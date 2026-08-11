Cómo comprar entradas del Rangers para 2026/27: próximos partidos, precios e información sobre los abonos de temporada

Hay que remontarse a la temporada 2020/21 de la Scottish Premiership para encontrar la última vez que el Rangers FC reinó como campeón de liga.

Sin embargo, con el entrenador Philippe Clement al frente de los Gers, el lado azul de Glasgow espera que la temporada 2026/27 resulte triunfal.

Pero, ¿cómo puedes conseguir entradas del Rangers para esta temporada mientras intenta arrebatarle el título de la Scottish Premiership a su eterno rival, el Celtic?

Deja que GOAL te muestre qué opciones tienes para ver al Rangers en directo durante la campaña 2026/27.

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Próximos partidos y entradas del Rangers 2026/27

A continuación, puedes encontrar los próximos partidos en casa del Rangers para la temporada 2025/26:

¿Cómo comprar entradas del Rangers 2026/27?

La posición del Rangers como una de las dos fuerzas dominantes del fútbol escocés genera una enorme demanda global. Las entradas para los partidos en Ibrox se agotan con frecuencia tanto para encuentros rutinarios de liga como para eliminatorias de copa.

La principal vía para comprar entradas estándar es directamente a través del portal oficial de entradas del Rangers (tickets.rangers.co.uk).

Por lo general, las entradas se asignan en tres fases diferenciadas:

Abonados de temporada (renovaciones prioritarias y complementos para paquetes europeos) Miembros de MyGers (clasificados por niveles de puntos de fidelidad) Venta general (ofrecida públicamente solo si las asignaciones para miembros siguen sin adjudicarse)

Sigue atento al portal oficial del club para conocer las fechas de lanzamiento.

Si las asignaciones generales se agotan, los mercados secundarios ofrecen opciones alternativas de reventa entre aficionados. Asegúrate de revisar bien los términos y condiciones de la web en la que compres.

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¿Cuándo son los Rangers vs Celtic?

Si quieres ver al Old Firm frente a frente, las entradas para los Rangers vs Celtic podrían ser difíciles de conseguir. Con una rivalidad que se remonta hasta 1888, se trata de un duelo intenso con mucha historia detrás. A continuación, tienes todo lo que necesitas saber.

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas dom 20 sep 2026, 12:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar entradas sáb 2 ene 2027, 15:00 Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar entradas sáb 27 feb 2027, 15:00 Celtic vs Rangers Celtic Park, Glasgow Comprar entradas mayo de 2027 (por determinar) Rangers vs Celtic Ibrox Stadium, Glasgow Comprar entradas

¿Cómo conseguir abonos del Rangers?

Un abono es la única forma de garantizar un asiento reservado para los 19 partidos de liga en casa en Ibrox durante la campaña 2026/27.

Los abonos de adulto para esta temporada empiezan aproximadamente en 480 £+, con descuentos para personas mayores y jóvenes.

Con más de 45.000 abonados y tasas de renovación que superan sistemáticamente el 98 %, los nuevos abonos son extremadamente difíciles de conseguir. Para unirse a la lista de espera oficial, los aficionados deben tener una MyGers Membership activa.

¿Dónde alojarse cerca de Ibrox Stadium?

Si viajas a Glasgow para ver un partido del Rangers en Ibrox, puedes consultar los lugares donde alojarte cerca del estadio. El mapa interactivo de abajo muestra lo que hay disponible muy cerca del campo, aunque el sistema de transporte público de la ciudad también ofrece opciones sencillas para desplazarte si te alojas más lejos.

Historia de Ibrox Stadium

Ibrox Stadium está situado en la orilla sur del río Clyde, en la zona de Ibrox de Glasgow, Escocia. El recinto abrió como Ibrox Park en 1899 y ha sido el estadio del Rangers desde entonces, aunque, por supuesto, ha pasado por numerosas reformas durante ese periodo. Ibrox es el tercer estadio de fútbol más grande de Escocia, y el 15.º del Reino Unido, por detrás de Celtic Park y Hampden Park, con una capacidad para algo más de 50.000 espectadores, todos sentados.

El terreno de juego de Ibrox está rodeado por cuatro gradas cubiertas con asientos, conocidas oficialmente como Bill Struth Main (sur), Broomloan Road (oeste), Sandy Jardine (norte) y Copland Road (este). Cada grada tiene dos niveles, con la excepción de la Bill Struth Main Stand, que tiene tres desde que se añadió el Club Deck en 1991.

Además de acoger partidos internacionales de Escocia en numerosas ocasiones, Ibrox también ha sido escenario de multitud de eventos no deportivos, con actuaciones musicales de artistas como Frank Sinatra, Rod Stewart, Elton John y Bon Jovi, que han ofrecido conciertos allí.