

¿Cómo comprar entradas del Bayern de Múnich 2026/27?

Para comprar entradas a precio nominal, visita el portal oficial de entradas del Bayern de Múnich. Como los partidos en casa se agotan de forma constante, es muy recomendable consultar el portal con frecuencia para conocer las fechas de lanzamiento y los detalles del sorteo.

  • Calendario de lanzamiento: Las entradas oficiales suelen salir a la venta online unas semanas antes de cada partido. Debes crear una cuenta oficial del club para participar en la venta de entradas.
  • Membresía del club: Hacerte miembro oficial del Bayern de Múnich te da acceso prioritario en la cola, lo que mejora significativamente tus opciones de conseguir asiento en el Allianz Arena.
  • Reventa secundaria: Si las asignaciones directas se agotan o estás reservando un viaje a última hora, mercados secundarios como LiveFootballTickets ofrecen una alternativa para asegurar asientos con antelación. Asegúrate de consultar los términos y condiciones del sitio web en el que estás comprando

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¿Cuánto cuestan las entradas del Bayern de Múnich 2026/27?

Para los aficionados que compran entradas partido a partido directamente a través del club, los precios para adultos suelen oscilar entre 15 € y más de 120 €. 

El precio final varía en función de la ubicación del asiento y la categoría del partido:

  • Categorización de partidos: Los encuentros más destacados, como Der Klassiker ante el Borussia Dortmund o las noches europeas de las rondas eliminatorias, están categorizados en el tramo de precios más alto.
  • Descuentos: Hay precios escalonados según los grupos de edad, con descuentos para aficionados júnior, jóvenes y sénior.
  • Precios del mercado secundario: En plataformas secundarias como LiveFootballTickets, el precio de las entradas fluctúa según la demanda del mercado en tiempo real, y normalmente parte de unos 100 € para los partidos ligueros estándar.

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Historia del Allianz Arena

El Allianz Arena de Múnich, conocido como Munich Football Arena a efectos de las competiciones de la UEFA, se inauguró en 2005 y tiene una capacidad de 70.000 espectadores para los partidos internacionales y de 75.000 para los encuentros nacionales. 

Es el segundo estadio más grande de Alemania, por detrás del Westfalenstadion de Dortmund.

Además de ser la casa del gigante de la Bundesliga alemana, el Bayern de Múnich, el recinto muniqués acogió varios partidos durante el Mundial de la FIFA 2006 y la fase final de la Euro 2024 del año pasado. También fue escenario de la final más reciente de la UEFA Champions League en mayo, cuando el PSG arrasó con un triunfo por 5-0 ante el Inter de Milán. La final de 2012 entre el Chelsea y el Bayern de Múnich también se disputó en el recinto de Múnich.

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