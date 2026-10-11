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Próximos partidos del Manchester City en la temporada 2026/27
|Fecha (y hora local)
|Partido
|Estadio
|Entradas
|Miércoles 14 de octubre de 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City contra Paris Saint-Germain
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 17 de octubre de 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Ipswich Town
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Martes 20 de octubre de 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City contra AEK Atenas
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 24 de octubre de 2026, 15:00
|Premier League: Aston Villa contra Manchester City
|Villa Park (visitante)
|Entradas
|Miércoles 28 de octubre de 2026, 19:30
|Copa de la Liga inglesa: Manchester City contra Brighton & Hove Albion
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 31 de octubre de 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Brighton & Hove Albion
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Miércoles 4 de noviembre de 2026, 21:00
|Champions League: RB Leipzig contra Manchester City
|Red Bull Arena (visitante)
|Entradas
|Sábado 7 de noviembre de 2026, 17:30
|Premier League: Nottingham Forest contra Manchester City
|The City Ground (visitante)
|Entradas
|Sábado 21 de noviembre de 2026, 12:30
|Premier League: Manchester City contra Fulham
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Martes 24 de noviembre de 2026, 20:00
|Champions League: Manchester City contra Napoli
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Domingo 29 de noviembre de 2026, 16:30
|Premier League: Arsenal contra Manchester City
|Emirates Stadium (visitante)
|Entradas
|Miércoles 2 de diciembre de 2026, 20:00
|Premier League: Manchester City contra Leeds United
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 5 de diciembre de 2026, 15:00
|Premier League: Brentford contra Manchester City
|Gtech Community Stadium (visitante)
|Entradas
|Martes 8 de diciembre de 2026, 21:00
|Champions League: Barcelona contra Manchester City
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 12 de diciembre de 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Chelsea
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 19 de diciembre de 2026, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Hull City
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 26 de diciembre de 2026, 20:00
|Premier League: Newcastle United contra Manchester City
|St. James' Park (visitante)
|Entradas
|Martes 29 de diciembre de 2026, 20:15
|Premier League: Everton contra Manchester City
|Hill Dickinson Stadium (visitante)
|Entradas
|Domingo 3 de enero de 2027, 16:30
|Premier League: Manchester City contra Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Miércoles 6 de enero de 2027, 20:15
|Premier League: Leeds United contra Manchester City
|Elland Road (visitante)
|Entradas
|Sábado 16 de enero de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Nottingham Forest
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Miércoles 20 de enero de 2027, 21:00
|Champions League: Lens contra Manchester City
|Stade Bollaert-Delelis (visitante)
|Por confirmar
|Sábado 23 de enero de 2027, 15:00
|Premier League: Brighton & Hove Albion contra Manchester City
|American Express Stadium (visitante)
|Entradas
|Miércoles 27 de enero de 2027, 21:00
|Champions League: Manchester City contra Sporting CP
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 30 de enero de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Arsenal
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 6 de febrero de 2027, 15:00
|Premier League: Fulham contra Manchester City
|Craven Cottage (visitante)
|Entradas
|Miércoles 10 de febrero de 2027, 20:00
|Premier League: Tottenham Hotspur contra Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (visitante)
|Entradas
|Sábado 20 de febrero de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Newcastle United
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 27 de febrero de 2027, 15:00
|Premier League: Hull City contra Manchester City
|MKM Stadium (visitante)
|Entradas
|Miércoles 3 de marzo de 2027, 20:00
|Premier League: Manchester City contra Everton
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 13 de marzo de 2027, 15:00
|Premier League: Coventry City contra Manchester City
|Coventry Building Society Arena (visitante)
|Entradas
|Sábado 20 de marzo de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Manchester United
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 10 de abril de 2027, 15:00
|Premier League: Bournemouth contra Manchester City
|Vitality Stadium (visitante)
|Entradas
|Sábado 17 de abril de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Crystal Palace
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 24 de abril de 2027, 15:00
|Premier League: Chelsea contra Manchester City
|Stamford Bridge (visitante)
|Entradas
|Sábado 1 de mayo de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Brentford
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 8 de mayo de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Liverpool
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Sábado 15 de mayo de 2027, 15:00
|Premier League: Ipswich Town contra Manchester City
|Portman Road (visitante)
|Entradas
|Domingo 23 de mayo de 2027, 15:00
|Premier League: Manchester City contra Aston Villa
|Etihad Stadium (local)
|Entradas
|Domingo 30 de mayo de 2027, 16:00
|Premier League: Sunderland contra Manchester City
|Stadium of Light (visitante)
|Entradas
¿Cómo comprar entradas para el Manchester City?
Compra las entradas a través del portal oficial del Manchester City, el canal de venta directa para los partidos en casa.
Los clubes distribuyen las entradas en tres fases: primero entre los abonados, después entre los socios según sus puntos de fidelidad y, por último, mediante la venta al público general.
¿Cómo comprar un abono del Manchester City?
Los abonos son la única forma de garantizar la asistencia a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Consulta el portal oficial de entradas para estar al tanto de las novedades y ten en cuenta que deberás ser socio del club para adquirir uno cuando vuelvan a estar disponibles.
¿Cómo puedo comprar entradas para los partidos del Manchester City fuera de casa?
Cómpralas a través de la web oficial del club, igual que para los partidos en casa. Necesitarás ser socio del City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente tendrás que ser socio de ese club.
Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium
El Manchester City juega en el Etihad Stadium desde 2003. El estadio se construyó originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002 y tiene actualmente una capacidad de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los recintos más grandes de la Premier League.
La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink tarda menos de 10 minutos desde Manchester Piccadilly hasta la parada Etihad Campus, con cinco tranvías por hora los días de partido. Las paradas cercanas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del final del encuentro. Es posible reservar aparcamiento con antelación, aunque las plazas son limitadas.