El noreste de Inglaterra es un hervidero de pasión futbolística, y los aficionados del Sunderland están disfrutando de su regreso a la tierra prometida de la Premier League de cara a la temporada 2026/27. La expectación en torno a sus choques en la máxima categoría y al ambiente de derbi vuelve a acelerar el pulso en todo Wearside.

Ya asentado de nuevo entre los grandes, la fiel afición hará todo lo posible por conseguir entradas para la Premier League de cara a la próxima campaña.

Deja que GOAL te ofrezca todos los detalles sobre cómo puedes conseguir entradas del Sunderland para la temporada 2026/27 de la Premier League.

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Próximos partidos del Sunderland en 2026/27 y entradas

¿Cómo comprar entradas del Sunderland para la Premier League?

Existen varias opciones de venta de entradas para los partidos del Sunderland, desde entradas para encuentros individuales hasta abonos de temporada y paquetes de hospitality adicionales. Normalmente puedes comprarlas a través del portal oficial de entradas del club en eticketing.co.uk/safc.

Esto es lo que necesitas saber:

Venta general: Las entradas generales del Sunderland salen a la venta en cuanto se abre la ventana de ventas, por lo general entre tres y cuatro semanas antes del partido. A diferencia de muchos clubes de la máxima categoría, el Sunderland no opera con un sistema tradicional de membresía de pago para el acceso básico a la compra de entradas. La mayoría de las entradas estándar del Sunderland salen directamente a la venta general, algo poco habitual en las entradas de la Premier League.

Las entradas generales del Sunderland salen a la venta en cuanto se abre la ventana de ventas, por lo general entre tres y cuatro semanas antes del partido. A diferencia de muchos clubes de la máxima categoría, el Sunderland no opera con un sistema tradicional de membresía de pago para el acceso básico a la compra de entradas. La mayoría de las entradas estándar del Sunderland salen directamente a la venta general, algo poco habitual en las entradas de la Premier League. Derbis : Si estás intentando comprar entradas del Sunderland para partidos de alta demanda, como el derbi Tyne-Wear contra el Newcastle United o encuentros frente a rivales del 'Big Six', necesitarás un historial de compras documentado en tu cuenta.

: Si estás intentando comprar entradas del Sunderland para partidos de alta demanda, como el derbi Tyne-Wear contra el Newcastle United o encuentros frente a rivales del 'Big Six', necesitarás un historial de compras documentado en tu cuenta. Black Cat Points: Aunque no existe un sistema de membresía obligatorio, los aficionados suman Black Cat Points (BCP) asistiendo a partidos fuera de casa y encuentros coperos en casa. En los partidos de alta demanda en los que la demanda supera ampliamente a la oferta, la prioridad en la asignación de entradas se establece en función del total de BCP.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Sunderland para la Premier League?

Los precios nominales de las entradas de adulto para los partidos del Sunderland en casa oscilan entre 28 £ y 45 £ cuando se compran directamente en las taquillas del club.

Los precios varían en función de la categoría del partido, desde los encuentros estelares de Categoría A* hasta los partidos de Categoría C, y de la ubicación del asiento entre la East Stand, la West Stand, la Premier Concourse y las Family Zones.

Se aplican precios reducidos en todas las gradas para Seniors (mayores de 65), Young Adults (menores de 22), Juniors (menores de 18) y Under-14s.

¿Cómo conseguir abonos de temporada del Sunderland?

Un abono de temporada es la única forma garantizada de asegurarte un asiento reservado para cada partido en casa en el Stadium of Light durante la campaña 2026/27 de la Premier League.

Debido al aumento de la demanda, la asignación de más de 38.000 abonos de temporada del Sunderland está completamente agotada para la temporada 2026/27.

Los abonos de adulto para esta campaña arrancaban en 610 £ y llegaban hasta más de 810 £ en las zonas premium de la concourse.

Los aficionados que quieran conseguir un abono de temporada para futuras campañas deben unirse a la lista de espera oficial en la web del club.

Los paquetes de hospitality de temporada, como 76 Yards y Banks on the Wear, siguen disponibles para los aficionados que busquen asientos garantizados para toda la temporada combinados con opciones de restauración.

Dónde alojarse cerca del Stadium of Light

¿Vas a visitar Sunderland para un partido en el Stadium of Light? La ubicación del estadio, a orillas del río y cerca del centro de la ciudad, permite un acceso fácil desde las zonas céntricas y de los alrededores, con tiendas locales, cafeterías y conexiones de transporte muy cerca, algo ideal para los aficionados al fútbol.

El centro de la ciudad es una base cómoda, con muchas opciones de restauración, vida nocturna y compras, además de buenas conexiones de metro por toda la región. Está a poca distancia a pie o en transporte del estadio y encaja con quienes buscan tanto entretenimiento como practicidad.

Para una estancia más tranquila, zonas costeras como Roker y Seaburn ofrecen vistas al mar, paseos por la playa y un ritmo más relajado, sin dejar de estar bien comunicadas con el estadio en coche o en metro.

¿Buscas alojamiento para partidos del Sunderland AFC? Puedes consultar la ciudad y sus opciones con el siguiente mapa, con alternativas para todos los presupuestos.

Historia del Stadium of Light

El Stadium of Light es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento en Sunderland. Es la casa del Sunderland AFC desde su inauguración en 1997. Con una capacidad de 49.000 espectadores, el Stadium of Light es el décimo estadio de fútbol más grande de Inglaterra.

Su diseño sencillo aparentemente permite futuras remodelaciones, que podrían elevar la capacidad hasta 64.000. El estadio fue bautizado por el presidente Bob Murray para reflejar la herencia minera del noreste de Inglaterra y el antiguo emplazamiento de la Monkwearmouth Colliery sobre el que se levanta.

Además de albergar partidos del Sunderland, el Stadium of Light ha acogido encuentros internacionales tanto de la selección masculina como de la femenina de Inglaterra. Una asistencia de 47.667 espectadores vio allí la victoria de Inglaterra por 2-0 ante Turquía en 2003, durante la fase de clasificación para la Eurocopa 2004.

Además del fútbol, el estadio ha acogido a algunos de los mayores artistas musicales del mundo, como Beyonce, Rihanna, Oasis, Coldplay y Elton John.

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Las guías de precios de entradas para históricos clubes ingleses ayudan a los aficionados apasionados a organizar sus salidas de día de partido durante las exigentes campañas ligueras. Tener una aplicación ágil en tu smartphone te permite reaccionar al instante a tarjetas rojas o sustituciones tácticas en la segunda parte. Descubre nuestro análisis experto de las ventajas para el usuario que se desbloquean con nuestro código promocional de melbet.