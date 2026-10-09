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Cole Palmer of Chelsea lifts the UEFA Conference League trophyGetty Images
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Cómo comprar entradas del Chelsea para la temporada 2026/27: partidos de la Premier League, precios e información sobre la Champions League

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Premier League

Descubre cómo puedes ver al Chelsea en directo esta temporada

El Chelsea afronta la temporada 2026/27 con un nuevo entrenador, Xabi Alonso, incorporado después de una campaña caótica en la que Enzo Maresca fue destituido, Liam Rosenior apenas duró tres meses y el club terminó en una decepcionante 10.ª posición, sin fútbol europeo que ofrecer esta temporada. 

GOAL tiene todo lo que necesitas para conseguir entradas en Stamford Bridge.

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Lista completa de partidos del Chelsea en la Premier League 2026/27

Fecha y horaPartidoEstadioEntradas
sáb. 10 oct. 2026, 15:00Chelsea vs BournemouthStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 17 oct. 2026, 15:00Everton vs ChelseaHill Dickinson Stadium (fuera)Entradas
sáb. 24 oct. 2026, 15:00Chelsea vs Tottenham HotspurStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 31 oct. 2026, 16:00Chelsea vs Manchester UnitedStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Sunderland vs ChelseaStadium of Light (fuera)Entradas
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Chelsea vs Leeds UnitedStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Nottingham Forest vs ChelseaThe City Ground (fuera)Entradas
mié. 2 dic. 2026, 20:00Chelsea vs Crystal PalaceStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 5 dic. 2026, 15:00Chelsea vs LiverpoolStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 12 dic. 2026, 15:00Manchester City vs ChelseaEtihad Stadium (fuera)Entradas
sáb. 19 dic. 2026, 15:00Chelsea vs Aston VillaStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 26 dic. 2026, 15:00Coventry City vs ChelseaCoventry Building Society Arena (fuera)Entradas
mié. 30 dic. 2026, 20:00Ipswich Town vs ChelseaPortman Road (fuera)Entradas
sáb. 2 ene. 2027, 15:00Chelsea vs Newcastle UnitedStamford Bridge (casa)Entradas
mié. 6 ene. 2027, 20:00Crystal Palace vs ChelseaSelhurst Park (fuera)Entradas
sáb. 16 ene. 2027, 15:00Chelsea vs SunderlandStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 23 ene. 2027, 15:00Leeds United vs ChelseaElland Road (fuera)Entradas
sáb. 30 ene. 2027, 15:00Chelsea vs Nottingham ForestStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 6 feb. 2027, 15:00Manchester United vs ChelseaOld Trafford (fuera)Entradas
mié. 10 feb. 2027, 20:00Newcastle United vs ChelseaSt James' Park (fuera)Entradas
sáb. 20 feb. 2027, 15:00Chelsea vs Ipswich TownStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 27 feb. 2027, 15:00Aston Villa vs ChelseaVilla Park (fuera)Entradas
mié. 3 mar. 2027, 20:00Chelsea vs Coventry CityStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Chelsea vs ArsenalStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 20 mar. 2027, 16:00Hull City vs ChelseaMKM Stadium (fuera)Entradas
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Chelsea vs FulhamStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Brighton and Hove Albion vs ChelseaAmerican Express Stadium (fuera)Entradas
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Chelsea vs Manchester CityStamford Bridge (casa)Entradas
sáb. 1 may. 2027, 15:00Liverpool vs ChelseaAnfield (fuera)Entradas
sáb. 8 may. 2027, 15:00Tottenham Hotspur vs ChelseaTottenham Hotspur Stadium (fuera)Entradas
sáb. 15 may. 2027, 15:00Chelsea vs EvertonStamford Bridge (casa)Entradas
dom. 23 may. 2027, 15:00Bournemouth vs ChelseaVitality Stadium (fuera)Entradas
dom. 30 may. 2027, 16:00Chelsea vs BrentfordStamford Bridge (casa)Entradas

¿Cómo comprar entradas del Chelsea?

Las entradas se venden a través del portal oficial de venta de entradas del club, con prioridad normalmente para los socios y abonados antes de cualquier venta más amplia. 

Próximos partidos
CHE

CHE

Premier League

10 oct 2026

BOU

BOU

La demanda es especialmente alta para los derbis londinenses contra Arsenal y Tottenham, además de las visitas de Liverpool, Manchester City y Manchester United. 

Si las entradas oficiales están agotadas, plataformas secundarias como StubHub ofrecen una vía alternativa para llegar a Stamford Bridge.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Chelsea?

Los precios varían de forma significativa según el rival y la ubicación del asiento, y los partidos más destacados mencionados anteriormente tienen las primas más altas. 

Los precios de los abonos y de las entradas partido a partido para 2026/27 deben confirmarse directamente en la web oficial del Chelsea, ya que las tarifas se revisan cada verano.

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¿Qué hay que saber sobre Stamford Bridge?

El Chelsea juega en Stamford Bridge desde la fundación del club en 1905, lo que lo convierte en uno de los estadios más antiguos que siguen en uso en el fútbol inglés. 

El estadio tiene capacidad para algo más de 40.000 aficionados, una cifra considerablemente menor que la de la mayoría de los rivales del Chelsea en la lucha por el título, y a menudo se le atribuye a su estructura cerrada y compacta la creación de uno de los ambientes más intensos de la Premier League en las noches europeas. 

Los planes, debatidos desde hace tiempo, para remodelar o sustituir el estadio han sido tratados bajo la actual propiedad del club, pero no se ha confirmado ningún calendario firme y Stamford Bridge sigue siendo la casa del Chelsea para la temporada 2026/27.

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