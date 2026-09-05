Puede que el Beşiktaş haya estado lejos del ritmo de la lucha por el título en las últimas campañas, desde que levantó la corona de la Süper Lig 2020/21, pero el entorno de las Kara Kartallar («Águilas Negras») confía en que esta sea la temporada en la que regrese a la primera línea del fútbol turco. Ya puedes reservar entradas para ver en acción a los chicos del Beşiktaş.

El exentrenador del Bolonia Vincenzo Italiano ha recibido la responsabilidad de reactivar a la apasionada afición del Beşiktaş, después de que el conjunto de Estambul terminara muy descolgado de los líderes de la Süper Lig la pasada temporada, bajo el reinado de nueve meses de Sergen Yalcin.

El Beşiktaş busca dar un paso firme esta temporada. Espera que sus fichajes de verano, entre los que destacaron las incorporaciones de Leandro Trossard y Dušan Vlahović, junto con la pareja turca en el centro del campo formada por Orkun Kökçü y Salih Özcan, rindan desde el primer momento.

Deja que GOAL te ofrezca toda la información más reciente sobre entradas para que puedas asegurarte un asiento en los partidos del Beşiktaş, incluido dónde comprarlas, cuánto cuestan y mucho más.

Próximos partidos del Beşiktaş

Fecha y hora (local) Partido Lugar Entradas vie, 11 sep (20:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Erzurumspor Tüpraş Stadium (Estambul) Entradas jue, 17 sep (22:00) UEL: Beşiktaş vs Marseille Tüpraş Stadium (Estambul) Entradas dom, 20 sep (20:00) Süper Lig: Amed vs Beşiktaş Diyarbakır Stadium (Diyarbakır) Entradas dom, 11 oct (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs Kocaelispor Tüpraş Stadium (Estambul) Entradas jue, 15 oct (21:00) UEL: Hoffenheim vs Beşiktaş SNP Arena (Sinsheim) Entradas dom, 18 oct (18:00) Süper Lig: Trabzonspor vs Beşiktaş Şenol Güneş Sports Complex (Trabzon) Entradas jue, 22 oct (22:00) UEL: Beşiktaş vs Crystal Palace Tüpraş Stadium (Estambul) Por confirmar dom, 25 oct (18:00) Süper Lig: Beşiktaş vs İstanbul Başakşehir Tüpraş Stadium (Estambul) Entradas dom, 1 nov (18:00) Süper Lig: Kasımpaşa vs Beşiktaş Recep Tayyip Erdoğan Stadium (Estambul) Entradas

Cómo comprar entradas del Beşiktaş

Las entradas oficiales para los partidos del Beşiktaş se venden exclusivamente a través de la plataforma Passo, o de la aplicación móvil de Passo, y normalmente salen a la venta solo entre 3 y 5 días antes de cada jornada concreta.

Debido a las estrictas leyes deportivas turcas diseñadas para prevenir la violencia y la reventa, cada entrada debe estar vinculada electrónicamente a una tarjeta personalizada de identificación de aficionado llamada Passo Taraftar Card, antes conocida como Passolig. No puedes entrar al estadio ni comprar una entrada sin ella.

Además, los aficionados pueden comprar entradas para los partidos del Beşiktaş en el mercado secundario. StubHub es uno de los principales distribuidores para quienes buscan asegurarse un asiento por canales alternativos, y ofrece una opción fiable para los aficionados que esperan conseguir entradas de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas del Beşiktaş?

Las entradas oficiales del Beşiktaş para los partidos de liga estándar en el Tüpraş Stadium de Estambul suelen oscilar entre 760 TRY y 5.000+ TRY, pero pueden dispararse hasta 19.000+ TRY en derbis de Estambul de alto perfil o en grandes noches europeas.

Los precios varían entre las diferentes categorías según la grada y el nivel que elijas en el Tüpraş Stadium:

Grada Norte (Kuzey) : Detrás de la portería; la zona más bulliciosa, hogar de los grupos de aficionados más apasionados y ruidosos. Las entradas para partidos normales cuestan aproximadamente entre 760 TRY y 1.500 TRY.

Grada Sur (Güney) : Detrás de la portería; una zona de aficionados más tranquila que su equivalente en el lado norte. Las entradas para partidos normales cuestan aproximadamente entre 760 TRY y 1.500 TRY.

Grada Este (Doğu) : Banda principal; excelente y amplia visión lateral; más bulliciosa y ruidosa que la grada oeste. Las entradas para partidos normales cuestan aproximadamente entre 1.500 TRY y 4.500+ TRY.

Grada Oeste (Batı) : Tribuna principal; cuenta con la zona de prensa, palcos de lujo y vistas de los banquillos. Las entradas para partidos normales cuestan aproximadamente entre 1.500 TRY y 5.000+ TRY.

Sigue de cerca el portal oficial de entradas del club para obtener información adicional o consulta sitios de reventa secundarios como StubHub para conocer la disponibilidad actual.

Todo lo que necesitas saber sobre el Tüpraş Stadium

El Tüpraş Stadium es un moderno recinto deportivo situado en el corazón de Estambul, justo al borde del pintoresco estrecho del Bósforo. Está ampliamente considerado como una de las ubicaciones de estadio más bellas del mundo, con vistas al agua donde Europa se encuentra con Asia. El estadio tiene capacidad para unos 42.684 aficionados y ha sido la apasionada casa del Beşiktaş desde 2016.

En 1947, Estambul inauguró su primer gran recinto deportivo moderno en el actual emplazamiento del Tüpraş Stadium, llamado İnönü Stadium. Durante más de 60 años, fue un legendario templo del fútbol compartido por momentos por los clubes más grandes de la ciudad. En 2013, el Beşiktaş derribó la antigua estructura para construir el Tüpraş Stadium desde cero.

Más allá del deporte, el recinto también sirve como un enorme espacio para conciertos, acogiendo legendarias actuaciones de rock de bandas como Guns N' Roses.

Partidos de fútbol memorables disputados en el Tüpraş Stadium:

Supercopa de la UEFA (2019) : La primera gran final europea disputada en este estadio fue un duelo íntegramente inglés bajo los focos. Tras un emocionante 2-2 después de la prórroga, el Liverpool ganó el trofeo en una tanda de penaltis contra el Chelsea. El partido también hizo historia, ya que Stéphanie Frappart se convirtió en la primera mujer en arbitrar una gran final masculina de la UEFA.

Final de la UEFA Europa League (2026) : Respaldado por miles de aficionados ingleses desplazados y observado por el príncipe William desde los palcos VIP, el Aston Villa se encaminó a una contundente victoria por 3-0 sobre el SC Freiburg para conquistar su primer gran trofeo continental en más de cuatro décadas.

«Milagro de Estambul» : El Beşiktaş parecía completamente hundido tras verse 3-0 abajo al descanso contra el Benfica. Sin embargo, espoleado por una multitud ensordecedora, el equipo local firmó una de las mayores remontadas de la historia de la Champions League. Los goles en la segunda parte de Cenk Tosun, Ricardo Quaresma y Vincent Aboubakar igualaron el marcador en 3-3, lo que desató la locura entre los aficionados del Beşiktaş.

Preservar la historia: Debido a que el estadio se encuentra en una zona histórica altamente sensible cerca de palacios de la era otomana, su exterior cuenta con columnas clásicas revestidas de piedra caliza natural para integrarse bellamente en el entorno. También se conservó el histórico muro sur de «Eski Açık» del estadio original de 1947, incorporado directamente al diseño.

Récords y estadísticas del Beşiktaş

Fundado en 1903, el Beşiktaş (Beşiktaş J.K.) posee algunos de los registros más notables de la historia del fútbol turco.

Palmarés del club y trofeos destacados

Campeonatos de la liga turca : 21 títulos

Copa de Turquía : 11 títulos

Récords individuales de jugadores

Más partidos: Mehmet Özdilek (491), Rıza Çalımbay (485)

Más goles: Hakkı Yeten (382), Şeref Görkey (320)

El único campeón invicto

El Beşiktaş fue el primer equipo, y el único hasta ahora, en ganar la moderna Süper Lig turca sin perder un solo partido, al completar invicto la temporada 1991-92.

La racha más larga sin perder

Las «Águilas Negras» tienen el récord de la racha de imbatibilidad más larga de la historia de la liga turca, con 56 partidos entre 1991 y 1992.

Honor del emblema nacional

El Beşiktaş es el único club turco autorizado a lucir la bandera nacional turca directamente dentro de su escudo. Esto le fue concedido después de que representara a toda la selección nacional de Turquía en un partido contra Grecia en 1952.















