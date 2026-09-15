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Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain para 2026/27: partidos de la Ligue 1, precio de las entradas y más

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🎟️ Entradas para la zona familiar: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para la sección de aficionados visitantes: RESERVAR ENTRADAS

🎟️ Entradas para el Parc des Princes: RESERVAR ENTRADAS

No hay muchos equipos que puedan presumir de una vitrina de trofeos como la del PSG. El club más laureado de Francia, pese a haber nacido hace poco más de medio siglo, ha acumulado decenas de grandes títulos y ahora figura entre el reducido grupo de élite de clubes que han ganado dos Copas de Europa consecutivas.

Si todavía no has estado en el icónico Parc des Princes de París, o simplemente estás deseando volver, esta temporada puede ser la oportunidad perfecta para hacer realidad tus sueños futbolísticos. Deja que GOAL te ofrezca toda la información vital que necesitas saber sobre las entradas del Paris Saint-Germain, incluido cuánto cuestan, dónde puedes comprarlas y mucho más.

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Próximos partidos del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes

FechaPartidoEstadioEntradas
dom., 20 de septiembre de 2026Marseille vs PSG (Le Classique)Stade Vélodrome, MarsellaEntradas
sáb., 10 de octubre de 2026PSG vs Le MansParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 17 de octubre de 2026Strasbourg vs PSGStade de la Meinau, EstrasburgoEntradas
dom., 25 de octubre de 2026PSG vs LyonParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 31 de octubre de 2026Le Havre vs PSGStade Océane, Le HavreEntradas
sáb., 7 de noviembre de 2026PSG vs TroyesParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 21 de noviembre de 2026Nice vs PSGAllianz Riviera, NizaEntradas
sáb., 28 de noviembre de 2026PSG vs LorientParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 5 de diciembre de 2026Toulouse vs PSGStadium de Toulouse, ToulouseEntradas
sáb., 12 de diciembre de 2026PSG vs Paris FC (Derby de Paris)Parc des Princes (casa)Entradas
dom., 3 de enero de 2027Lens vs PSGStade Bollaert-Delelis, LensEntradas
sáb., 16 de enero de 2027Angers vs PSGStade Raymond Kopa, AngersEntradas
sáb., 23 de enero de 2027PSG vs AJ AuxerreParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 30 de enero de 2027Monaco vs PSGStade Louis II, MónacoEntradas
dom., 7 de febrero de 2027PSG vs Marseille (Le Classique)Parc des Princes (casa)Entradas
sáb., 13 de febrero de 2027Le Mans vs PSGStade Marie-Marvingt, Le MansEntradas
sáb., 20 de febrero de 2027PSG vs BrestParc des Princes (casa)Entradas
dom., 28 de febrero de 2027PSG vs LensParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 6 de marzo de 2027Stade Rennais vs PSGRoazhon Park, RennesEntradas
sáb., 13 de marzo de 2027AJ Auxerre vs PSGStade Abbé Deschamps, AuxerreEntradas
sáb., 20 de marzo de 2027PSG vs StrasbourgParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 3 de abril de 2027Paris FC vs PSG (Derby de Paris)Stade Jean-Bouin, ParísEntradas
sáb., 10 de abril de 2027PSG vs Le HavreParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 17 de abril de 2027PSG vs LilleParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 24 de abril de 2027Lorient vs PSGStade du Moustoir, LorientEntradas
sáb., 1 de mayo de 2027PSG vs AngersParc des Princes (casa)Entradas
dom., 9 de mayo de 2027Lyon vs PSGGroupama Stadium, Décines-CharpieuEntradas
dom., 16 de mayo de 2027PSG vs NiceParc des Princes (casa)Entradas
sáb., 22 de mayo de 2027Troyes vs PSGStade de l'Aube, TroyesEntradas
sáb., 29 de mayo de 2027PSG vs ToulouseParc des Princes (casa)Entradas

¿Cómo comprar entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Existen múltiples opciones de venta de entradas para los partidos del Paris Saint-Germain, desde pases para encuentros individuales hasta paquetes hospitality. Para comprar entradas, el método más fiable es acudir al portal oficial de entradas del PSG.

Merece la pena consultar el sitio con regularidad para obtener información sobre la venta de entradas, las fechas de lanzamiento y la disponibilidad. Las entradas suelen ponerse a la venta online unas semanas antes de cada partido, y puede que tengas que crear una cuenta y facilitar información personal. Ser socio del club también te da prioridad a la hora de intentar asegurar asientos para los partidos en el Parc des Princes.

Cuando las entradas para los partidos del PSG aparecen como «Grand Public», eso significa que están a la venta general y no necesitarás una membresía para comprarlas. Antes de esa fase, los aficionados del PSG con Red & Blue Membership tienen un breve periodo prioritario antes de que las entradas del Paris Saint-Germain salgan a la venta general.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Paris Saint-Germain 2026/27?

Para quienes deseen comprar entradas del Paris Saint-Germain en el Parc des Princes partido a partido, los precios de adulto se han situado normalmente entre 40 € y 280 € cuando se adquieren directamente a través del club, aunque los precios para la temporada 2026/27 deben confirmarse en el portal oficial de entradas del PSG, ya que pueden cambiar de un año a otro, especialmente teniendo en cuenta que el continuo éxito europeo del club impulsa la demanda.

El precio fluctúa en función de quién sea el rival y de dónde te sientes en el estadio. Las entradas más baratas del PSG suelen estar situadas detrás de la portería en la grada Virage Boulogne.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para conocer la información más reciente sobre disponibilidad y precios. Las entradas en sitios secundarios de reventa como Ticombo están disponibles actualmente desde 81 € en adelante.

Como la mayoría de los equipos de la Ligue 1, el Paris Saint-Germain ofrece precios escalonados según grupos de edad, incluidas categorías de adulto, júnior y sénior, aunque estos tramos varían de un club a otro.

Además de esos factores, la ubicación del asiento dentro del estadio afecta de forma significativa al precio de la entrada, y las vistas premium suelen tener el coste más alto. También hay, por supuesto, enfrentamientos destacados ante rivales de primer nivel, como «Le Classique» (PSG vs Marseille, jugado el 20 de septiembre fuera de casa y el 7 de febrero en casa esta temporada), que entran en el tramo más alto, con una subida de precios en consecuencia.

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Historia del Parc des Princes

El Parc des Princes es un estadio de fútbol con todas las localidades de asiento en París, Francia, que abrió en 1972. Está situado en el suroeste de la capital francesa, cerca del Stade Jean-Bouin y del Stade Roland Garros. El estadio es la casa del Paris Saint-Germain (PSG) desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, el Parc des Princes también fue el estadio de la selección nacional de fútbol y del equipo nacional de rugby union de Francia.

El Parc des Princes ha acogido numerosos partidos de fútbol prestigiosos a lo largo de los años, incluidos múltiples encuentros de la Copa Mundial de la FIFA y de la Eurocopa de la UEFA, además de albergar tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.

Su aforo actual se sitúa en algo menos de 48.000 espectadores, aunque las fuentes varían entre aproximadamente 47.900 y 48.600 dependiendo de la configuración. Hay que tener en cuenta que el futuro del estadio es una historia activa y aún sin resolver de cara a la temporada 2026/27: el PSG y la Ciudad de París han reabierto las negociaciones sobre una posible venta y una gran ampliación del recinto, con capacidades objetivo que, según las informaciones, van desde 60.000 hasta incluso 70.000-75.000 asientos. En el momento de escribir estas líneas, no se ha cerrado ningún acuerdo y la capacidad del Parc des Princes para 2026/27 sigue sin cambios en su tamaño actual, pero los aficionados que planifiquen con antelación deberían estar atentos a las noticias sobre este asunto, ya que podría afectar a la disponibilidad y al precio de las entradas en futuras temporadas.

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