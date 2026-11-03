El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones Élite de la AFC y con un nuevo entrenador, Marino Pusic, nombrado después de que Matthias Jaissle se marchara para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el reino como «Al-Malaki» («el Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una media de asistencia a sus partidos en Yeda que ha alcanzado su nivel más alto en diez años.GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los métodos de compra, las categorías de localidades y sus precios.
Para asegurarte una localidad en un partido del Al-Ahli en casa, las entradas de venta oficial se ponen inicialmente a la venta a través de los canales de la Liga Profesional Saudí (SPL) o de la plataforma WeBook.
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el Al-Ahli registra una de las medias de asistencia más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, especialmente el derbi de Yeda contra el Al-Ittihad y las visitas del Al-Hilal y el Al-Nassr, se agotan sistemáticamente en cuestión de horas.
Aunque no es estrictamente necesario ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas categorías de afiliación «Raqi» que permiten acceder a periodos de compra prioritarios para las localidades preferentes junto a las bandas en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá.
Para quienes no consigan entradas en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con las localidades agotadas, con entrega directa en el móvil.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Después de que Riyad Mahrez rescindiera su contrato en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su línea de ataque con la incorporación del creador de juego armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro de la temporada 2025/26, mientras que Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy sostienen al equipo en defensa de cara a su participación en cuatro competiciones hasta mayo de 2027.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores, lo que lo convierte en el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al-Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido sede de grandes acontecimientos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.
Calendario del Al-Ahli Saudi FC en la temporada 2026/27El calendario de la Liga Profesional Saudí (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, además de los compromisos del Al-Ahli en la defensa de su título de la Liga de Campeones Élite de la AFC, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido por partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.
La SPL publica los horarios concretos de cada jornada en las distintas ventanas de su calendario operativo. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli deberá compaginar durante la primavera de 2027 su participación en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones Élite de la AFC y en la Copa del Rey.
|Fecha y hora
|Partido
|Estadio
|Competición
|Entradas
|Jueves 13 de agosto de 2026, 23:00
|Al-Diriyah contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Faisal bin Fahd (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 1
|Entradas
|Lunes 17 de agosto de 2026, 18:00
|Al-Anwar contra Al-Ahli
|A domicilio (estadio por confirmar)
|Copa del Rey, dieciseisavos de final
|Entradas
|Sábado 22 de agosto de 2026, 23:00
|Al-Ahli contra Abha
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 2
|Entradas
|Miércoles 26 de agosto de 2026, 21:00
|Al-Ahli contra Auckland FC
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Copa Intercontinental de la FIFA, primera ronda
|Entradas
|Sábado 29 de agosto de 2026, 21:05
|Al-Kholood contra Al-Ahli
|Estadio del Al-Hazem (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 4
|Entradas
|Martes 1 de septiembre de 2026, 23:00
|Al-Hilal contra Al-Ahli
|Kingdom Arena (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 3 (clásico)
|Entradas
|Viernes 4 de septiembre de 2026, 23:00
|Al-Ahli contra Al-Riyadh
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 5
|Entradas
|Martes 8 de septiembre de 2026, 23:00
|Al-Qadsiah contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 6
|Entradas
|Viernes 11 de septiembre de 2026, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Hazem
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 7
|Entradas
|Lunes 14 de septiembre de 2026, 21:15
|Al-Ahli contra Pakhtakor
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 1
|Entradas
|Sábado 19 de septiembre de 2026, 20:00
|Mamelodi Sundowns contra Al-Ahli
|Estadio Loftus Versfeld (a domicilio)
|Copa Intercontinental de la FIFA, segunda ronda
|Entradas
|Viernes 9 de octubre de 2026, 20:00
|Al-Fateh contra Al-Ahli
|Estadio Maydan Al-Fateh Club (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 8
|Entradas
|Lunes 12 de octubre de 2026, 19:00
|Al-Wasl contra Al-Ahli
|Estadio Zabeel (a domicilio)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 2
|Entradas
|Lunes 19 de octubre de 2026, 20:00
|Al-Fayha contra Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 10
|Entradas
|Viernes 23 de octubre de 2026, 20:00
|Al-Ahli contra Al-Khaleej
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 11
|Entradas
|Lunes 26 de octubre de 2026, 21:15
|Al-Ahli contra Al-Gharafa
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 3
|Entradas
|Viernes 30 de octubre de 2026, 20:00
|Al-Shabab contra Al-Ahli
|Estadio del Al-Shabab (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 12
|Entradas
|Lunes 2 de noviembre de 2026, 19:00
|Al-Sadd contra Al-Ahli
|Estadio Jassim Bin Hamad (a domicilio)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 4
|Entradas
|Sábado 7 de noviembre de 2026, 20:30
|Al-Ahli contra Al-Taawoun
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 13
|Entradas
|Viernes 20 de noviembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli contra Al-Faisaly
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 14
|Entradas
|Lunes 23 de noviembre de 2026, 19:00
|Al-Shamal contra Al-Ahli
|Estadio Al Bayt (a domicilio)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 5
|Entradas
|Jueves 26 de noviembre de 2026, 20:00
|Al-Ittihad contra Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 15 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Martes 1 de diciembre de 2026, 16:40
|Al-Ula contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (a domicilio)
|Copa del Rey, octavos de final
|Entradas
|Jueves 3 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli contra Al-Ettifaq
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 16
|Entradas
|Martes 8 de diciembre de 2026, 21:15
|Al-Ahli contra Shabab Al-Ahli
|Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal (en casa)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 6
|Entradas
|Jueves 10 de diciembre de 2026, 20:00
|NEOM SC contra Al-Ahli
|Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 17
|Entradas
|Lunes 14 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Ahli contra Al-Diriyah
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 18
|Entradas
|Sábado 19 de diciembre de 2026, 20:00
|Al-Qadsiah contra Al-Ahli
|Sede neutral (Arabia Saudí)
|Supercopa de Arabia Saudí, semifinal
|Entradas
|Martes 9 de febrero de 2027, 17:45
|Neftchi Fergana contra Al-Ahli
|Estadio Istiqlol (a domicilio)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 7
|Entradas
|Jueves 11 de febrero de 2027, 22:00
|Abha contra Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 19
|Entradas
|Lunes 15 de febrero de 2027, 21:15
|Al-Ahli contra Al-Ain
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga de Campeones Élite de la AFC, jornada 8
|Entradas
|Jueves 18 de febrero de 2027, 22:00
|Al-Ahli contra Al-Hilal
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 20 (clásico)
|Entradas
|Jueves 25 de febrero de 2027, 22:00
|Al-Ahli contra Al-Kholood
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 21
|Entradas
|Sábado 6 de marzo de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Nassr
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 9 (aplazada)
|Entradas
|Jueves 11 de marzo de 2027, 21:00
|Al-Riyadh contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 22
|Entradas
|Jueves 18 de marzo de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Qadsiah
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 23
|Entradas
|Viernes 2 de abril de 2027, 21:00
|Al-Hazem contra Al-Ahli
|Estadio del Al-Hazem (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 24
|Entradas
|Jueves 8 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Fateh
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 25
|Entradas
|Jueves 15 de abril de 2027, 21:00
|Al-Nassr contra Al-Ahli
|Al-Awwal Park (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 26
|Entradas
|Domingo 18 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Fayha
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 27
|Entradas
|Jueves 22 de abril de 2027, 21:00
|Al-Khaleej contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 28
|Entradas
|Jueves 29 de abril de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Shabab
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 29
|Entradas
|Jueves 6 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Taawoun contra Al-Ahli
|Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 30
|Entradas
|Miércoles 12 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Faisaly contra Al-Ahli
|Ciudad Deportiva Al Majma'ah (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 31
|Entradas
|Jueves 20 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra Al-Ittihad
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 32 (derbi de Yeda)
|Entradas
|Lunes 24 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Ettifaq contra Al-Ahli
|Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (a domicilio)
|Liga Profesional Saudí, jornada 33
|Entradas
|Sábado 29 de mayo de 2027, 21:00
|Al-Ahli contra NEOM SC
|Ciudad Deportiva Rey Abdalá (en casa)
|Liga Profesional Saudí, jornada 34
|Entradas
Para asegurarte una localidad en un partido del Al-Ahli en casa, las entradas de venta oficial se ponen inicialmente a la venta a través de los canales de la Liga Profesional Saudí (SPL) o de la plataforma WeBook.
¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el Al-Ahli registra una de las medias de asistencia más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, especialmente el derbi de Yeda contra el Al-Ittihad y las visitas del Al-Hilal y el Al-Nassr, se agotan sistemáticamente en cuestión de horas.
Aunque no es estrictamente necesario ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas categorías de afiliación «Raqi» que permiten acceder a periodos de compra prioritarios para las localidades preferentes junto a las bandas en la Ciudad Deportiva Rey Abdalá.
Para quienes no consigan entradas en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con las localidades agotadas, con entrega directa en el móvil.
¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación de la localidad dentro de la Ciudad Deportiva Rey Abdalá y la importancia del partido:
- Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.
- Categorías oro y plata: Las localidades preferentes en el anillo inferior y las zonas centrales junto a las bandas suelen costar entre 250 y 600 SAR.
- Hospitalidad VIP y VVIP: Las salas exclusivas con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y opciones de asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.
¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Liga Profesional Saudí, junto a su rival local, el Al-Ittihad, y los grandes clubes de Riad, el Al-Hilal y el Al-Nassr. Tras regresar a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al levantar el trofeo de la Liga de Campeones Élite de la AFC tanto en 2024/25 como en 2025/26.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Después de que Riyad Mahrez rescindiera su contrato en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su línea de ataque con la incorporación del creador de juego armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro de la temporada 2025/26, mientras que Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy sostienen al equipo en defensa de cara a su participación en cuatro competiciones hasta mayo de 2027.
Historia de la Ciudad Deportiva Rey AbdaláLa Ciudad Deportiva Rey Abdalá, apodada «la Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores, lo que lo convierte en el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al-Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido sede de grandes acontecimientos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.