La Bundesliga alemana sigue siendo el referente en cuanto a cultura de la afición, y en ningún lugar se vive un ambiente tan vibrante y sobrecogedor como en el Signal Iduna Park (Westfalenstadion), el emblemático estadio del Borussia Dortmund.

Con el mayor aforo de Alemania, el estadio llena sus gradas en todos y cada uno de los partidos en casa, con más de 81.000 aficionados. El club se ha proclamado campeón de Alemania ocho veces y ha terminado subcampeón de la Bundesliga en cuatro ocasiones durante la última década.

Con el impresionante «Muro Amarillo» (Die Gelbe Wand), las entradas para un partido del Dortmund son de las más codiciadas del mercado europeo. GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para conseguir una entrada en la Südtribüne.

Entradas para el Borussia DortmundReserva ahora

Experiencias prémium y VIP del Borussia DortmundReserva paquetes

Próximos partidos y entradas del Borussia Dortmund para 2026/27

Fecha y hora Partido Entradas Sábado 24 de octubre, 14:30 Borussia Dortmund contra Eintracht Frankfurt Entradas Sábado 31 de octubre, 17:30 Bayern de Múnich contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 7 de noviembre, 14:30 Borussia Dortmund contra SV Elversberg Entradas Sábado 21 de noviembre, 14:30 Borussia Mönchengladbach contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 28 de noviembre, 14:30 Borussia Dortmund contra Bayer 04 Leverkusen Entradas Sábado 5 de diciembre, 14:30 FC Schalke 04 contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 12 de diciembre, 14:30 Borussia Dortmund contra FC Augsburg Entradas Sábado 19 de diciembre, 14:30 RB Leipzig contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 9 de enero, 14:30 Borussia Dortmund contra 1. FSV Mainz 05 Entradas Miércoles 13 de enero, 19:30 1. FC Köln contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 16 de enero, 14:30 Borussia Dortmund contra SC Freiburg Entradas Sábado 23 de enero, 14:30 Hamburger SV contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 30 de enero, 14:30 Borussia Dortmund contra TSG 1899 Hoffenheim Entradas Sábado 6 de febrero, 14:30 SC Paderborn 07 contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 13 de febrero, 14:30 Borussia Dortmund contra VfB Stuttgart Entradas Sábado 20 de febrero, 14:30 SV Werder Bremen contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 27 de febrero, 14:30 Borussia Dortmund contra 1. FC Union Berlin Entradas Miércoles 3 de marzo, 19:30 Eintracht Frankfurt contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 6 de marzo, 17:30 Borussia Dortmund contra Bayern de Múnich Entradas Sábado 13 de marzo, 14:30 SV Elversberg contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 20 de marzo, 14:30 Borussia Dortmund contra Borussia Mönchengladbach Entradas Sábado 3 de abril, 14:30 Bayer 04 Leverkusen contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 10 de abril, 14:30 Borussia Dortmund contra FC Schalke 04 Entradas Sábado 17 de abril, 14:30 FC Augsburg contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 24 de abril, 14:30 Borussia Dortmund contra RB Leipzig Entradas Sábado 8 de mayo, 14:30 1. FSV Mainz 05 contra Borussia Dortmund Entradas Sábado 15 de mayo, 14:30 Borussia Dortmund contra 1. FC Köln Entradas Sábado 22 de mayo, 14:30 SC Freiburg contra Borussia Dortmund Entradas

Cómo comprar entradas para el Borussia Dortmund en 2026/27

El BVB limita sus abonos a 55.000, lo que deja aproximadamente 26.000 localidades disponibles por partido. Con cientos de miles de socios, las entradas suelen agotarse a través de los canales oficiales pocos minutos después de salir a la venta.

En comparación con otras grandes ligas, como la Premier League o LaLiga, las entradas para los partidos de la Bundesliga suelen ser más asequibles, por lo que resulta más fácil disfrutar en directo del fútbol de primer nivel.

Estas son las formas de conseguir entradas para el Borussia Dortmund:

Venta general oficial: a través del portal oficial de entradas del Borussia Dortmund. Necesitarás crear una cuenta del club. Hacerse socio oficial permite acceder a un periodo prioritario de compra antes de la venta general.

Hospitalidad oficial: paquetes de alta gama puestos a la venta por el club, que suelen seguir disponibles algo más de tiempo que las localidades estándar, pero tienen un precio superior.

paquetes de alta gama puestos a la venta por el club, que suelen seguir disponibles algo más de tiempo que las localidades estándar, pero tienen un precio superior. Plataformas de reventa: para quienes viajan desde el extranjero o no consiguieron entradas en la venta oficial, suelen ser la forma más fiable de asegurarse una localidad, con entradas transferidas a la cartera digital. Asegúrate de consultar los términos y condiciones de la plataforma en la que reserves.

Las entradas suelen salir a la venta en la web del club entre 4 y 6 semanas antes del partido. Estar pendiente del calendario de venta es fundamental si quieres pagar el precio oficial.

Entradas para el Borussia DortmundReserva ahora

¿Cuánto cuestan las entradas para el Borussia Dortmund en 2025/26?

Para la temporada 2026/27, si logras la poco habitual hazaña de comprar las entradas directamente al club para un partido concreto, los precios oficiales para adultos oscilan entre 19 y 80 €.

El Dortmund aplica precios por categorías según la ubicación en el estadio. Las entradas más baratas se encuentran en las esquinas de las gradas superiores y en las zonas de pie.

En los agregadores de reventa, las entradas estándar cuestan actualmente a partir de unos 35 €.

Los precios de mercado fluctúan mucho según el rival debido a los precios dinámicos de la reventa. Los grandes partidos, especialmente Der Klassiker contra el Bayern de Múnich o una eliminatoria de Champions League entre equipos de primer nivel, alcanzan precios muy superiores, ya que las tarifas en el mercado secundario suben considerablemente para reflejar el enorme volumen de demanda internacional.

Como la mayoría de los equipos de la Bundesliga, el BVB también ofrece descuentos para jóvenes y personas mayores, aunque estas entradas tienen muchas restricciones en el mercado secundario.

Historia del Signal Iduna Park

El Signal Iduna Park (Westfalenstadion) es un estadio de fútbol situado en Dortmund, Alemania. Es el estadio más grande del país y la casa del Borussia Dortmund desde su inauguración en 1974.

Para los partidos del BVB, su aforo es de 81.365 espectadores entre localidades de asiento y de pie; para los encuentros internacionales, en los que solo se permiten localidades de asiento, es de 65.829. La Sudtribune (grada sur), con capacidad para 24.454 espectadores, es la mayor grada de pie del fútbol europeo. Famosa por el intenso ambiente que genera, recibe el apodo de Die Gelbe Wand, que significa «el Muro Amarillo».

Además de los partidos del Dortmund, el Signal Iduna Park ha acogido encuentros de dos Mundiales de la FIFA (1974 y 2006) y de una Eurocopa (2024), la final de la Copa de la UEFA de 2001, así como varios amistosos de selecciones y partidos de clasificación para torneos mundiales y europeos.

Entradas para el Borussia DortmundReserva ahora

Conseguir una localidad en el emblemático estadio del Borussia Dortmund es una experiencia que todo amante del fútbol y de las aficiones apasionadas querría vivir al menos una vez. Si tienes previsto crear una cuenta de apuestas antes de los próximos partidos europeos, asegúrate de optimizar tu saldo. Consulta nuestra guía actualizada para canjear el último código promocional de bet365 vigente y mejorar tu experiencia de juego.