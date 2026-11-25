La temporada 2025/26 fue memorable para la afición del SC Friburgo. Además de terminar séptimo en la Bundesliga, el equipo alcanzó las semifinales de la Copa de Alemania y fue subcampeón de la Europa League.

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El exjugador del SC Friburgo Julian Schuster se ha adaptado a la dirección técnica con una facilidad asombrosa. Desde que asumió el mando en el Europa-Park-Stadion en julio de 2024, el club de Baden-Wurtemberg ha destacado tanto en las competiciones nacionales como en Europa. Esta temporada ha mantenido el impulso, con Igor Matanović y Yuito Suzuki marcando con frecuencia.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información actualizada para conseguir entradas para los partidos del SC Friburgo esta temporada: dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del SC Friburgo

Fecha y hora (local) Partido Entradas Estadio Jue., 26 de noviembre (21:00) UECL: Friburgo contra Twente Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Dom., 29 de noviembre (15:30) Bundesliga: Friburgo contra RB Leipzig Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Mié., 2 de diciembre (18:00) Copa de Alemania: Kaiserslautern contra Friburgo Entradas Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sáb., 5 de diciembre (15:30) Bundesliga: Friburgo contra Hoffenheim Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Jue., 10 de diciembre (18:45) UECL: Friburgo contra Panathinaikos Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Dom., 13 de diciembre (15:30) Bundesliga: Mainz 05 contra Friburgo Entradas Mewa Arena (Maguncia) Jue., 17 de diciembre (22:00) UECL: Friburgo contra Panathinaikos Entradas Estadio Darius y Girėnas (Kaunas) Dom., 20 de diciembre (15:30) Bundesliga: Friburgo contra Stuttgart Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sáb., 9 de enero (15:30) Bundesliga: Colonia contra Friburgo Entradas RheinEnergieSTADION (Colonia) Mié., 13 de enero (20:30) Bundesliga: Friburgo contra Hamburger SV Entradas Europa-Park-Stadion (Friburgo) Sáb., 16 de enero (15:30) Bundesliga: Borussia Dortmund contra Friburgo Entradas Signal Iduna Park (Dortmund) Vie., 22 de enero (20:30) Bundesliga: Werder Bremen contra Friburgo Entradas Weserstadion (Bremen)

Cómo comprar entradas para el SC Friburgo

Las entradas oficiales del SC Friburgo se ofrecen primero en preventa a los socios, antes de cualquier venta general. En la tienda de entradas en línea del club puedes consultar el calendario de preventas, comprar entradas y registrarte para recibir avisos para socios y alertas del boletín.

Los socios del club y los miembros de Förderverein Freiburger Fußballschule de al menos 6 años tienen acceso exclusivo a la venta de entradas con un mínimo de una semana de antelación respecto a los partidos en casa. La venta general comienza una vez termina el periodo de preventa para socios y solo si quedan entradas disponibles.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del SC Friburgo en el mercado secundario. StubHub es una de las principales plataformas para quienes buscan entradas por vías alternativas y ofrece una opción fiable a los aficionados que esperan conseguirlas a última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del SC Friburgo?

Las entradas oficiales para los partidos del SC Friburgo (Tageskarten) en el Europa-Park-Stadion, con capacidad para 34.700 espectadores, suelen costar entre 17 y 20 € para las localidades de pie y entre 29 y más de 60 € para los asientos estándar, según el rival y la grada.

A diferencia de muchos clubes de la Bundesliga, el SC Friburgo no publica en su web una tabla pública de precios fijos. Los precios exactos para cada partido varían según el atractivo del encuentro, por ejemplo, si es de la Bundesliga o de la Conference League de la UEFA, o si se disputa ante un rival de primer nivel. Solo pueden consultarse tras iniciar sesión en la tienda oficial de entradas del SC Friburgo durante una fase de venta activa.

Consulta el portal oficial de entradas del club para obtener más información o plataformas de reventa como StubHub para comprobar la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Europa-Park-Stadion

Inaugurado en 2021, el Europa-Park-Stadion de Friburgo de Brisgovia es el estadio del SC Friburgo, club de la Bundesliga, y tiene capacidad para 34.700 espectadores. Construido para sustituir al antiguo Dreisamstadion, combina gradas empinadas y próximas al terreno de juego con soluciones pioneras de ingeniería en energías renovables.

Durante décadas, el SC Friburgo jugó en el Dreisamstadion, construido en 1953. A comienzos de la década de 2010, el campo era ligeramente más corto de lo exigido por la normativa estándar de la UEFA, por lo que necesitaba permisos especiales de la Liga Alemana de Fútbol (DFL). Además, renovar aquel recinto de espacio limitado junto al río resultaba económicamente inviable.

Momentos memorables en el Europa-Park-Stadion

Primer partido de Bundesliga (octubre de 2021) : el Friburgo recibió al RB Leipzig en su primer partido oficial en el estadio y logró un trabajado empate a 1-1. El encuentro formó parte de un histórico inicio de la temporada 2021-22 en el que encadenó diez partidos invicto.

: el Friburgo recibió al RB Leipzig en su primer partido oficial en el estadio y logró un trabajado empate a 1-1. El encuentro formó parte de un histórico inicio de la temporada 2021-22 en el que encadenó diez partidos invicto. Noches europeas ante Juventus y West Ham United (2023 y 2024) : el estadio se convirtió en un fortín durante las largas campañas del SC Friburgo en la Europa League. Entre los momentos destacados figura el recordado duelo de octavos de final contra la Juventus en marzo de 2023: tras la derrota por 2-0, los ultras del Friburgo siguieron cantando y agitando sus bufandas mucho después del partido. También destaca la trabajada victoria por 1-0 ante el West Ham United en la ida de los octavos de final de la temporada 2023-24.

: el estadio se convirtió en un fortín durante las largas campañas del SC Friburgo en la Europa League. Entre los momentos destacados figura el recordado duelo de octavos de final contra la Juventus en marzo de 2023: tras la derrota por 2-0, los ultras del Friburgo siguieron cantando y agitando sus bufandas mucho después del partido. También destaca la trabajada victoria por 1-0 ante el West Ham United en la ida de los octavos de final de la temporada 2023-24. La goleada de Alemania a Bosnia y Herzegovina (noviembre de 2024): en la primera aparición de la selección absoluta masculina en este estadio, el equipo de Julian Nagelsmann dio una exhibición en la Liga de Naciones de la UEFA y ganó por 7-0, con dos goles de Florian Wirtz y otros dos de Tim Kleindienst.

Récords y estadísticas del SC Friburgo

El SC Friburgo (Sport-Club Freiburg e.V), un club de la Bundesliga de Friburgo de Brisgovia, ciudad de la Selva Negra, es conocido en toda Alemania por la extraordinaria continuidad de sus entrenadores, su excelente cantera y su capacidad para rendir por encima de lo que permiten sus recursos económicos.

Fundado en 1904 a partir de dos clubes predecesores que se fusionaron en 1912, el Friburgo pasó décadas en categorías regionales y no profesionales, a menudo a la sombra de su rival local, el Freiburger FC.

Entre 1991 y 2007, Volker Finke entrenó al club. Su estilo de juego fluido y ofensivo le valió al equipo el apodo de Breisgau-Brasilianer. El Friburgo logró su primer ascenso a la Bundesliga en 1993 y terminó en una sorprendente tercera posición en la temporada 1994-95.

Títulos y logros destacados del club

Copa de Alemania : subcampeón (2021-22)

: subcampeón (2021-22) Europa League de la UEFA: subcampeón (2025-26)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Más goles: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Un fortín construido con paciencia

Entre 1991 y 2026, el Friburgo contó con muchos menos entrenadores permanentes que la mayoría de sus rivales de la Bundesliga. Destacan los 16 años de Finke y los más de 12 de Streich: el club se negó a tomar decisiones precipitadas incluso cuando descendió.

Los orígenes de Joachim Löw en el club

Joachim Löw, seleccionador de Alemania cuando ganó el Mundial de la FIFA de 2014, jugó en el SC Friburgo en tres etapas distintas durante las décadas de 1970 y 1980. Marcó 83 goles y sigue figurando entre los máximos goleadores históricos del club.

La escuela de fútbol del Friburgo

Inaugurada en 2000 en el Möslestadion, la prestigiosa cantera del Friburgo ostenta el récord de títulos de la Copa de Alemania sub-19, con seis. De ella salieron internacionales alemanes como Matthias Ginter, Oliver Baumann y Nico Schlotterbeck, además del capitán del club Christian Günter.