Cómo comprar entradas para el Al-Riyadh en la temporada 2026/27: Precios de la Liga Profesional Saudí, próximos partidos y más

La Liga Profesional Saudí ha ganado una enorme proyección internacional en las últimas temporadas gracias a la llegada a Oriente Medio de algunas de las grandes estrellas del fútbol mundial. Entre los clubes que compiten en esta categoría de élite está el Al-Riyadh, uno de los cuatro equipos de la capital saudí, Riad, que disputan la máxima división del fútbol del país.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber para comprar entradas para los partidos del Al-Riyadh: dónde conseguirlas, cuánto cuestan y cómo estar en la grada para apoyar al club.

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Próximos partidos del Al-Riyadh en la temporada 2026/27

El calendario de la Liga Profesional Saudí se extiende a lo largo de 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, a las que se suman los compromisos de la Copa del Rey. Este es el calendario, partido a partido, del Al-Riyadh en todas las competiciones hasta el final de la temporada 2026/27.

Fecha y hora (Arabia Saudí) Partido Estadio Competición Entradas Viernes, 14 de agosto de 2026, 23:00 Al-Ettifaq contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 1 Entradas Martes, 18 de agosto de 2026, 18:00 Al-Batin contra Al-Riyadh Estadio del Al-Batin, Hafar Al-Batin (visitante) Copa del Rey, dieciseisavos de final Entradas Viernes, 21 de agosto de 2026, 12:00 Al-Riyadh contra Al Nassr Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 2 (derbi de Riad) Entradas Martes, 25 de agosto de 2026, 21:00 Al-Riyadh contra Diriyah Club Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 3 (duelo de la capital) Entradas Viernes, 28 de agosto de 2026, 21:00 Abha Club contra Al-Riyadh Ciudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, Abha (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 4 Entradas Viernes, 4 de septiembre de 2026, 23:00 Al Ahli contra Al-Riyadh Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Yeda (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 5 Entradas Martes, 8 de septiembre de 2026, 21:00 Al-Riyadh contra Al Hazem Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 6 Entradas Viernes, 11 de septiembre de 2026, 21:00 Al Fateh contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 7 Entradas Viernes, 9 de octubre de 2026, 20:00 Al-Riyadh contra Al-Taawoun Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 8 Entradas Jueves, 15 de octubre de 2026, 20:00 Al Shabab contra Al-Riyadh Estadio del Al-Shabab, Riad (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 9 (derbi de la capital) Entradas Martes, 20 de octubre de 2026, 20:00 Al-Riyadh contra NEOM SC Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 10 Entradas Viernes, 23 de octubre de 2026, 20:00 Al Qadsiah contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 11 Entradas Viernes, 30 de octubre de 2026, 20:00 Al Khaleej contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 12 Entradas Viernes, 6 de noviembre de 2026, 20:00 Al-Fayha contra Al-Riyadh Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, Al Majma'ah (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 13 Entradas Viernes, 20 de noviembre de 2026, 20:00 Al-Riyadh contra Al Kholood Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 14 Entradas Jueves, 26 de noviembre de 2026, 20:00 Al Hazem contra Al-Riyadh Estadio del Al-Hazem, Ar Rass (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 15 Entradas Lunes, 30 de noviembre de 2026, 17:30 Al-Riyadh contra Al-Najmah Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Copa del Rey, octavos de final Entradas Jueves, 3 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Riyadh contra Al Ittihad Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 16 Entradas Jueves, 10 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Faisaly contra Al-Riyadh Estadio de la Ciudad Deportiva de Al Majma'ah, Al Majma'ah (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 17 Entradas Lunes, 14 de diciembre de 2026, 12:00 Al-Riyadh contra Al-Ettifaq Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 18 Entradas Sábado, 19 de diciembre de 2026, 17:45 Al-Riyadh contra Al Hilal Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada reprogramada (derbi de la capital) Entradas Jueves, 11 de febrero de 2027, 15:00 Al Nassr contra Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riad (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 19 (derbi de Riad) Entradas Jueves, 18 de febrero de 2027, 15:00 Al-Riyadh contra Al Shabab Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 20 (derbi de la capital) Entradas Jueves, 25 de febrero de 2027, 15:00 NEOM SC contra Al-Riyadh Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Khalid, Tabuk (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 21 Entradas Jueves, 11 de marzo de 2027, 14:00 Al-Riyadh contra Al Ahli Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 22 Entradas Jueves, 18 de marzo de 2027, 15:00 Al-Riyadh contra Al Khaleej Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 23 Entradas Viernes, 2 de abril de 2027, 13:00 Al Kholood contra Al-Riyadh Estadio del Al Hazem, Ar Rass (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 24 Entradas Jueves, 8 de abril de 2027, 13:00 Al-Riyadh contra Al-Fayha Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 25 Entradas Jueves, 15 de abril de 2027, 21:00 Al Hilal contra Al-Riyadh Kingdom Arena, Riad (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 26 (derbi de la capital) Entradas Jueves, 22 de abril de 2027, 21:00 Al Fateh contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 28 Entradas Jueves, 29 de abril de 2027, 21:00 Al-Taawoun contra Al-Riyadh Estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Buraydah (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 29 Entradas Jueves, 6 de mayo de 2027, 21:00 Al-Riyadh contra Al Qadsiah Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 30 Entradas Miércoles, 12 de mayo de 2027, 21:00 Al-Riyadh contra Al-Faisaly Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 31 Entradas Jueves, 20 de mayo de 2027, 21:00 Diriyah Club contra Al-Riyadh Estadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, Riad (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 32 (duelo de la capital) Entradas Lunes, 24 de mayo de 2027, 22:00 Al Ittihad contra Al-Riyadh Ciudad Deportiva Rey Abdullah, Yeda (visitante) Liga Profesional Saudí, jornada 33 Entradas Sábado, 29 de mayo de 2027, 21:00 Al-Riyadh contra Abha Club Estadio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (local) Liga Profesional Saudí, jornada 34 (final de temporada) Entradas

Nota: La Liga Profesional Saudí se detiene desde finales de diciembre de 2026 hasta principios de febrero de 2027 para permitir que Arabia Saudí organice la Copa Asiática de la AFC 2027. Los horarios corresponden a la hora local de Arabia Saudí (AST) y pueden sufrir pequeños ajustes por las retransmisiones televisivas.

Próximos partidos ALF 1ª División 09:30 ALR

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Cómo comprar entradas para el Al-Riyadh en la temporada 2026/27

La forma más fiable de comprar entradas para los partidos del Al-Riyadh es a través de la web oficial de la Liga Profesional Saudí (SPL), en la sección «Calendario/Entradas» de la pestaña «Partidos». También se pueden adquirir mediante los canales oficiales de venta de entradas del Al-Riyadh y la plataforma WeBook.

Las jornadas de la Liga Profesional Saudí suelen disputarse durante tres días, de jueves a sábado, coincidiendo con el fin de semana saudí, y las entradas normalmente salen a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los encuentros con mayor demanda, como los derbis de la capital contra Al Nassr, Al Hilal y Al Shabab, o los grandes partidos en casa frente a Al Ittihad y Al Ahli, es muy recomendable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para conseguir los mejores asientos.

No es necesario ser socio del club para comprar entradas para un partido concreto, aunque el Al-Riyadh también ofrece distintos paquetes de afiliación, cada uno con ventajas como acceso prioritario a las entradas, contenido exclusivo y beneficios en el estadio.

Aunque los portales oficiales de la liga y del club siguen siendo la primera opción para conseguir entradas, las de los partidos más destacados pueden agotarse rápidamente. Los aficionados pueden consultar plataformas de reventa de confianza como GrintaHub, un mercado destacado de entradas auténticas para partidos en toda Arabia Saudí.

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Cuánto cuestan las entradas del Al-Riyadh para la temporada 2026/27

Los precios de las entradas del Al-Riyadh varían según el partido, la categoría del asiento y la demanda:

Entrada general (grada superior / fondos):

Asientos prémium y en los laterales (gradas inferiores):

Palcos VIP y salas de hospitalidad:

Los aficionados deben estar atentos a la web oficial de la SPL o a los canales del Al-Riyadh para la venta directa. También hay entradas disponibles en plataformas de reventa de confianza como GrintaHub, que ofrece asientos de reventa verificados a quienes quieran asegurarse un sitio en el Estadio Príncipe Faisal bin Fahd.

¿Qué esperar del Al-Riyadh en la temporada 2026/27?

El Al-Riyadh SC, fundado en 1953, es uno de los clubes históricos del fútbol saudí, aunque la temporada pasada estuvo marcada por la inestabilidad fuera del campo. Javier Calleja, exentrenador del Villarreal que llegó para dirigir al equipo, fue destituido en noviembre de 2025 tras un mal comienzo. Daniel Carreño tomó el relevo, pero también fue sustituido por Mauricio Dulac en febrero de 2026. En medio de esos cambios, el Al-Riyadh se vio inmerso en una verdadera lucha por evitar el descenso en las últimas semanas y acabó logrando la permanencia en 15.ª posición.

El club espera gozar de mucha más estabilidad esta vez. Tras dejar atrás el caos de la pasada temporada, buscará asentarse con más comodidad en la máxima categoría con una plantilla consolidada en torno al delantero Mamadou Sylla.

Los aficionados que quieran ver jugar al Al-Riyadh pueden asegurarse sus entradas para los próximos partidos y no perderse algunos de los encuentros más emocionantes de la capital.

Historia del Estadio Príncipe Faisal bin Fahd

El Estadio Príncipe Faisal bin Fahd es la histórica casa del Al-Riyadh SC y se encuentra en el distrito de Al-Malaz, en Riad, Arabia Saudí. El recinto ocupa un lugar importante en el panorama deportivo de la ciudad desde que se pusieron sus cimientos en 1971. En décadas anteriores también fue la sede de Al Nassr, Al Hilal y Al Shabab, antes de que cada uno de esos clubes se trasladara a estadios más nuevos construidos expresamente para ellos.

El estadio tiene actualmente capacidad para unos 22.000 espectadores, lo que lo convierte en un recinto más acogedor que algunas de las instalaciones más recientes del país. Su diseño compacto contribuye a crear un ambiente intenso los días de partido, especialmente en los encuentros importantes de liga y los derbis.

Situado junto a la carretera Salah Ad Din Al Ayyubi, el estadio es fácilmente accesible para los aficionados de la zona mediante el metro de Riad y las principales conexiones de transporte del centro, y desempeña un papel central en la identidad del club. Además, está prevista una importante ampliación como parte de los preparativos de Arabia Saudí para organizar el Mundial de la FIFA 2034, con el objetivo de elevar su capacidad a unos 45.000 espectadores en los próximos años.