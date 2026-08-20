Cómo comprar entradas del Porto 2026/27: próximos partidos, precios de las entradas, noticias de la Primeira Liga y más

El Porto superó la pasada temporada a los otros integrantes del «Big 3», Sporting CP y Benfica, para conquistar su 31.ª corona portuguesa. Ahora aspira a revalidar el título por primera vez desde 2013.

Más de 40.000 aficionados llenan el emblemático Estádio do Dragão en cada jornada, y tú puedes unirte a los apasionados portistas para vivir una experiencia futbolística única en la vida reservando hoy tus entradas.

Con numerosos partidos destacados de la Primeira Liga en el horizonte, junto a épicas noches de Champions League, tienes muchas oportunidades de disfrutar de todo lo que ofrece el Porto, dentro y fuera del campo.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte asiento en los próximos partidos del Porto, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Porto

Fecha y hora (local) Partido Ubicación Entradas sáb., 29 de ago. (18:00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Entradas dom., 6 de sept. (por confirmar) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Entradas dom., 13 de sept. (por confirmar) Casa Pia vs Porto Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Entradas dom., 20 de sept. (por confirmar) Porto vs Benfica Estádio do Dragão (Porto) Entradas dom., 11 de oct. (por confirmar) Marítimo vs Porto Estádio do Marítimo (Funchal) Entradas dom., 25 de oct. (por confirmar) Gil Vicente vs Porto Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Entradas mar., 27 de oct. (por confirmar) Taça da Liga: Porto vs Académico de Viseu Estádio do Dragão (Porto) Entradas dom., 1 de nov. (por confirmar) Porto vs Estoril Estádio do Dragão (Porto) Entradas dom., 8 de nov. (por confirmar) Vitória Guimarães vs Porto Estádio Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Entradas

Cómo comprar entradas del Porto

Las entradas oficiales para los partidos del Porto como local pueden comprarse directamente a través de los canales oficiales del club, principalmente online mediante el portal de entradas del Porto. El sitio funciona por completo en inglés y acepta tarjetas de crédito internacionales. Debes crear una cuenta de usuario gratuita para completar la compra.

Las entradas también se venden en las Porto Stores, como la tienda principal del estadio. Las taquillas del Estádio do Dragão también abren dos horas antes del saque inicial los días de partido, siempre que todavía queden asientos disponibles.

Los periodos de venta prioritaria para los socios del club se abren aproximadamente entre 10 y 14 días antes del partido. Los socios también reciben tarifas con descuento. Si quedan entradas, la venta general se abre aproximadamente entre 4 y 7 días antes del encuentro.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Porto en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurar su asiento a través de canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Porto?

Las entradas oficiales del Porto para los partidos estándar de Primeira Liga en el Estádio do Dragão suelen oscilar entre 15 € y 40 € para los socios, y entre 30 € y más de 80 € para el público general. Es probable que los precios se dupliquen o tripliquen para partidos de alto perfil contra Benfica o Sporting CP, o para compromisos europeos.

Los precios también varían en función de la ubicación del asiento en el Estádio do Dragão del siguiente modo:

Central (tribunas principales, este/oeste) : las entradas estándar más caras, con las mejores vistas laterales. Suelen costar alrededor de 40 € para socios y 80 € para el público general.

Lateral : ubicadas a los lados del campo, más cerca de las esquinas. Cuestan aproximadamente 32 € para socios y 64 € para el público.

Family Box : zonas designadas para familias, normalmente con un precio de alrededor de 34 € para socios y 68 € para el público.

Tribuna / Superior : ubicada detrás de las porterías en los niveles inferiores. Normalmente cuesta alrededor de 26 € para socios y 52 € para el público.

Alta (Arquibancada) : los niveles más altos del estadio, que ofrecen una vista panorámica. Son las localidades más económicas, a partir de unos 19 € para socios.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Estádio do Dragão

El Estádio do Dragão es el emblemático estadio del Porto, de categoría cuatro de la UEFA. El recinto, con todas sus localidades de asiento, tiene una capacidad de 50.033 espectadores y es conocido por su llamativa arquitectura.

El estadio se construyó para sustituir al envejecido Estádio das Antas del Porto, además de ser una de las sedes principales de la Eurocopa 2004 de la UEFA.

El primer partido disputado en el nuevo estadio fue un amistoso entre Porto y Barcelona en noviembre de 2003. Lionel Messi, que entonces tenía solo 16 años, hizo durante ese partido su primera aparición con el primer equipo del Barça.

Portugal pudo haber sufrido una sorprendente derrota ante Grecia en el Estádio do Dragão durante la fase de grupos de la Eurocopa 2004, pero el estadio sí albergó la primera final de la UEFA Nations League en 2019, que ganó la Seleção das Quinas.

La batalla por el nombre: los aficionados del Porto se resistieron con fuerza a los derechos de denominación comercial del estadio y votaron de forma abrumadora por mantener la identidad histórica asociada al símbolo del dragón del club.

Récords y estadísticas del Porto

El Porto, apodado Os Dragões (Los Dragones), es el club más laureado de la historia del fútbol portugués, con un total de 88 trofeos oficiales absolutos en su palmarés.

Palmarés del club y trofeos destacados

Primeira Liga (Campeonato de Portugal) : 31 títulos

Taça de Portugal (Copa de Portugal) : 20 títulos

UEFA Champions League / Copa de Europa : 2 títulos (1987 y 2004)

UEFA Europa League / Copa de la UEFA : 2 títulos (2003 y 2011)

Récords individuales de jugadores

Más partidos: João Pinto (587), Vítor Baía (566)

Más goles: Fernando Gomes (352), Pinga (314)

El cinco consecutivo (Penta)

El Porto es el único club en la historia del fútbol portugués que ha ganado cinco títulos de liga consecutivos (de 1994 a 1999).

Los Invencibles

El Porto ganó la Primeira Liga sin perder ni un solo partido en dos ocasiones, primero con André Villas-Boas en 2010-11 (27 victorias, 3 empates) y de nuevo con Vítor Pereira en 2012-13.

La exhibición de Mónaco (final de la Champions League de 2004)

El Porto completó una asombrosa historia de tapado, ya que el equipo de Jose Mourinho arrolló al AS Monaco por 3-0 en Gelsenkirchen con goles de Carlos Alberto, Deco y Dmitri Alenichev. Sigue siendo la última vez que un club ajeno a las ligas del «Big Four» de Europa ganó la Champions League.



