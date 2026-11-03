El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones Élite de la AFC y con un nuevo entrenador, Marino Pusic, nombrado después de que Matthias Jaissle se marchara para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el reino como «Al-Malaki» («el Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una media de asistencia a sus partidos en Yeda que ha alcanzado su nivel más alto en diez años.te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los métodos de compra, las categorías de localidades y sus precios.

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Calendario del Al-Ahli Saudi FC en la temporada 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Competición Entradas Jueves 13 de agosto de 2026, 23:00 Al-Diriyah contra Al-Ahli Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 1 Entradas Lunes 17 de agosto de 2026, 18:00 Al-Anwar contra Al-Ahli A domicilio (estadio por confirmar) Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Sábado 22 de agosto de 2026, 23:00 Al-Ahli contra Abha Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 2 Entradas Miércoles 26 de agosto de 2026, 21:00 Al-Ahli contra Auckland FC Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Copa Intercontinental de la FIFA, primera ronda Entradas Sábado 29 de agosto de 2026, 21:05 Al-Kholood contra Al-Ahli Estadio del Al-Hazem (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 4 Entradas Martes 1 de septiembre de 2026, 23:00 Al-Hilal contra Al-Ahli Kingdom Arena (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 3 (clásico) Entradas Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:00 Al-Ahli contra Al-Riyadh Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 5 Entradas Martes 8 de septiembre de 2026, 23:00 Al-Qadsiah contra Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 6 Entradas Viernes 11 de septiembre de 2026, 21:00 Al-Ahli contra Al-Hazem Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 7 Entradas Lunes 14 de septiembre de 2026, 21:15 Al-Ahli contra Pakhtakor Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1 Entradas Sábado 19 de septiembre de 2026, 20:00 Mamelodi Sundowns contra Al-Ahli Estadio Loftus Versfeld (a domicilio) Copa Intercontinental de la FIFA, segunda ronda Entradas Viernes 9 de octubre de 2026, 20:00 Al-Fateh contra Al-Ahli Estadio Maydan Al-Fateh Club (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 8 Entradas Lunes 12 de octubre de 2026, 19:00 Al-Wasl contra Al-Ahli Estadio Zabeel (a domicilio) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2 Entradas Lunes 19 de octubre de 2026, 20:00 Al-Fayha contra Al-Ahli Ciudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 10 Entradas Viernes 23 de octubre de 2026, 20:00 Al-Ahli contra Al-Khaleej Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 11 Entradas Lunes 26 de octubre de 2026, 21:15 Al-Ahli contra Al-Gharafa Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3 Entradas Viernes 30 de octubre de 2026, 20:00 Al-Shabab contra Al-Ahli Estadio del Al-Shabab (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 12 Entradas Lunes 2 de noviembre de 2026, 19:00 Al-Sadd contra Al-Ahli Estadio Jassim Bin Hamad (a domicilio) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4 Entradas Sábado 7 de noviembre de 2026, 20:30 Al-Ahli contra Al-Taawoun Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 13 Entradas Viernes 20 de noviembre de 2026, 20:00 Al-Ahli contra Al-Faisaly Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 14 Entradas Lunes 23 de noviembre de 2026, 19:00 Al-Shamal contra Al-Ahli Estadio Al Bayt (a domicilio) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5 Entradas Jueves 26 de noviembre de 2026, 20:00 Al-Ittihad contra Al-Ahli Ciudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda) Entradas Martes 1 de diciembre de 2026, 16:40 Al-Ula contra Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (a domicilio) Copa del Rey, octavos de final Entradas Jueves 3 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Ahli contra Al-Ettifaq Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 16 Entradas Martes 8 de diciembre de 2026, 21:15 Al-Ahli contra Shabab Al-Ahli Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal (en casa) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6 Entradas Jueves 10 de diciembre de 2026, 20:00 NEOM SC contra Al-Ahli Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 17 Entradas Lunes 14 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Ahli contra Al-Diriyah Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 18 Entradas Sábado 19 de diciembre de 2026, 20:00 Al-Qadsiah contra Al-Ahli Sede neutral (Arabia Saudí) Supercopa de Arabia Saudí, semifinal Entradas Martes 9 de febrero de 2027, 17:45 Neftchi Fergana contra Al-Ahli Estadio Istiqlol (a domicilio) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7 Entradas Jueves 11 de febrero de 2027, 22:00 Abha contra Al-Ahli Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 19 Entradas Lunes 15 de febrero de 2027, 21:15 Al-Ahli contra Al-Ain Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8 Entradas Jueves 18 de febrero de 2027, 22:00 Al-Ahli contra Al-Hilal Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 20 (clásico) Entradas Jueves 25 de febrero de 2027, 22:00 Al-Ahli contra Al-Kholood Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 21 Entradas Sábado 6 de marzo de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Nassr Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada) Entradas Jueves 11 de marzo de 2027, 21:00 Al-Riyadh contra Al-Ahli Estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 22 Entradas Jueves 18 de marzo de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Qadsiah Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 23 Entradas Viernes 2 de abril de 2027, 21:00 Al-Hazem contra Al-Ahli Estadio del Al-Hazem (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 24 Entradas Jueves 8 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Fateh Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 25 Entradas Jueves 15 de abril de 2027, 21:00 Al-Nassr contra Al-Ahli Al-Awwal Park (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 26 Entradas Domingo 18 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Fayha Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 27 Entradas Jueves 22 de abril de 2027, 21:00 Al-Khaleej contra Al-Ahli Estadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 28 Entradas Jueves 29 de abril de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Shabab Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 29 Entradas Jueves 6 de mayo de 2027, 21:00 Al-Taawoun contra Al-Ahli Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 30 Entradas Miércoles 12 de mayo de 2027, 21:00 Al-Faisaly contra Al-Ahli Ciudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 31 Entradas Jueves 20 de mayo de 2027, 21:00 Al-Ahli contra Al-Ittihad Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda) Entradas Lunes 24 de mayo de 2027, 21:00 Al-Ettifaq contra Al-Ahli Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio) Liga Profesional Saudí, jornada 33 Entradas Sábado 29 de mayo de 2027, 21:00 Al-Ahli contra NEOM SC Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa) Liga Profesional Saudí, jornada 34 Entradas

El calendario de la Liga Profesional Saudí (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, además de los compromisos del Al-Ahli en la defensa de su título de la Liga de Campeones Élite de la AFC, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido por partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.La SPL publica los horarios concretos de cada jornada en las distintas ventanas de su calendario operativo. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli deberá compaginar durante la primavera de 2027 su participación en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones Élite de la AFC y en la Copa del Rey.

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¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Para asegurarte una localidad en un partido del Al-Ahli en casa, las entradas de venta oficial se ponen inicialmente a la venta a través de los canales de la Liga Profesional Saudí (SPL) o de la plataforma WeBook.Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el Al-Ahli registra una de las medias de asistencia más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, especialmente el derbi de Yeda contra el Al-Ittihad y las visitas del Al-Hilal y el Al-Nassr, se agotan sistemáticamente en cuestión de horas.Aunque no es estrictamente necesario ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas categorías de afiliación «Raqi» que permiten acceder a periodos de compra prioritarios para las localidades preferentes junto a las bandas en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá.Para quienes no consigan entradas en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con las localidades agotadas, con entrega directa en el móvil.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.

Suele costar entre 30 y 90 SAR. Categorías oro y plata: Las localidades preferentes en el anillo inferior y las zonas centrales junto a las bandas suelen costar entre 250 y 600 SAR.

Las localidades preferentes en el anillo inferior y las zonas centrales junto a las bandas suelen costar entre 250 y 600 SAR. Hospitalidad VIP y VVIP: Las salas exclusivas con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y opciones de asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.

Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación de la localidad dentro de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá y la importancia del partido:Los precios en plataformas de reventa como GrintaHub reflejan la demanda del mercado, con mayor interés por los derbis contra el Al-Ittihad y los partidos decisivos en la lucha por el título a medida que la temporada se acerca a mayo de 2027.

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¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?

Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá

El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Liga Profesional Saudí, junto a su rival local, el Al-Ittihad, y los grandes clubes de Riad, el Al-Hilal y el Al-Nassr. Tras regresar a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al levantar el trofeo de la Liga de Campeones Élite de la AFC tanto en 2024/25 como en 2025/26.El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Después de que Riyad Mahrez rescindiera su contrato en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su línea de ataque con la incorporación del creador de juego armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro de la temporada 2025/26, mientras que Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy sostienen al equipo en defensa de cara a su participación en cuatro competiciones hasta mayo de 2027.La Ciudad Deportiva Rey Abdalá, apodada «la Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores, lo que lo convierte en el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al-Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido sede de grandes acontecimientos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.