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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Cómo conseguir entradas del Arsenal para la Champions League 2026/27: dónde comprarlas, precios, partidos de la fase de liga y más

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Arsenal
Liga de Campeones

Así puedes ver al Arsenal en su lucha por la gloria en Europa esta temporada

Tras la memorable campaña de la temporada pasada, en la que el Arsenal conquistó el título de la Premier League por primera vez en 22 años y acabó subcampeón de la Liga de Campeones de la UEFA, la demanda para ver en directo al Arsenal ha alcanzado un máximo histórico. Sin embargo, no pierdas la esperanza de conseguir asientos para los próximos partidos, ya que todavía puedes reservar entradas hoy.

El Arsenal ganó de forma memorable sus ocho encuentros de la fase de liga en el camino hacia la final de la Champions League 2026. De hecho, no perdió ni un solo partido en el tiempo reglamentario durante toda la competición y solo cedió ante el posterior campeón, el Paris Saint-Germain, en los penaltis de la gran final disputada en Budapest.

El equipo de Mikel Arteta tiene por delante algunos partidos destacados de la Champions League en las próximas semanas/meses, incluidos los duelos contra Bayern de Múnich, Borussia Dortmund y Real Madrid. ¿Está preparado para otra eufórica aventura europea?

¿Cuáles son los partidos del Arsenal en la Champions League 2026/27?

Fecha (hora local)

Partido

Estadio

Entradas

mar., 13 de octubre (20:00)

Arsenal vs Lille

Emirates Stadium (Londres)

Entradas

mié., 21 de octubre (21:00)

Bayern de Múnich vs Arsenal

Allianz Arena (Múnich)

Entradas

mié., 4 de noviembre (21:00)

Slavia de Praga vs Arsenal

Fortuna Arena (Praga)

Entradas

mar., 24 de noviembre (20:00)

Arsenal vs Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Londres)

Entradas

mié., 9 de diciembre (20:00)

Arsenal vs Real Madrid

Emirates Stadium (Londres)

Entradas

mié., 20 de enero (21:00)

Real Betis vs Arsenal

Estadio de La Cartuja (Sevilla)

Entradas

mié., 27 de enero (20:00)

Arsenal vs Sabah

Emirates Stadium (Londres)

Entradas

Cómo comprar entradas del Arsenal para la Champions League

Debido a una demanda sin precedentes y al acceso 100 % digital en los tornos del Emirates Stadium, el Arsenal asigna las entradas a través de un sistema estructurado:

  • Abonados de temporada: asientos garantizados para los 19 partidos en casa de la Premier League y los 4 de la Champions League (fase de liga). Las entradas no utilizadas pueden volver a ponerse a la venta a través de la plataforma oficial de reventa del club.
  • Sorteos para miembros Red: las tradicionales colas online por orden de llegada han sido sustituidas por sorteos aleatorios para los miembros Red de pago. Los miembros deben registrarse durante un periodo específico de solicitud, semanas antes de cada partido.
  • Intercambio oficial de entradas: si un partido cuelga el cartel de no hay billetes, los miembros oficiales que se hayan quedado fuera en el sorteo pueden comprar entradas devueltas a precio oficial directamente a los abonados a través del Arsenal Ticket Exchange.
  • Paquetes hospitality: las opciones premium de hospitality, incluidas localidades Club Level, alta cocina y acceso a palcos ejecutivos, están disponibles directamente a través del portal oficial de hospitality del Arsenal tanto para partidos de la Premier League como de la Champions League.
  • Plataformas secundarias de entradas: para partidos agotados o para acceder en el último momento el día del partido, los aficionados pueden conseguir entradas a través de plataformas secundarias verificadas como Live Football Tickets.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Champions League?

El Arsenal clasifica los partidos en casa en el Emirates Stadium en tres niveles (categoría A, B y C), que determinan el precio oficial de las entradas:

  • Partidos de categoría A: precios premium para rivales de primer nivel y derbis (p. ej., Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Los precios suelen oscilar entre 65 £ y más de 120 £.
  • Partidos de categoría B: rivales de nivel intermedio (p. ej., Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Los precios suelen oscilar entre 45 £ y 75 £.
  • Partidos de categoría C: rivales con menor demanda (p. ej., Sabah, Coventry City, Hull City). Los precios oficiales parten de 35 £ a 55 £.
  • Tarifas reducidas: hay tarifas reducidas disponibles en los niveles designados para Junior Gunners (menores de 18 años), miembros Young Adult (18–24) y aficionados sénior (mayores de 66 años).
  • Requisito de membresía oficial: para entrar en los sorteos o comprar entradas a precio oficial a través de los canales oficiales, los aficionados deben disponer de una membresía oficial del club activa y de pago.

Precio y disponibilidad de las entradas para los partidos fuera de casa

Comprar entradas oficiales para los partidos fuera de casa del Arsenal en la Liga de Campeones de la UEFA es famosamente difícil debido a una demanda excepcionalmente alta, pero el club gestiona las asignaciones a través de un estricto y transparente sistema de prioridades. Los precios oficiales para aficionados visitantes en la Liga de Campeones de la UEFA están limitados a un máximo de 50 € (alrededor de más de 40 £).

Las entradas oficiales para los partidos fuera de casa se venden exclusivamente a través del sistema Away Credits (Priority Points). Se obtiene 1 Away Credit por cada partido fuera de casa competitivo del primer equipo masculino que compres y al que asistas oficialmente. Los créditos solo son válidos para la temporada actual más las dos temporadas anteriores.

Resultados recientes del Arsenal en la Champions League

El Arsenal no ha perdido ningún partido en el tiempo reglamentario (90 minutos) en Europa desde el 7 de mayo de 2025, cuando fue derrotado por 2-1 por el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes. Esto ocurrió durante la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA 2024/25. El Arsenal fue eliminado por un global de 3-1.

Fecha

Ronda/Fase

Rival

Marcador (resultado)

Estadio

9 de sep. de 2026

Fase de liga

Napoli

1-0 (victoria)

Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)

30 de mayo de 2026

Final

PSG

1-1 (4-3 en penaltis, derrota)

Puskas Arena (Budapest)

5 de mayo de 2026

Semifinal (vuelta)

Atlético de Madrid

1-0 (victoria)

Emirates Stadum (Londres)

29 de abr. de 2026

Semifinal (ida)

Atlético de Madrid

1-1 (empate)

Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

15 de abr. de 2026

Cuartos de final (vuelta)

Sporting CP

0-0 (empate)

Emirates Stadum (Londres)

7 de abr. de 2026

Cuartos de final (ida)

Sporting CP

1-0 (victoria)

Estádio José Alvalade (Lisboa)

17 de mar. de 2026

Octavos de final (vuelta)

Bayer Leverkusen

2-0 (victoria)

Emirates Stadum (Londres)

11 de mar. de 2026

Octavos de final (ida)

Bayer Leverkusen

1-1 (empate)

BayArena (Leverkusen)

28 de ene. de 2026

Fase de liga

FC Kairat

3-2 (victoria)

Emirates Stadum (Londres)

20 de ene. de 2026

Fase de liga

Inter de Milán

3-1 (victoria)

San Siro (Milán)



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