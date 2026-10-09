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Lista completa de partidos del Manchester City en la Premier League 2026/27

Fecha y hora Partido Estadio Entradas Sáb. 10 oct. 2026, 15:00 Liverpool vs Manchester City Anfield (fuera de casa) Entradas Sáb. 17 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Ipswich Town Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 24 oct. 2026, 15:00 Aston Villa vs Manchester City Villa Park (fuera de casa) Entradas Sáb. 31 oct. 2026, 15:00 Manchester City vs Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Nottingham Forest vs Manchester City The City Ground (fuera de casa) Entradas Sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Manchester City vs Fulham Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Arsenal vs Manchester City Emirates Stadium (fuera de casa) Entradas Mié. 2 dic. 2026, 20:00 Manchester City vs Leeds United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 5 dic. 2026, 15:00 Brentford vs Manchester City Gtech Community Stadium (fuera de casa) Entradas Sáb. 12 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Chelsea Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 19 dic. 2026, 15:00 Manchester City vs Hull City Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 26 dic. 2026, 15:00 Newcastle United vs Manchester City St. James' Park (fuera de casa) Entradas Mié. 30 dic. 2026, 20:00 Everton vs Manchester City Hill Dickinson Stadium (fuera de casa) Entradas Sáb. 2 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Tottenham Hotspur Etihad Stadium (casa) Entradas Mié. 6 ene. 2027, 20:00 Leeds United vs Manchester City Elland Road (fuera de casa) Entradas Sáb. 16 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Nottingham Forest Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 23 ene. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion vs Manchester City American Express Stadium (fuera de casa) Entradas Sáb. 30 ene. 2027, 15:00 Manchester City vs Arsenal Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 6 feb. 2027, 15:00 Fulham vs Manchester City Craven Cottage (fuera de casa) Entradas Mié. 10 feb. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur vs Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (fuera de casa) Entradas Sáb. 20 feb. 2027, 15:00 Manchester City vs Newcastle United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 27 feb. 2027, 15:00 Hull City vs Manchester City MKM Stadium (fuera de casa) Entradas Mié. 3 mar. 2027, 20:00 Manchester City vs Everton Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Coventry City vs Manchester City Coventry Building Society Arena (fuera de casa) Entradas Sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Manchester City vs Manchester United Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Bournemouth vs Manchester City Vitality Stadium (fuera de casa) Entradas Sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Manchester City vs Crystal Palace Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Chelsea vs Manchester City Stamford Bridge (fuera de casa) Entradas Sáb. 1 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Brentford Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 8 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Liverpool Etihad Stadium (casa) Entradas Sáb. 15 may. 2027, 15:00 Ipswich Town vs Manchester City Portman Road (fuera de casa) Entradas Dom. 23 may. 2027, 15:00 Manchester City vs Aston Villa Etihad Stadium (casa) Entradas Dom. 30 may. 2027, 16:00 Sunderland vs Manchester City Stadium of Light (fuera de casa) Entradas

¿Cómo comprar entradas del Manchester City?

Compra a través del portal oficial de entradas del Manchester City, el distribuidor de primera mano para las entradas de los partidos en casa.

Los clubes asignan las entradas en tres fases: primero a los abonados de temporada, después a los miembros según los puntos de fidelidad y, por último, al público en la venta general.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Manchester City?

Los abonos de temporada son la única forma garantizada de asistir a todos los partidos en casa, pero actualmente no están disponibles para nuevos compradores. Mantente al tanto del portal oficial de entradas para ver las actualizaciones y ten en cuenta que debes ser miembro del club para comprar uno cuando vuelva a haber disponibilidad.

¿Cómo puedo comprar entradas del Manchester City para los partidos fuera de casa?

Compra a través de la web oficial del club, igual que con los partidos en casa, para lo que se requiere una membresía City. También puedes probar en la web del club rival, aunque normalmente allí también se exige ser miembro.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Stadium

El Manchester City juega en el Etihad Stadium, construido originalmente para los Juegos de la Commonwealth de 2002, desde 2003. Su capacidad actual es de 55.097 espectadores, lo que lo convierte en uno de los estadios más grandes de la Premier League.

La mejor forma de llegar es en transporte público. El Metrolink conecta Manchester Piccadilly con la parada Etihad Campus en menos de 10 minutos, con tranvías cinco veces por hora los días de partido. Las paradas vecinas de Holt Town y Velopark permanecen cerradas durante al menos una hora después del pitido final. El aparcamiento puede reservarse con antelación, aunque el espacio es limitado.

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