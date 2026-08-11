A pesar de que las entradas se agotan con regularidad en la BayArena, los aficionados más avispados siguen haciéndose de forma constante con localidades para ver en directo al Bayer Leverkusen, una potencia de la Bundesliga, durante la temporada 2026/27.

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Próximos partidos del Bayer Leverkusen en 2026/27

¿Cómo comprar entradas del Bayer Leverkusen?

Existen varias vías para conseguir asientos en la BayArena, en función de tu presupuesto y del tiempo con el que planifiques:

Portal oficial de entradas del club : Comprar directamente a través de bayer04.de es el método principal para conseguir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 4 y 6 semanas antes de cada partido.

: Comprar directamente a través de bayer04.de es el método principal para conseguir entradas a precio oficial. Las entradas suelen ponerse a la venta online entre 4 y 6 semanas antes de cada partido. Membresía del club Bayer 04 : Los socios oficiales del club reciben una ventana de acceso prioritario anticipado antes de que cualquier asiento restante salga a la venta general. Para los partidos de alta demanda, como los ante el Bayern de Múnich o las eliminatorias europeas, la membresía es prácticamente esencial en la venta primaria.

: Los socios oficiales del club reciben una ventana de acceso prioritario anticipado antes de que cualquier asiento restante salga a la venta general. Para los partidos de alta demanda, como los ante el Bayern de Múnich o las eliminatorias europeas, la membresía es prácticamente esencial en la venta primaria. Plataformas secundarias de reventa: Si los canales oficiales se agotan, los mercados secundarios de entradas ofrecen opciones alternativas de reventa digital. Asegúrate de revisar los términos y condiciones del sitio web en el que compres para garantizar la seguridad de las entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas del Bayer Leverkusen?

Comprar directamente a través del Bayer 04 para un solo partido ofrece algunos de los precios más asequibles del fútbol europeo:

Precios oficiales directos: Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 15 € y 55 €, dependiendo de la zona del estadio y de la categoría del rival.

Las entradas de adulto para un solo partido suelen oscilar entre 15 € y 55 €, dependiendo de la zona del estadio y de la categoría del rival. Ubicación de las gradas: Los asientos más baratos, así como las zonas de pie, están situados en las gradas Norte (Nordkurve) y Sur, detrás de las porterías. Las gradas centrales laterales, Westtribüne y Osttribüne, tienen los precios oficiales más altos.

Los asientos más baratos, así como las zonas de pie, están situados en las gradas Norte (Nordkurve) y Sur, detrás de las porterías. Las gradas centrales laterales, Westtribüne y Osttribüne, tienen los precios oficiales más altos. Precios en reventa secundaria: En mercados secundarios como StubHub, los precios de salida para partidos estándar de la Bundesliga arrancan en torno a los 25 € o 35 €, mientras que los duelos más destacados contra el Bayern de Múnich o el rival del Rheinderby, el 1. FC Köln, alcanzan tarifas más altas marcadas por el mercado.

En mercados secundarios como StubHub, los precios de salida para partidos estándar de la Bundesliga arrancan en torno a los 25 € o 35 €, mientras que los duelos más destacados contra el Bayern de Múnich o el rival del Rheinderby, el 1. FC Köln, alcanzan tarifas más altas marcadas por el mercado. Categorías con descuento: Como la mayoría de los equipos de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen ofrece franjas de precios escalonadas para júnior, estudiantes y sénior en algunas tandas de venta primaria.

Historia de la BayArena

La BayArena, con una capacidad para más de 30.000 espectadores, es el hogar del Bayer Leverkusen desde su inauguración en 1958.

Inicialmente fue construida para ofrecer una instalación deportiva a los empleados de la empresa Bayer. Con el tiempo, el estadio ha pasado por varias grandes reformas y ha evolucionado hasta convertirse en un recinto de primer nivel mundial, uno de los símbolos del fútbol alemán moderno.

La Bay Arena fue seleccionada como una de las nueve sedes utilizadas durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2011, y allí se disputaron tres partidos de la fase de grupos y un encuentro de cuartos de final.

La disponibilidad de entradas para los partidos de la máxima categoría alemana sigue siendo extraordinariamente limitada debido a la pasión de las aficiones y a la alta asistencia a los estadios. Si planeas respaldar tus observaciones de la pretemporada con apuestas de bajo riesgo, empezar con crédito promocional de la casa supone una gran ventaja. Dedica un momento a consultar nuestra guía completa sobre las ventajas que desbloquea nuestro código promocional de megapari.