Reserva entradas del Paris Saint-Germain:

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🎟️ Paquetes hospitality y entradas: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para la zona familiar: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para la sección de aficionados visitantes: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para el Parc des Princes: RESERVAR ENTRADAS

No hay muchos equipos que puedan presumir de una vitrina de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haber nacido hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de clubes de élite que han ganado Copas de Europa consecutivas.

Si nunca has estado en el icónico Parc des Princes de París, o simplemente tienes muchas ganas de volver, esta temporada podría ser la oportunidad perfecta para vivir tus fantasías futbolísticas. Deja que GOAL te ofrezca toda la información esencial sobre las entradas del Paris Saint-Germain que necesitas saber, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes

Fecha Partido Estadio Entradas dom., 20 de septiembre de 2026 Marseille vs PSG (Le Classique) Stade Vélodrome, Marsella Entradas sáb., 10 de octubre de 2026 PSG vs Le Mans Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 17 de octubre de 2026 Strasbourg vs PSG Stade de la Meinau, Estrasburgo Entradas dom., 25 de octubre de 2026 PSG vs Lyon Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 31 de octubre de 2026 Le Havre vs PSG Stade Océane, Le Havre Entradas sáb., 7 de noviembre de 2026 PSG vs Troyes Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 21 de noviembre de 2026 Nice vs PSG Allianz Riviera, Niza Entradas sáb., 28 de noviembre de 2026 PSG vs Lorient Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 5 de diciembre de 2026 Toulouse vs PSG Stadium de Toulouse, Toulouse Entradas sáb., 12 de diciembre de 2026 PSG vs Paris FC (Derby de Paris) Parc des Princes (casa) Entradas dom., 3 de enero de 2027 Lens vs PSG Stade Bollaert-Delelis, Lens Entradas sáb., 16 de enero de 2027 Angers vs PSG Stade Raymond Kopa, Angers Entradas sáb., 23 de enero de 2027 PSG vs AJ Auxerre Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 30 de enero de 2027 Monaco vs PSG Stade Louis II, Mónaco Entradas dom., 7 de febrero de 2027 PSG vs Marseille (Le Classique) Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 13 de febrero de 2027 Le Mans vs PSG Stade Marie-Marvingt, Le Mans Entradas sáb., 20 de febrero de 2027 PSG vs Brest Parc des Princes (casa) Entradas dom., 28 de febrero de 2027 PSG vs Lens Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 6 de marzo de 2027 Stade Rennais vs PSG Roazhon Park, Rennes Entradas sáb., 13 de marzo de 2027 AJ Auxerre vs PSG Stade Abbé Deschamps, Auxerre Entradas sáb., 20 de marzo de 2027 PSG vs Strasbourg Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 3 de abril de 2027 Paris FC vs PSG (Derby de Paris) Stade Jean-Bouin, París Entradas sáb., 10 de abril de 2027 PSG vs Le Havre Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 17 de abril de 2027 PSG vs Lille Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 24 de abril de 2027 Lorient vs PSG Stade du Moustoir, Lorient Entradas sáb., 1 de mayo de 2027 PSG vs Angers Parc des Princes (casa) Entradas dom., 9 de mayo de 2027 Lyon vs PSG Groupama Stadium, Décines-Charpieu Entradas dom., 16 de mayo de 2027 PSG vs Nice Parc des Princes (casa) Entradas sáb., 22 de mayo de 2027 Troyes vs PSG Stade de l'Aube, Troyes Entradas sáb., 29 de mayo de 2027 PSG vs Toulouse Parc des Princes (casa) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del PSG.

Merece la pena consultar el sitio con regularidad para obtener información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar conseguir asientos para los partidos en el Parc des Princes.

Cuando las entradas de los partidos del PSG aparecen como 'Grand Public ', eso significa que están a la venta general y no necesitarás una membresía para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con Red & Blue Membership tienen un breve periodo de prioridad antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes partido a partido, los precios para adultos han oscilado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deben confirmarse en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente dado que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio varía en función de quién sea el rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar situadas detrás de la portería, en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para consultar la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Las entradas en sitios secundarios de reventa como Ticombo están disponibles actualmente a partir de 81 €.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios por tramos en función de los grupos de edad, incluidas las categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estas franjas difieren de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta significativamente al precio de la entrada, ya que las mejores vistas suelen tener el coste más alto. También están, por supuesto, los enfrentamientos más destacados ante rivales de gran nombre, como 'Le Classique' (PSG vs Marseille, disputado el 20 de septiembre fuera de casa y el 7 de febrero en casa esta temporada), que entran en el tramo más alto, con la consiguiente subida de precios.

Historia del Parc des Princes

El Parc des Princes es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento en París, Francia, que abrió sus puertas en 1972. Está situado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parc des Princes también era el estadio de la selección francesa de fútbol y de rugby.

El Parc des Princes ha acogido numerosos partidos de fútbol prestigiosos a lo largo de los años, incluidos múltiples encuentros de la Copa Mundial de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de albergar tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

Su aforo actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 según la configuración. Cabe señalar que el futuro del estadio es un asunto abierto y sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y la ciudad de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con capacidades objetivo de entre 60.000 y hasta 70.000-75.000 asientos, según las informaciones. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parc des Princes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad y al precio de las entradas en futuras temporadas.