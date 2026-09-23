Cómo comprar entradas del Real Madrid para 2026/27: próximos partidos, precios medios de La Liga, El Clásico y más

Pocos equipos del fútbol mundial pueden igualar la incansable persecución de títulos que define al Real Madrid. Campeón habitual en casa, en La Liga, y realeza en Europa, el conjunto blanco sigue atrayendo a millones de aficionados en todo el mundo.

Desde conseguir entradas primarias difíciles de encontrar hasta moverse por plataformas secundarias de venta de entradas, GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre cómo comprar entradas del Real Madrid para la temporada 2026/27.

¿Cómo comprar entradas del Real Madrid?

Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de venta de entradas del Real Madrid. Conviene consultar el sitio con regularidad para ver la información sobre la venta, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad.

Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asientos para los partidos en el Bernabéu.

Para algunos de los partidos menos populares, puede que queden entradas después de que los Socios (miembros propietarios del club) y los miembros Madridista Premium hayan tenido la oportunidad de comprar sus localidades.

Como uno de los clubes más grandes de España y de Europa, la demanda para los partidos del Real Madrid es, como era de esperar, enorme, y las entradas suelen agotarse por los canales oficiales con mucha antelación respecto al día del encuentro.

Esto es lo que necesitas saber de un vistazo:

Socios (miembros del club): Los propietarios plenos del club tienen prioridad absoluta en toda venta de entradas, normalmente entre 10 y 12 días antes del partido.

Los propietarios plenos del club tienen prioridad absoluta en toda venta de entradas, normalmente entre 10 y 12 días antes del partido. Miembros Madridista Premium: Los titulares oficiales de la tarjeta disfrutan de la segunda ventana de acceso prioritario, por lo general entre 7 y 8 días antes del saque inicial. Registrarse en Madridista Premium es muy recomendable si quieres tener alguna opción real de conseguir entradas de admisión general a precio oficial.

Los titulares oficiales de la tarjeta disfrutan de la segunda ventana de acceso prioritario, por lo general entre 7 y 8 días antes del saque inicial. Registrarse en Madridista Premium es muy recomendable si quieres tener alguna opción real de conseguir entradas de admisión general a precio oficial. Venta general al público: Cualquier localidad estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido. En encuentros de La Liga de demanda baja o media, a menudo se liberan pequeños lotes por tandas a medida que los socios devuelven sus abonos al club (programa Cede tu Asiento).

Cualquier localidad estándar restante sale a la venta entre 3 y 5 días antes del partido. En encuentros de La Liga de demanda baja o media, a menudo se liberan pequeños lotes por tandas a medida que los socios devuelven sus abonos al club (programa Cede tu Asiento). Mercados secundarios: Para partidos señalados como El Clásico, El Derbi Madrileño o eliminatorias de la fase final de la Champions League, la venta general al público se agota casi al instante. Mercados secundarios como LiveFootballTickets ofrecen acceso garantizado mediante transferencia digital para aficionados que planifican sus viajes con mucha antelación o buscan disponibilidad de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Real Madrid?

Como la mayoría de los equipos de La Liga, el Real Madrid ofrece precios por tramos en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos baremos difieren de un club a otro.

Precios por categoría a valor nominal: Las entradas directas del club para partidos estándar de La Liga suelen oscilar entre 75 € y 210 €, según la zona (Fondo, Tribuna o Lateral) y la altura en el estadio.

Partidos señalados y precios dinámicos: Para duelos de alta exigencia contra Barcelona, Atlético de Madrid o grandes rivales europeos, el Real Madrid aplica precios dinámicos. Los precios a valor nominal para asientos de Categoría 1 suelen escalar regularmente desde 350 € hasta más de 500 €.

Acceso en el mercado secundario: En LiveFootballTickets, las localidades más económicas para partidos estándar de liga empiezan en torno a 100 € o 130 €, mientras que las entradas para El Clásico arrancan habitualmente más cerca de los 450 € a 600 € o más.

Por supuesto, hay enfrentamientos señalados contra rivales de primer nivel, como El Clásico (Real Madrid vs Barcelona) y El Derbi Madrileño (Real Madrid vs Atletico Madrid), que entran en el tramo más alto, con el consiguiente aumento de los precios.

Historia del Bernabéu

El Santiago Bernabéu es un estadio con cubierta retráctil en Madrid. Con una capacidad de casi 80.000 espectadores, es el segundo estadio de fútbol más grande de España, y ha sido la casa del Real Madrid desde su finalización en 1947.

El Bernabéu es uno de los recintos futbolísticos más famosos del mundo y ha albergado la final de la Copa de Europa/Champions League de la UEFA en cuatro ocasiones (1957, 1969, 1980 y 2010), además de la final de la Copa Mundial de la FIFA de 1982, en la que Italia derrotó a Alemania Occidental por 3-1.

Más allá del fútbol, el Bernabéu también ha acogido a muchas leyendas musicales internacionales y nacionales a lo largo de los años, entre ellas Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones y Taylor Swift durante su histórica gira Eras Tour.