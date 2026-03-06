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Al-Nassr v Al-Khaleej - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Cómo comprar entradas del Al-Khaleej 2026/27: precios de la Saudi Pro League, próximos partidos y más

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1ª División
Al Khaleej

Todo lo que necesitas saber para conseguir entradas y ver al The Pearls en acción esta temporada

El foco del fútbol saudí suele apuntar la mayor parte del tiempo hacia el gran cuatro, Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad y Al-Ahli, pero para vivir y apreciar de verdad todo lo que ofrece la liga más grande de Asia, merece la pena seguir a todos los clubes de la Saudi Pro League.

Uno de los clubes que sigue rindiendo por encima de lo esperado es Al-Khaleej, originario de la ciudad de Saihat, en la Provincia Oriental, aunque disputa sus partidos como local en el estadio Prince Mohammed bin Fahd, en la vecina ciudad de Dammam.

Deja que GOAL te guíe sobre cómo puedes ver a «Al-Danah» (Las Perlas), con toda la información sobre las entradas, incluido cómo comprarlas y cuánto cuestan.

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¿Cuándo juega Al-Khaleej?

Fecha y horaPartidoCompeticiónEntradas
15 de ago. de 2026 - 12:15Al-Taawoun vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
18 de ago. de 2026 - 12:05Al Akhdoud vs Al KhaleejKing CupEntradas
22 de ago. de 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al ShababSaudi Pro LeagueEntradas
25 de ago. de 2026 - 12:05Abha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
28 de ago. de 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al HilalSaudi Pro LeagueEntradas
3 de sep. de 2026 - 12:30Neom SC vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
7 de sep. de 2026 - 11:30Al Khaleej vs Al RiyadhSaudi Pro LeagueEntradas
10 de sep. de 2026 - 14:00Al Khaleej vs Al NassrSaudi Pro LeagueEntradas
17 de sep. de 2026 - 14:00Al-Ettifaq vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
9 de oct. de 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al-FayhaSaudi Pro LeagueEntradas
15 de oct. de 2026 - 13:00Al Fateh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
22 de oct. de 2026 - 13:00Al Ahli vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
29 de oct. de 2026 - 13:00Al Khaleej vs Al HazemSaudi Pro LeagueEntradas
5 de nov. de 2026 - 12:00Al Kholood vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
20 de nov. de 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al IttihadSaudi Pro LeagueEntradas
26 de nov. de 2026 - 12:00Al-Faisaly vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
3 de dic. de 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al DiriyahSaudi Pro LeagueEntradas
10 de dic. de 2026 - 12:00Al Qadsiah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
14 de dic. de 2026 - 12:00Al Khaleej vs Al-TaawounSaudi Pro LeagueEntradas
11 de feb. de 2027 - 15:00Al Shabab vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
18 de feb. de 2027 - 15:00Al Khaleej vs AbhaSaudi Pro LeagueEntradas
25 de feb. de 2027 - 15:00Al Hilal vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
11 de mar. de 2027 - 14:00Al Khaleej vs Neom SCSaudi Pro LeagueEntradas
18 de mar. de 2027 - 15:00Al Riyadh vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
2 de abr. de 2027 - 13:00Al Nassr vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
8 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-EttifaqSaudi Pro LeagueEntradas
15 de abr. de 2027 - 13:00Al-Fayha vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
18 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al FatehSaudi Pro LeagueEntradas
22 de abr. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al AhliSaudi Pro LeagueEntradas
29 de abr. de 2027 - 13:00Al Hazem vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
6 de may. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al KholoodSaudi Pro LeagueEntradas
12 de may. de 2027 - 13:00Al Ittihad vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
20 de may. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al-FaisalySaudi Pro LeagueEntradas
24 de may. de 2027 - 13:00Al Diriyah vs Al KhaleejSaudi Pro LeagueEntradas
28 de may. de 2027 - 13:00Al Khaleej vs Al QadsiahSaudi Pro LeagueEntradas

La temporada 2026/27 de Al-Khaleej se extiende del 15 de agosto al 28 de mayo, con un parón a mitad de temporada entre diciembre y febrero para dar cabida a la organización por parte de Arabia Saudí de la Copa Asiática de la AFC 2027. Los horarios de inicio están sujetos a cambios a medida que se acerque el día del partido por motivos de retransmisión.

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Cómo comprar entradas para Al-Khaleej en 2026/27

Para comprar entradas de los partidos de Al-Khaleej, el método más fiable es acudir al sitio oficial de la liga (SPL), donde puedes ir a la sección «Fixture/Tickets» dentro de la pestaña «Matches».

Las jornadas de la Saudi Pro League suelen disputarse a lo largo de tres días, y la mayoría se celebran de jueves a sábado para coincidir con el fin de semana saudí, viernes y sábado, y las entradas suelen salir a la venta un par de semanas antes de cada partido.

Para los partidos más populares, como cuando Al-Khaleej juega contra Al-Hilal o Al-Nassr, o cuando se mide a rivales locales como Al-Qadsiah o Al-Ettifaq, es aconsejable comprar las entradas en cuanto salgan a la venta para no quedarse sin los asientos deseados.

Aunque los portales oficiales de la liga o del estadio son la forma más segura para que los aficionados consigan asiento en los partidos de Al-Khaleej, quienes quieran asistir a un encuentro pueden considerar plataformas secundarias como Ticombo para conseguir entradas.

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¿Cuánto cuestan las entradas de Al-Khaleej en 2026/27?

Los precios de las entradas de Al-Khaleej varían según el partido, la categoría de asiento y la demanda.

Las opciones de asientos prémium tienen precios más altos, mientras que las entradas de admisión general ofrecen alternativas más asequibles. Los precios suelen oscilar entre 25 SAR y 500 SAR o más para los partidos de mayor cartel.

Sigue de cerca el sitio oficial de la liga para obtener más información sobre las entradas, incluida la disponibilidad y los precios.

Las entradas en sitios secundarios como Ticombo ofrecen una alternativa fiable si los canales oficiales están agotados.

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¿Qué esperar de Al-Khaleej en 2026/27?

Al-Khaleej ha pasado por varias etapas en la Saudi Pro League, aunque se ha mantenido de forma ininterrumpida en la máxima categoría desde que logró el ascenso al final de la campaña 2021/22 de la Saudi First Division League.

A pesar de ser históricamente más conocido como un exitoso club de balonmano, Al-Khaleej prolongó la temporada pasada su racha consecutiva más larga en la principal división del fútbol saudí, al terminar 8º con Georgios Donis, su periodo más sólido en la élite. Uno de sus resultados más destacados de los últimos años llegó en diciembre de 2025, cuando remontó un 3-0 para empatar 3-2 con el vigente campeón Al-Hilal, prolongando una increíble reacción en el tramo final que amenazó brevemente la notable racha de imbatibilidad de Al-Hilal.

La mayoría de las estrellas globales del fútbol que han acudido a Arabia Saudí en las últimas temporadas han tendido a fichar por los equipos más consolidados y exitosos. Sin embargo, Al-Khaleej también ha incorporado algunas joyas. El noruego Joshua King terminó la temporada pasada como máximo goleador en solitario del club con 20 tantos, mientras que el griego Konstantinos Fortounis y su compatriota Georgios Masouras siguen siendo dos importantes referencias creativas y ofensivas de cara a la nueva campaña.

No sorprende que Al-Khaleej haya construido un sólido contingente griego, con Georgios Donis al mando desde el verano de 2025. Donis, que durante la década de 1990 se convirtió de forma célebre en el primer jugador griego en disputar la Premier League inglesa, sigue construyendo sobre los sólidos cimientos asentados durante su primera temporada en el club de Saihat.

Historia del estadio Prince Mohammed Bin Fahd

El estadio Prince Mohammed Bin Fahd es un recinto polideportivo situado en la ciudad costera del golfo Pérsico de Dammam, la quinta ciudad más grande de Arabia Saudí. Ha sido el campo de los clubes saudíes Al-Ettifaq y Al-Qadsiah desde su inauguración en 1973, aunque Al-Ettifaq se marchó en 2023 tras la construcción de su nuevo estadio, el EGO Stadium. Al-Khaleej y Al-Qadsiah siguen utilizando el estadio para sus partidos como locales. La capacidad del estadio es de 26.000 espectadores.

El estadio Prince Mohammed Bin Fahd está rodeado de una variedad de instalaciones y servicios, entre ellos un campo de entrenamiento alternativo, una pista para competiciones de atletismo, un edificio VIP y sus anexos, una mezquita, además de jardines, espacios al aire libre y aparcamientos.

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