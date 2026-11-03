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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas para el Al Ahli Saudi FC en la temporada 2026/27: precios de la Liga Profesional Saudí, próximos partidos y más

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1ª División
AFC Liga de Campeones
Al Ahli

No te pierdas la oportunidad de ver en acción a uno de los cuatro grandes del fútbol saudí mientras brilla en Yeda.

El Al-Ahli afronta la temporada 2026/27 tras conquistar dos veces consecutivas la Liga de Campeones de la AFC Élite y con Marino Pusic como nuevo entrenador, nombrado después de que Matthias Jaissle dejara el club para dirigir al Newcastle United. Conocido en todo el país como «Al-Malaki» («El Real»), el Al-Ahli sigue siendo uno de los grandes atractivos del fútbol saudí, con una asistencia media a sus partidos en Yeda que alcanza su nivel más alto en diez años.GOAL te ofrece toda la información que necesitas sobre las entradas hasta mayo de 2027, incluidos los canales de compra, las categorías de asientos y sus precios.

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Calendario del Al-Ahli Saudi FC 2026/27

El calendario de la Saudi Pro League (SPL) comprende 34 jornadas hasta finales de mayo de 2027, en paralelo a la defensa del título del Al-Ahli en la Liga de Campeones de la AFC Élite, la Supercopa de Arabia Saudí y la Copa del Rey. A continuación figura el calendario, partido a partido, del Al-Ahli en todas las competiciones hasta el final de la campaña 2026/27.
Fecha y horaPartidoEstadioCompeticiónEntradas
Jue. 13 de agosto de 2026, 23:00Al Diriyah vs. Al-AhliEstadio Príncipe Faisal bin Fahd (visitante)Saudi Pro League, jornada 1Entradas
Lun. 17 de agosto de 2026, 18:00Al Anwar vs. Al-AhliVisitante (estadio por confirmar)Copa del Rey, dieciseisavos de finalEntradas
Sáb. 22 de agosto de 2026, 23:00Al-Ahli vs. AbhaCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 2Entradas
Mié. 26 de agosto de 2026, 21:00Al-Ahli vs. Auckland FCCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Copa Intercontinental de la FIFA, primera rondaEntradas
Sáb. 29 de agosto de 2026, 21:05Al Kholood vs. Al-AhliEstadio del Al Hazem Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 4Entradas
Mar. 1 de septiembre de 2026, 23:00Al Hilal vs. Al-AhliKingdom Arena (visitante)Saudi Pro League, jornada 3 (clásico)Entradas
Vie. 4 de septiembre de 2026, 23:00Al-Ahli vs. Al RiyadhCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 5Entradas
Mar. 8 de septiembre de 2026, 23:00Al Qadsiah vs. Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante)Saudi Pro League, jornada 6Entradas
Vie. 11 de septiembre de 2026, 21:00Al-Ahli vs. Al HazemCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 7Entradas
Lun. 14 de septiembre de 2026, 21:15Al-Ahli vs. PakhtakorCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 1Entradas
Sáb. 19 de septiembre de 2026, 20:00Mamelodi Sundowns vs. Al-AhliEstadio Loftus Versfeld (visitante)Copa Intercontinental de la FIFA, segunda rondaEntradas
Vie. 9 de octubre de 2026, 20:00Al Fateh vs. Al-AhliEstadio Maydan Al-Fateh Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 8Entradas
Lun. 12 de octubre de 2026, 19:00Al Wasl vs. Al-AhliEstadio Zabeel (visitante)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 2Entradas
Lun. 19 de octubre de 2026, 20:00Al Fayha vs. Al-AhliCiudad Deportiva Al Majma'ah (visitante)Saudi Pro League, jornada 10Entradas
Vie. 23 de octubre de 2026, 20:00Al-Ahli vs. Al KhaleejCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 11Entradas
Lun. 26 de octubre de 2026, 21:15Al-Ahli vs. Al GharafaCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 3Entradas
Vie. 30 de octubre de 2026, 20:00Al Shabab vs. Al-AhliEstadio del Al-Shabab Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 12Entradas
Lun. 2 de noviembre de 2026, 19:00Al Sadd vs. Al-AhliEstadio Jassim Bin Hamad (visitante)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 4Entradas
Sáb. 7 de noviembre de 2026, 20:30Al-Ahli vs. Al TaawounCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 13Entradas
Vie. 20 de noviembre de 2026, 20:00Al-Ahli vs. Al FaisalyCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 14Entradas
Lun. 23 de noviembre de 2026, 19:00Al Shamal vs. Al-AhliEstadio Al Bayt (visitante)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 5Entradas
Jue. 26 de noviembre de 2026, 20:00Al Ittihad vs. Al-AhliCiudad Deportiva Rey Abdullah (visitante)Saudi Pro League, jornada 15 (derbi de Yeda)Entradas
Mar. 1 de diciembre de 2026, 16:40Al Ula vs. Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed bin Abdulaziz (visitante)Copa del Rey, octavos de finalEntradas
Jue. 3 de diciembre de 2026, 20:00Al-Ahli vs. Al EttifaqCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 16Entradas
Mar. 8 de diciembre de 2026, 21:15Al-Ahli vs. Shabab Al AhliEstadio Príncipe Abdullah Al Faisal (local)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 6Entradas
Jue. 10 de diciembre de 2026, 20:00NEOM SC vs. Al-AhliEstadio King Khalid Sport City (visitante)Saudi Pro League, jornada 17Entradas
Lun. 14 de diciembre de 2026, 20:00Al-Ahli vs. Al DiriyahCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 18Entradas
Sáb. 19 de diciembre de 2026, 20:00Al Qadsiah vs. Al-AhliSede neutral (Arabia Saudí)Supercopa de Arabia Saudí, semifinalEntradas
Mar. 9 de febrero de 2027, 17:45Neftchi Fergana vs. Al-AhliEstadio Istiqlol (visitante)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 7Entradas
Jue. 11 de febrero de 2027, 22:00Abha vs. Al-AhliCiudad Deportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz (visitante)Saudi Pro League, jornada 19Entradas
Lun. 15 de febrero de 2027, 21:15Al-Ahli vs. Al AinCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Liga de Campeones de la AFC Élite, jornada 8Entradas
Jue. 18 de febrero de 2027, 22:00Al-Ahli vs. Al HilalCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 20 (clásico)Entradas
Jue. 25 de febrero de 2027, 22:00Al-Ahli vs. Al KholoodCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 21Entradas
Sáb. 6 de marzo de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al NassrCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 9 (aplazada)Entradas
Jue. 11 de marzo de 2027, 21:00Al Riyadh vs. Al-AhliEstadio Príncipe Turki bin Abdul Aziz (visitante)Saudi Pro League, jornada 22Entradas
Jue. 18 de marzo de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al QadsiahCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 23Entradas
Vie. 2 de abril de 2027, 21:00Al Hazem vs. Al-AhliEstadio del Al Hazem Club (visitante)Saudi Pro League, jornada 24Entradas
Jue. 8 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al FatehCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 25Entradas
Jue. 15 de abril de 2027, 21:00Al Nassr vs. Al-AhliAl-Awwal Park (visitante)Saudi Pro League, jornada 26Entradas
Dom. 18 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al FayhaCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 27Entradas
Jue. 22 de abril de 2027, 21:00Al Khaleej vs. Al-AhliEstadio Príncipe Nayef bin Abdulaziz (visitante)Saudi Pro League, jornada 28Entradas
Jue. 29 de abril de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al ShababCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 29Entradas
Jue. 6 de mayo de 2027, 21:00Al Taawoun vs. Al-AhliEstadio King Abdullah Sport City (visitante)Saudi Pro League, jornada 30Entradas
Mié. 12 de mayo de 2027, 21:00Al Faisaly vs. Al-AhliCiudad Deportiva Al Majma'ah (visitante)Saudi Pro League, jornada 31Entradas
Jue. 20 de mayo de 2027, 21:00Al-Ahli vs. Al IttihadCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 32 (derbi de Yeda)Entradas
Lun. 24 de mayo de 2027, 21:00Al Ettifaq vs. Al-AhliEstadio Príncipe Mohammed Bin Fahd (visitante)Saudi Pro League, jornada 33Entradas
Sáb. 29 de mayo de 2027, 21:00Al-Ahli vs. NEOM SCCiudad Deportiva Rey Abdullah (local)Saudi Pro League, jornada 34Entradas
La SPL publica los horarios concretos de las jornadas en distintas ventanas de planificación. Además de disputar la liga nacional, el Al-Ahli afrontará las eliminatorias de la Liga de Campeones de la AFC Élite y la Copa del Rey durante la primavera de 2027. 

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¿Cómo comprar entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Para asegurarte un sitio en un partido del Al-Ahli como local, las entradas se ponen inicialmente a la venta a través de los canales oficiales de la Saudi Pro League (SPL) o de la plataforma WeBook.
Las entradas para los partidos del Al-Ahli suelen salir a la venta entre 7 y 10 días antes del encuentro. Dado que el club registra una de las asistencias medias más altas de Arabia Saudí, las localidades para los partidos más destacados, en concreto el derbi de Yeda contra el Al Ittihad y las visitas del Al Hilal y el Al Nassr, suelen agotarse en cuestión de horas.
Aunque no es obligatorio ser socio del club para comprar entradas generales, el Al-Ahli ofrece distintas modalidades de afiliación «Raqi» que permiten acceder de forma prioritaria a la compra de asientos preferentes junto a la banda en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah.
Para los aficionados que se queden sin entrada en la venta inicial, GrintaHub es la principal plataforma de reventa de entradas de Arabia Saudí y de la región de Oriente Medio y el Norte de África, y ofrece entradas auténticas y verificadas para partidos con el aforo completo, con entrega directa en el móvil.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Al-Ahli Saudi FC?

Los precios de las entradas del Al-Ahli varían según el rival, la ubicación del asiento en la Ciudad Deportiva Rey Abdullah y la importancia del partido:
  • Entrada general: Suele costar entre 30 y 90 SAR.
  • Categorías Oro y Plata: Los asientos preferentes en las gradas inferiores y en la zona central junto a la banda suelen costar entre 250 y 600 SAR.
  • Hospitalidad VIP y VVIP: Los palcos exclusivos con servicio de restauración personalizado, aparcamiento reservado y asientos ejecutivos cuestan a partir de 1.500 SAR.
Los precios en plataformas de reventa como GrintaHub reflejan la demanda del mercado. Los derbis contra el Al Ittihad y los partidos decisivos en la lucha por el título suscitarán mayor interés a medida que se acerque mayo de 2027.

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¿Qué esperar del Al-Ahli Saudi FC en 2026/27?

El Al-Ahli inicia la campaña 2026/27 consolidado entre los «cuatro grandes» tradicionales de la Saudi Pro League, junto a su rival local, el Al Ittihad, y los dos grandes clubes de Riad, el Al Hilal y el Al Nassr. Tras su regreso a la máxima categoría en 2022, el club encadenó dos triunfos continentales al conquistar la Liga de Campeones de la AFC Élite tanto en 2024/25 como en 2025/26.
El verano trajo consigo importantes cambios en la estructura del equipo. Tras la marcha de Matthias Jaissle al Newcastle United, Marino Pusic llegó con un contrato hasta 2028 después de sus exitosas etapas en el Shakhtar Donetsk y el Al Jazira. Tras la rescisión del contrato de Riyad Mahrez en julio de 2026, el Al-Ahli remodeló su delantera con la incorporación del mediapunta armenio Eduard Spertsyan, procedente del Krasnodar, y el fichaje del extremo portugués Francisco Trincão por 85 millones de euros.
El delantero Ivan Toney lidera el ataque tras conquistar la Bota de Oro en 2025/26, con Roger Ibañez y el portero Edouard Mendy como referentes defensivos en un equipo que competirá en cuatro torneos hasta mayo de 2027.

Historia de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah

La Ciudad Deportiva Rey Abdullah, apodada «La Joya» (Al-Jawhara), se encuentra a 30 kilómetros al norte del centro de Yeda, cerca del Aeropuerto Internacional Rey Abdulaziz. Construida para dotar al oeste de Arabia Saudí de un complejo deportivo de primer nivel, sustituyó al histórico Estadio Príncipe Abdullah Al Faisal como sede principal de los grandes acontecimientos deportivos de Yeda.
Inaugurado en mayo de 2014, el estadio tiene una capacidad oficial de 62.241 espectadores y es el segundo recinto deportivo más grande de Arabia Saudí, por detrás de la Ciudad Deportiva Rey Fahd de Riad. El Al-Ahli comparte las instalaciones con su rival de la ciudad, el Al Ittihad. Además de acoger habitualmente partidos de clubes y selecciones nacionales, el estadio ha sido escenario de grandes espectáculos internacionales, como el Greatest Royal Rumble de la WWE (2018), la revancha por el título mundial de los pesos pesados entre Oleksandr Usyk y Anthony Joshua, «Rage on the Red Sea» (2022), y la final de la Supercopa de España de 2026.

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